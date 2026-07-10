/अमेरिका-ईरान समझौते में क्या थी सबसे बड़ी चूक? जिसने फिर भड़का दी जंग; पूरी दुनिया के लिए पैदा हुई चिंता

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए 17 जून 2026 को एक समझौता हुआ. दोनों ही देशों ने एक समझौते (MoU) पर दस्तखत किए. इसके साथ ही मिडिल ईस्ट सहित पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली. दुनिया भर को इन दोनों देशों के बीच हुए समझौते से इस बात की उम्मीद थी कि अब मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य होने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 7-8 जुलाई 2026 की रात को ही मिडिल ईस्ट में हालात तब बिगड़ गए, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तीन तेल टैंकरों पर हमले बोल दिए थे. इसके बाद अमेरिका ने ईरान के 80 से भी ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया. इन हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार करते हुए बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए. फिर तुर्किये में NATO समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'ईरान के साथ समझौता खत्म. अब कोई डील नहीं.'
दोनों देशों के बीच जारी टकराव को लेकर पूरी दुनिया में फिर से चिंता पैदा हो गई. आखिर ऐसी कौन सी सबसे बड़ी चूक थी कि दोनों देशों के समझौते के बावजूद भी जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही है. एक बार फिर दोनों देशों के बीच फिर से टकराव बढ़ गया, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता की आशंका गहरा गई है. इस रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिससे दोनों देशों का भरोसा एक दूसरे के ऊपर से टूट गया. वो कौन से मुद्दे थे जिन पर दोनों देशों की सहमति अधूरी रह गई. अब एक बार फिर से छिड़े इस युद्ध से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
अमेरिका और ईरान के बीच हालिया समझौते (MoU) के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) है, जिसे ईरान अपनी सबसे अहम रणनीतिक ताकत मानता है. तेहरान के लिए यह सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि ऐसा दबाव बनाने वाला हथियार है जिसके जरिए वह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है. इसी कारण ईरान इस जलमार्ग पर अपनी पकड़ कमजोर करने के लिए तैयार नहीं है. उसका कहना है कि जब तक उसे स्थायी आर्थिक राहत और प्रतिबंधों से जुड़ी स्पष्ट गारंटी नहीं मिलती, तब तक वह अपने इस रणनीतिक लाभ से पीछे नहीं हटेगा.
दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद अब समुद्री जहाजों की आवाजाही को लेकर है. ईरान चाहता है कि व्यावसायिक जहाज उसकी समुद्री सीमा के करीब से गुजरें ताकि उनकी निगरानी की जा सके. दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि जहाज ओमान के तट के करीब से निकलें, जिससे वे ईरानी नियंत्रण से बाहर रहें. यही मतभेद हाल के दिनों में कई सैन्य घटनाओं की वजह बना. जब ईरान ने ओमानी मार्ग से गुजर रहे जहाजों पर कार्रवाई की, तो अमेरिका ने जवाबी हमले करते हुए ईरान के तटीय सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया. इसके बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए.
17 जून के बाद से दोनों देशों ने एक साथ बातचीत और सैन्य दबाव की रणनीति अपनाई हुई है. लेकिन पिछले दो दिनों में हालात तेजी से बिगड़ गए. दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने के लिए दोहा में बातचीत हुई थी. प्रस्ताव था कि एक सप्ताह तक सैन्य गतिविधियां रोकी जाएंगी, लेकिन तीन व्यावसायिक जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद यह कोशिश नाकाम हो गई. इन जहाजों में कतर का एक जहाज भी शामिल था. इसके बाद अमेरिका ने समझौते के बाद ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने भी कई सैन्य कार्रवाई की. इसके बाद दोनों देशों के बीच हमलों का नया दौर शुरू हो गया.
अंकारा में संपन्न नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को लगभग समाप्त मानते हुए ईरान को नौसैनिक नाकेबंदी और कहीं अधिक बड़े सैन्य जवाब की चेतावनी दी. इसके साथ ही अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरानी तेल निर्यात पर दी गई अस्थायी राहत भी वापस ले ली. इस घटनाक्रम का असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर तुरंत दिखाई दिया. ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 78 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो हाल के निचले स्तर से करीब 10 प्रतिशत अधिक थी. हालांकि, नाटो देशों ने अपने संयुक्त बयान में ईरान से परमाणु हथियार विकसित न करने और होर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने की बात कही, लेकिन अधिकांश सदस्य देश अमेरिका और ईरान के सैन्य संघर्ष में सीधे शामिल होने से बचते नजर आए.
तनाव बढ़ने के बावजूद ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी अधिकारियों ने हाल ही में संपर्क कर समझौते की इच्छा जताई है. उनका यह भी कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि स्थिति लंबे और व्यापक युद्ध में बदलेगी. उधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समझौते के शुरू से विरोधी रहे हैं. माना जा रहा है कि वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की संभावित मुलाकात में यह मुद्दा प्रमुख रहेगा. हालांकि इस बार ट्रंप पर घरेलू आर्थिक दबाव और चुनावी परिस्थितियां पहले की तुलना में अलग हैं, इसलिए उनके लिए लंबे सैन्य अभियान का समर्थन करना आसान नहीं माना जा रहा.
ईरान का आरोप है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायल की लगातार सैन्य कार्रवाई समझौते की भावना के खिलाफ है. साथ ही अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच हुए त्रिपक्षीय ढांचे को भी तेहरान मूल समझौते के विपरीत मानता है. जहां त्रिपक्षीय व्यवस्था में हिजबुल्लाह के पूर्ण निरस्त्रीकरण को इजरायली वापसी की शर्त बनाया गया है, वहीं ईरान का कहना है कि मूल समझौते में लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बहाल करने की बात कही गई थी, जिसका मतलब बिना शर्त इजरायली वापसी होना चाहिए.
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच गहरा अविश्वास बना रहेगा, लेकिन दोनों के पास तनाव कम करने के पर्याप्त कारण भी हैं. अमेरिका में कुछ ही महीनों बाद मध्यावधि चुनाव होने हैं. ऐसे में बढ़ती तेल कीमतें और महंगाई ट्रंप प्रशासन के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकती हैं. इसके अलावा लगातार सैन्य अभियानों से अमेरिकी मिसाइल और इंटरसेप्टर भंडार पर भी दबाव बढ़ा है. दूसरी ओर ईरान भी आर्थिक संकट, महंगाई, बुनियादी ढांचे को हुए भारी नुकसान और इस वर्ष हुए जनविरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में लंबे युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहेगा.
मौजूदा हालात बताते हैं कि सैन्य कार्रवाई से दोनों देशों को सीमित लाभ और बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में स्थायी समाधान केवल बातचीत, विश्वास बहाली और व्यावहारिक कूटनीतिक समझौते के जरिए ही निकल सकता है. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 9 जुलाई को ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार के बाद 11 जुलाई को दोनों देशों के बीच वार्ता दोबारा शुरू हो सकती है. यदि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अतिरिक्त रियायतें देता है तो उसे बड़े आर्थिक लाभ मिल सकते हैं. इनमें प्रतिबंधों में राहत, जमे हुए अरबों डॉलर की संपत्तियों की वापसी, तेल निर्यात से स्थिर आय और पुनर्निर्माण के लिए बड़े वित्तीय पैकेज जैसी संभावनाएं शामिल हैं.