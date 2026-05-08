सीजफायर के बीच अमेरिका-ईरान फिर आमने-सामने, क्या होर्मुज बनने जा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का नया मैदान?

US Iran Attack in Hindi: अमेरिका ने सीजफायर के 29 दिन बाद ईरान पर फिर से बड़े हमले किए. जिसके बाद पूरी दुनिया सहमी हुई है. दुनिया में सवाल पूछा जा रहा है. क्या मिडिल ईस्ट में 40 दिन तक चले युद्ध का सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है. क्या अमेरिका-ईरान के बीच 8 अप्रैल से जारी सीजफायर टूट जाएगा. इन सवालों के बीच आपको जानना चाहिए कि अमेरिका ने ईरान पर सीजफायर के बीच हमला क्यों किया? इस हमले में ईरान का कितना नुकसान हुआ और अमेरिका के इस हमले का ईरान ने कैसे जवाब दिया. आज आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई गोलाबारी का दुनिया के तेल बाजार पर क्या असर पड़ा है.

होर्मुज में फिर क्यों बढ़ गई है टेंशन?

सबसे पहले देखिए कि स्ट्रेट आफ होर्मुज में ऐसा क्या हुआ, जिससे सारी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है. ​इस तनाव की शुरूआत उस वक्त हुई जब अमेरिकी नेवी के तीन युद्धपोत USS ट्रक्सटन, USS राफेल पेराल्टा और USS मेसन स्ट्रेट आफ होर्मुज से गुजर रहे थे. ये तीनों अमेरिकी युद्धपोत पर्सियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान की ओर जा रहे थे. अमेरिका ने इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम का हिस्सा बताया. जिसके तहत अमेरिका, होर्मुज से व्यापारी जहाजों को सुरक्षित निकालने और इलाके में फ्री नेविगेशन बहाल करने की कोशिश कर रहा है.

अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी बोट्स के जरिए तीनों युद्धपोतों को निशाना बनाया. अमेरिका का दावा है कि ईरान के सभी हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया और किसी भी अमेरिकी जहाज को नुकसान नहीं हुआ. अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया.

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हमारे युद्धपोतों पर मिसाइलें दागी गईं- ट्रंप

ट्रंप ने कहा,'हमारे युद्धपोतों पर मिसाइलें दागी गईं, लेकिन उन्हें आसानी से मार गिराया गया. इसी तरह ड्रोन भी आए, जिन्हें हवा में ही जला कर राख कर दिया गया. वे बेहद खूबसूरती से समुद्र की ओर गिरे, मानो कोई तितली अपनी कब्र की ओर उतर रही हो! एक सामान्य देश इन युद्धपोतों को गुजरने देता, लेकिन ईरान सामान्य देश नहीं है. वहां सनकी लोग नेतृत्व कर रहे हैं, और अगर उन्हें परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिला, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेंगे.'

बड़ी साहित्यिक भाषा में ट्रंप ने बताया किस तरह अमेरिका सेना ने ईरानी हमलों को विफल कर दिया. इसके अलावा ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने जल्दी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ये दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का है. लेकिन ईरान ने इस पूरी घटना को लेकर अलग दावा किया है.

यूएस ने तोड़ा सीजफायर- ईरान

ईरान ने अमेरिका पर पहले सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है. तेहरान का आरोप है अमेरिका ने ईरानी ऑयल टैंकर और दूसरे जहाजों पर हमला किया. ये जहाज होर्मुज की ओर जा रहे थे. ईरान का दावा है कि अपने जहाजों पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया गया. ईरान ने बताया कि अमेरिकी हमलों से उनके जहाजों और तटीय इलाकों को नुकसान हुआ. इसीलिए उन्होंने क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से इसका जवाब दिया.

ईरान ने अमेरिका को आक्रामक और आतंकवादी कहा है. आईआरजीसी ने अमेरिका को धमकी दी है कि होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और कोई भी विदेशी युद्धपोत बिना ईरान की अनुमति यहां से नहीं गुजर सकता. ईरान ने दावा किया है उसके हमले में अमेरिकी युद्धपोतों को भारी नुकसान हुआ है.

सबसे ज्यादा धमाके बंदर अब्बास इलाके में

ये पूरा मामला अगर होर्मुज में खत्म हो जाता तो गनीमत थी. लेकिन पहले अमेरिका के तीनों युद्धपोत होर्मुज से होते हुए अरब सागर में पहुंच गए. इसके बाद ईरान के जिन इलाकों से अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइलें दागी गई थीं. अमेरिका ने उनको निशाना बनाकर मिसाइल अटैक और बमबारी की. ये ठिकाने केश्म आइलैंड और बंदर अब्बास में थे.

सबसे ज्यादा धमाके बंदर अब्बास इलाके में किए गए. इस धमाकों से बड़ी तबाही की खबर है. बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और कमर्शियल पोर्ट है. यहीं ईरानी नेवी का मुख्य बेस है. जहां मिसाइल लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस यूनिट्स मौजूद हैं. ये इलाका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ठीक किनारे पर है, इसलिए यहां से आसानी से जहाजों पर हमला किया जा सकता है. अगर यहां मौजूद मिलिट्री सुविधाएं नष्ट हो जाएं तो ईरान का होर्मुज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा.

बड़े हमले की तैयारी कर रहा अमेरिका?

अमेरिका ने​ ईरान के क़ेश्म आइलैंड में भी बमबारी की. ईरान यहीं से होर्मुज को कंट्रोल करता है. इस इलाके में ईरान ने ज़मीन के नीचे बेहद सुरक्षित सैन्य अड्डा बना रखा है. जहां सुरंगों में मिसाइल, ड्रोन, फास्ट अटैक बोट्स और हथियार रखे गए हैं. इन हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है.

विशेषज्ञ इन हमलों को अमेरिकी सेना की प्रैक्टिस मान रहे हैं. इस बात की पूरी आशंका जाहिर की गई है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच डील नहीं होती तो इन इलाकों में और बड़ा हमला हो सकता है. इस हमले के बाद दुनिया के तेल बाजार में भी बेचैनी देखी गई.

भारत-जापान में सहमे निवेशक

इस हमले से पहले ब्रेंट क्रूड का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल था लेकिन हमले के फौरन बाद इसकी कीमत 103 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई. हमले से पहले अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत करीब 95 डॉलर प्रति बैरल थी जो हमले के बाद 98 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई. हमले का असर उस देशों के बाजारों पर भी हुआ तो बड़े तेल आयातक हैं.

भारत में आज सेंसेक्स 516 प्वाइंट्स गिरा . जिससे निवेशकों को लगभग डेढ़ लाख करोड़ का नुकसान हुआ. वहीं जापान के प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक निक्केई में 400 प्वाइंट की गिरावट हुई . इससे निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपये डूब गए.

यानी अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलें चलाईं और इसका नतीजा जापान और भारत के निवेशकों ने भुगता . हालांकि डॉनल्ड ट्रंप के एक बयान ने फिलहाल तेल के बढ़ते दाम पर रोक लगा दी है. इस तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर अभी भी जारी है.

सऊदी अरब-कुवैत ने हटाई पाबंदी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल सीजफायर जारी रहने की बात कही है. लेकिन ईरान को धमकी भी दी है. अगर ईरान के डील नहीं की तो हमले फिर से शुरू हो जाएंगे. मिडिल ईस्ट में एक और खबर ने तनाव बढ़ा दिया है. अमेरिकी जहाजों पर ईरान की गोलीबारी के बाद सऊदी अरब और कुवैत ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने ठिकानों के इस्तेमाल की छूट दे दी है.

इससे पहले सऊदी और कुवैत ने इस पर रोक लगा रखी थी. अगर अमेरिका, ईरान पर हमलों के लिए इन बेसों का इस्तेमाल करता है तो सऊदी और कुवैत भी ईरान के जवाबी हमलों की चपेट में आ सकते हैं.

ट्रंप की मुसीबत बढ़ा अदालत का आदेश

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फिर से हमला करके दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है . लेकिन खुद ट्रंप की टेंशन उनके देश की अदालत बढ़ा रही है. ट्रंप सरकार ने दुनिया भर के सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था. लेकिन अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने इसे गैरकानूनी बता दिया.

अमेरिकी कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने पुराने व्यापार कानून का गलत इस्तेमाल किया. यह कानून सिर्फ आर्थिक आपात स्थिति में सीमित समय के लिए टैक्स लगाने की इजाजत देता है. लेकिन अमेरिका ऐसी बड़ी आर्थिक संकट की स्थिति में नहीं है. 24 अमेरिकी राज्यों और कई छोटे कारोबारियों ने कोर्ट में ट्रंप के फैसले को चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि जिन कंपनियों से यह टैक्स लिया गया, उन्हें 5 दिन के भीतर पैसा लौटाया जाए. इस फैसले को ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.