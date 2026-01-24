Advertisement
trendingNow13084575
Hindi Newsदुनियामिडिल ईस्ट में बजी युद्ध की घंटी! ट्रंप ने भेज दिया जंगी जहाज; ईरान बोला- हमले का बदला सर्वनाश

मिडिल ईस्ट में बजी युद्ध की घंटी! ट्रंप ने भेज दिया जंगी जहाज; ईरान बोला- हमले का बदला सर्वनाश

Iran Response To US Threats: ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है कि किसी भी हमले को वह पूरी तरह से युद्ध मानेगा. जानकारी के अनुसार, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और अन्य सैन्य बल तैनात किए जा रहे हैं. ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने को तैयार है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

US-Israel-Iran Conflict: ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बिल्ड-अप पर कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि किसी भी हमले को पूरी तरह से युद्ध माना जाएगा और इसका जवाब सबसे कठोर तरीके से दिया जाएगा. एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि ईरान की सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी संभावित हमले के लिए पूरी तरह तैयार है.

अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी बढ़ाई

अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है. USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ तीन डिस्ट्रॉयर और लगभग 5700 अतिरिक्त सैनिक फारस की खाड़ी में तैनात किए जा रहे हैं. इसके अलावा F-15E स्ट्राइक ईगल्स और ब्रिटिश टाइफून जेट्स कतर में तैनात किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले साल ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिका समर्थित हमलों के बाद इस क्षेत्र में सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी बेड़ा सिर्फ एहतियात के लिए है, लेकिन ईरान की हर गतिविधि पर करीबी नजर रखी जा रही है. बता दें, ईरान में घरेलू संकट भी जारी है, जहां आर्थिक मुश्किलों और राजनीतिक दमन के खिलाफ दिसंबर के अंत से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों में अब तक 5032 लोग मारे गए और 27600 से अधिक हिरासत में लिए गए.

ये भी पढ़ें: जब इस्लाम का नाम भी नहीं था... भारत-ईरान के साथ रिश्तों पर क्या बोला तेहरान? कितना पुराना है संबंध

अमेरिका और इजराइल को ईरान ने दी चेतावनी

ईरानी सैन्य अधिकारियों ने इस अशांति को विदेशी दखल से जोड़ा है. ईरानी गार्ड्स कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने अमेरिका और इजराइल को गलत अनुमान लगाने से बचने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि ईरान पहले से कहीं अधिक तैयार है और सुप्रीम कमांडर-इन-चीफ के आदेशों के तहत किसी भी हमले का सबसे कठोर जवाब देगा. रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी उच्च सतर्कता बनाए रखते हुए सबसे कड़ी प्रतिक्रिया की तैयारी की है. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने विरोध प्रदर्शनों का लाभ उठाकर अमेरिका और इजराइल पर 12-दिवसीय युद्ध में हार का बदला लेने का आरोप लगाया है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

us-iran conflict

Trending news

वंदे मातरम के लिए नया नेशनल प्रोटोकॉल, क्या खत्म होगा 1937 से चला आ रहा पुराना विवाद
Vande Mataram
वंदे मातरम के लिए नया नेशनल प्रोटोकॉल, क्या खत्म होगा 1937 से चला आ रहा पुराना विवाद
ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस
first republic day
ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस
26 जनवरी पर PM मोदी को रोकने पर रखा $1,11,000 का इनाम, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
FIR against khalistani
26 जनवरी पर PM मोदी को रोकने पर रखा $1,11,000 का इनाम, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
प्राचीन ग्रंथों को मिला नया ठिकाना, अब राष्ट्रपति भवन में भी वेद-पुराण पढ़ेंगे लोग
Granth Kutir
प्राचीन ग्रंथों को मिला नया ठिकाना, अब राष्ट्रपति भवन में भी वेद-पुराण पढ़ेंगे लोग
कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता ईरान, हराम है... परमाणु पर क्या बोले इलाही?
Abdul Majid Hakim Elahi
कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता ईरान, हराम है... परमाणु पर क्या बोले इलाही?
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
Stray Dogs Mass Death
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!
North India
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
G RAM G
बगुला भगत-रंगा सियार की कहानी पढ़ी है? राम का नाम न ले पाने पर BJP ने राहुल को घेरा
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
Bangladesh PM Sheikh Hasina Rajasthan Visit
दिल्ली से शेख हसीना की मोहम्मद यूनुस को ललकार, ऑडियो मैसेज में जमकर निकाली भड़ास
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर
Kashmir
कश्मीर की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, खचाखच पर्यटकों से भरा श्रीनगर