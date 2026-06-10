US Iran Conflict: क्यों सिरीक, केशम द्वीप और बंदर अब्बास पर ही अमेरिका ने किया हमला?

Middle East Crisis: ईरान ने सोमवार (8 जून) की रात को ओमान के तट के पास अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया. इस हमले के बाद अमेरिका बौखला गया और ईरान के कई द्वीपों को निशाने पर ले लिया. अपाचे हेलिकॉप्टर के मार गिराए जाने के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर ताबड़तोड़ सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं. अमेरिका ने ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य वाले इलाकों के कई द्वीपों को मुख्य तौर पर निशाने पर लिया है. इसमें से सिरीक, केशम और बंदर अब्बास सबसे प्रमुख तौर पर अमेरिकी सेना के निशाने पर हैं. आखिर ईरान के इन तीनों द्वीपों पर ऐसी क्या खास बात है कि अमेरिका आए दिन इन्हें अपने निशाने पर ले लेता है?
ईरान पर जवाबी हमले के साथ ही मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया है. अपने अपाचे हेलिकॉप्टर के मार गिराए जाने के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं. अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलिकॉप्टर गश्त कर रहा था जिसे ईरान की सेना ने ढेर कर दिया हालांकि इस हमले में अमेरिका के दोनों पायलट सुरक्षित बचा लिए गए. अब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आस-पास के द्वीपों पर जोरदार एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है. आइए आपको बताते हैं ईरान के उन खास द्वीपों- केशम द्वीप, सिरीक द्वीप और बंदर अब्बास के बारे में, जो हमेशा अमेरिका के टारगेट पर रहते हैं.
ईरान का बंदर अब्बास सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि उसकी समुद्री ताकत का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. देश का सबसे व्यस्त और रणनीतिक बंदरगाह होने के साथ-साथ यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बेहद करीब स्थित है. आइए आपको बताते हैं अमेरिका के निशाने पर यह द्वीप क्यों आया.
बंदर अब्बास ईरान का सिर्फ एक साधारण बंदरगाह नहीं है, बल्कि इसे देश की समुद्री ताकत की रीढ़ माना जाता है.
यह ईरान का सबसे व्यस्त और रणनीतिक पोर्ट है, जहां से बड़े स्तर पर व्यापारिक और सैन्य गतिविधियाँ संचालित होती हैं.
इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका भौगोलिक स्थान है. यह होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बेहद करीब स्थित है.
होर्मुज वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है.
ऐसे में इस क्षेत्र पर नियंत्रण या मजबूत मौजूदगी ईरान को वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक अहम बढ़त देती है.
बंदर अब्बास को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की समुद्री गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र भी माना जाता है.
यहां से मिसाइल सिस्टम, ड्रोन यूनिट्स, समुद्री माइन्स और तेज रफ्तार गश्ती नौकाओं का संचालन किया जाता है.
किसी भी समुद्री तनाव या संघर्ष की स्थिति में यह बेस ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम साबित हो सकता है.
फारस की खाड़ी में स्थित केशम (Qeshm) ईरान का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रणनीतिक लोकेशन है. यह द्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के बेहद करीब स्थित है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में गिना जाता है. इसी रास्ते से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचता है. आइए आपको बताते हैं अमेरिका के निशाने पर क्यों आया ये द्वीप और ईरान के लिए क्यों है खास.
फारस की खाड़ी में मौजूद केशम (Qeshm) ईरान का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है और इसका रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है.
यह द्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बेहद पास स्थित है, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक है.
वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है, इसलिए यहां की किसी भी हलचल का असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जाता है.
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केशम ईरान की समुद्री सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहां से आसपास के समुद्री क्षेत्र पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करना आसान हो जाता है.
अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की ओर से अक्सर यह दावा किया जाता रहा है कि इस द्वीप पर कुछ सैन्य ढांचे ड्रोन और मिसाइल ऑपरेशंस से जुड़े हो सकते हैं.
हाल के तनावपूर्ण हालातों में कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यहां मौजूद एक सैन्य नियंत्रण केंद्र और आसपास के ठिकानों को निशाना बनाया गया.
केशम को लेकर एक और अहम बात यह कही जाती है कि यहां भूमिगत सुरंगों और बेस का नेटवर्क मौजूद हो सकता है.
इन कथित अंडरग्राउंड ठिकानों में एंटी-शिप मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और तेज रफ्तार नौसैनिक नावें रखे जाने की बात सामने आती रही है.
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में इन संसाधनों का इस्तेमाल होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है.
यही वजह है कि केशम द्वीप को सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि ईरान की समुद्री और सामरिक ताकत के एक अहम केंद्र के तौर पर देखा जाता है.
अमेरिका ने ईरान के सिरीक (Sirik) द्वीप पर भी जोरदार हमले किए हैं. इस द्वीप को निशाना बनाने के कई प्रमुख कारण हैं आइए आपको बताते हैं इसके बारे में
होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित सिरीक, केशम जैसे ईरानी द्वीप बहुत रणनीतिक जगह पर हैं.
दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है, इसलिए यह इलाका वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम है.
इन द्वीपों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां से समुद्री रास्तों पर आसानी से निगरानी और नियंत्रण रखा जा सकता है.
ईरान ने इन इलाकों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) की मौजूदगी बढ़ा रखी है और यहां सैन्य ढांचे भी सक्रिय हैं.
अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आशंका रहती है कि इन ठिकानों से उनकी नौसेना और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.
पिछले कुछ समय में क्षेत्रीय तनाव के दौरान ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई है.
इन्हीं कारणों से यह पूरा इलाका अमेरिका-ईरान तनाव का एक अहम केंद्र बना हुआ है.