/5 महीने की जंग के बाद बड़ी डील! होर्मुज पर ईरान को मिल सकती है सबसे बड़ी ताकत, बस यहां फंसा है पेंच

पिछले 5 महीनों से ईरान और अमेरिका के बीच कई बार राहत की खबरें आई हैं. एक बार फिर दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीद जगती दिखाई दे रही है. ईरान के पड़ोसी देश ओमान को लेकर दावा किया जा रहा है कि उसने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे होर्मुज को फिर से खोला जा सकता है. हालांकि इस डील में ईरान को बड़ी भूमिका दिए जाने के प्रस्ताव ने नई बहस छेड़ दी है.
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए बुधवार को एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र और दो क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि इसे अब तक ईरान को दी जाने वाली सबसे बड़ी रियायतों में से एक माना जा रहा है. इस दावे पर अमेरिकी कोई टिप्पणी तो नहीं आई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए समझौता जल्द हो सकता है और दोनों देशों के बीच अच्छी बातचीत चल रही है.
हालांकि, इस यह भी अभी पूरी तरह सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की फीस को लेकर अभी स्थिति साफ होती दिखाई नहीं दे रही है. रॉयटर्स से बात करने वाले ईरानी सूत्रों ने कहा कि अभी कई अहम मुद्दों पर सहमति बननी बाकी है. सूत्र के मुताबिक अभी यह तय होना बाकी है कि नियंत्रण की परिभाषा क्या होगी. खाड़ी देशों के वार्ताकार चाहते हैं कि जहाजों की जांच की निगरानी क्षेत्रीय देश करें और अगर कोई फीस वसूल की जाए, तो वह पूरी तरह स्वैच्छिक हो.
सीनियर ईरानी अधिकारी के मुताबिक, ईरान चाहता है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के माल की कीमत का 5 से 7 फीसद फीस वसूल की जाए. ओमान करीब 3 प्रतिशत शुल्क का प्रस्ताव दे रहा है, जबकि अमेरिका किसी भी तरह का शुल्क नहीं चाहता.
रॉयटर्स ने पांच सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके इलाकों पर फिर हमला किया तो वह पूरे क्षेत्र के अहम ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाएगा. तेहरान का मकसद यह मैसेज देना है कि अगर उसके किसी भी ठिकाने पर हमला किया जाता है, तो अमेरिका उसकी कीमत अपने क्षेत्रीय सहयोगियों पर होने वाले भारी हमलों के रूप चुकानी पड़ेगी.
ईरान पहले भी अमेरिका के सहयोगी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुका है. साथ ही उसने उन व्यावसायिक जहाजों को भी निशाना बनाया है जो उसकी अनुमति के बिना होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजर रहे थे.