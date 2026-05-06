ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन खत्म! ट्रंप के खासमखास मिनिस्टर रुबियो ने दुनिया को दी गुड न्यूज

अमेरिका और ईरान के बीच बीते कुछ हफ्तों से चल रहा तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. मंगलवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने साफ शब्दों में कहा कि 28 फरवरी को इजरायल के साथ मिलकर शुरू किया गया सैन्य अभियान अब खत्म हो चुका है. व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' नाम का यह ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण को पार कर चुका है इसके बाद इस पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. उनके मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कांग्रेस को इसकी जानकारी दे चुके हैं और अब अमेरिका उस अध्याय को बंद मान रहा है.

हालांकि, हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं. रुबियो ने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को आगे बढ़ा रही है. इस मिशन का मकसद इस बेहद अहम अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते में जहाजों की आवाजाही को फिर से सुरक्षित और सुचारु बनाना है. उन्होंने इसे एक रक्षात्मक कदम बताते हुए कहा कि अमेरिका पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो उसका जवाब घातक और बेहद प्रभावी तरीके से दिया जाएगा. रुबियो ने ईरान को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि वो अमेरिका के धैर्य की परीक्षा न लें.

ईरान के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स से नाकेबंदी को कड़ा किया जा रहा

अमेरिकी विदेशमंत्री मार्को रुबियो के अनुसार, अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वाले जलमार्ग को खुला रखने के लिए समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने और गैरकानूनी तरीके से वसूले जा रहे टोल को खत्म करने पर काम कर रहा है. इसके साथ ही आर्थिक मोर्चे पर भी दबाव जारी है. ईरान के खिलाफ 'मैक्सिमम प्रेशर' यानी अधिकतम दबाव की नीति के तहत प्रतिबंध और नाकेबंदी को और कड़ा किया जा रहा है. इसके बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप अब भी कूटनीतिक रास्ते को ही प्राथमिकता दे रहे हैं. रुबियो ने साफ किया कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वह चाहता है कि ईरान साफ-साफ बताए कि वह किन मुद्दों पर बातचीत करेगा और शुरुआती स्तर पर क्या रियायतें देने को तैयार है.

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ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिकी रुख पर उठाए सवाल

रुबियो ने यह भी कहा कि फिलहाल अमेरिका को ईरान की तरफ से ऐसा कोई ठोस संकेत नहीं मिला है, जिससे लगे कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को विश्वसनीय और जांच योग्य तरीके से छोड़ने के लिए तैयार है. उधर, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका के रुख पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि एक तरफ वॉशिंगटन बातचीत की बात करता है, तो दूसरी तरफ क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और धमकियां जारी रखता है. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ईरान पर एकतरफा शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है, जिसे तेहरान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा.

28 फरवरी से US ने शुरू किया था ईरान पर ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी'

अमेरिका ने 28 फरवरी को इजरायल के साथ मिलकर तेहरान समेत कई ईरानी शहरों पर हमले किए थे, जिनमें उस समय के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई, कई वरिष्ठ कमांडर और आम नागरिक मारे गए थे. इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी, जिनका निशाना इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकाने बने. करीब डेढ़ महीने तक चले इस टकराव के बाद 8 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच संघर्षविराम हुआ. इसके बाद 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता भी हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका. हालांकि अब रुबियो के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई है.

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