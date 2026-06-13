महात्मा गांधी ने कहा है कि आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी. विध्वंस की विभीषिका अब शायद ट्रंप और ईरान को समझ आने लगी है. इसलिए दोनों तरफ से शांति समझौते के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. युद्ध भले ही अरब की जमीन पर ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच लड़ा जा रहा था, लेकिन इसकी लपटों ने पूरी दुनिया को झुलसाया है. इसलिए शांति समझौते के संकेत पूरी दुनिया के लिए राहत बनकर आए हैं. यह राहत हमारे और आपके जीवन में भी दिखाई देगी.
सबसे पहले कच्चे तेल की बात करते हैं. क्योंकि इस युद्ध का सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ा. पूरी दुनिया ने इस युद्ध की कीमत महंगा तेल खरीदकर चुकाई. सप्लाई चेन बाधित होने और तेल क्षेत्रों पर बमबारी के कारण कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं.
युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल की औसत कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल थी.
युद्ध के दौरान कच्चा तेल 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया.
यानी कच्चा तेल करीब 70 प्रतिशत महंगा हो गया.
10 या 15 प्रतिशत नहीं, बल्कि 70 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ीं.
अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के संकेतों के बाद आज कच्चे तेल का दाम करीब 87 डॉलर प्रति बैरल है.
दो महीने बाद कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आई है.
आगे के विश्लेषण से पहले एक जरूरी तथ्य समझना चाहिए कि हमारा देश अपनी जरूरत का करीब 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है. यानी तेल के मामले में हम काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर हैं. इसलिए महंगा तेल हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट करता है. जानते हैं कैसे?
कच्चे तेल का दाम प्रति बैरल 10 डॉलर बढ़ने पर भारत का तेल आयात खर्च करीब 50 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ जाता है. यानी देश के खजाने से इतना अतिरिक्त पैसा निकल जाता है.
अप्रैल 2026 में भारत का तेल आयात खर्च बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपये हो गया था. जबकि इस दौरान हमने करीब 5 प्रतिशत कम तेल आयात किया. जानते हैं, एक साल पहले यानी अप्रैल 2025 में हमारा तेल आयात बिल करीब 1 लाख करोड़ रुपये था. सोचिए, सिर्फ अप्रैल महीने में ही हमें करीब 55 हजार करोड़ रुपये अधिक चुकाने पड़े. इसकी मार महंगाई के रूप में हमारी जेब पर पड़ी है. हम इस युद्ध में शामिल नहीं थे, फिर भी हमने अपनी जेब से युद्ध की कीमत चुकाई है. और ऐसी ही दुनियाभर के तमाम देशों पर असर पड़ा.
अब समझिए, अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की चर्चा से तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई है. अगर समझौता होता है, शांति स्थापित होती है और पहले की तरह निर्बाध आपूर्ति शुरू हो जाती है, तो इसका हमें क्या फायदा होगा?
अगर कच्चे तेल का दाम फिर से 70 डॉलर प्रति बैरल हो जाता है, तो भारत का तेल आयात बिल करीब 1 लाख करोड़ रुपये कम हो सकता है. जानते हैं, इतने पैसों से देश में 70 नए एम्स बनाए जा सकते हैं.
अगर कच्चे तेल का दाम 70 डॉलर प्रति बैरल हो जाता है, तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें 15 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकती हैं.
युद्ध रुकेगा — कच्चा तेल सस्ता होगा — आम आदमी को लाभ
यहां हम विशेष तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि यह फायदा तत्काल नहीं होगा. क्योंकि तेल कंपनियां पहले अपने नुकसान की भरपाई कर सकती हैं. करों को भी समायोजित किया जा सकता है.
लेकिन तेल के दाम कम होने पर अगले कुछ महीनों में हमें महंगाई से राहत मिलेगी, इतना तय है. और तेल सस्ता होने से परिवहन सस्ता होगा. इसका असर खाने-पीने के सामान समेत दूसरी कई चीजों पर पड़ेगा.
जॉन एफ कैनेडी ने कहा है कि
मानव जाति को युद्ध का अंत करना होगा, अन्यथा युद्ध मानव जाति का अंत कर देगा.
विध्वंसक युद्ध — अब शांति की बात
विध्वंसक बमबारी भले ही ईरान और अरब की जमीन पर हुई हो, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है. युद्ध का बारूद भले ही एक सीमित आबादी को प्रभावित करता हो, लेकिन इसका आर्थिक असर पूरी मानव जाति को प्रभावित करता है. इस युद्ध से दुनिया को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, इसे अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं.
वैश्विक शांति सूचकांक 2026 के अनुसार, ईरान युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था को 124 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इतने पैसों से भारत के 12 करोड़ परिवारों को 10-10 लाख रुपये की सीधी मदद दी जा सकती थी.
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, युद्ध से अरब देशों को 185 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. यह राशि पाकिस्तान के 30 वर्षों के वार्षिक बजट के बराबर है.
दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट से निवेशकों को कुल 97 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. यह रकम श्रीलंका की चार वर्षों की अर्थव्यवस्था के बराबर है.
भारतीय शेयर बाजार में भी करीब 31 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
समझ रहे हैं? युद्ध भले ही ईरान, अमेरिका और इजरायल ने लड़ा हो, लेकिन इसकी कीमत पूरी दुनिया ने चुकाई है. अब जब शांति की बात हो रही है, तो इस नुकसान की भरपाई भी शुरू होती दिखाई दे रही है. ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की चर्चा शुरू होते ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है. यानी निवेशकों के नुकसान की भरपाई होने लगी है.
डाउ जोन्स में करीब 2 प्रतिशत की तेजी रही.
एस एंड पी 500 में पौने 2 प्रतिशत से अधिक और नैस्डैक में ढाई प्रतिशत की तेजी रही.
इस तेजी से अमेरिकी निवेशकों को करीब 30 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ.
अभी समझौता नहीं हुआ है. सिर्फ समझौते की चर्चा से ही शेयर बाजार में तेजी लौटने लगी है.
दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार कोस्पी में करीब 5 प्रतिशत की तेजी रही.
इससे निवेशकों को करीब 4 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ है.
12 जून को भारतीय शेयर बाजार में भी तेजी रही.
सेंसेक्स 1695 अंक और निफ्टी 461 अंक बढ़ा.
इससे निवेशकों को करीब 10 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ.
युद्ध की आग में दुनिया भर के शेयर बाजारों में 97 लाख करोड़ रुपये गंवाने वाले निवेशकों को उम्मीद है कि अब उनके नुकसान की भरपाई होगी.
अब बात संकट के साथी सोने की करते हैं. ईरान युद्ध के दौरान सोने की कीमतें भी चर्चा में रहीं. हालांकि, इस दौरान सोने की चाल थोड़ी उल्टी रही. सामान्य तौर पर युद्ध के दौरान सोना महंगा होता है, लेकिन इस बार महंगाई और ब्याज दरों में तेजी के डर से सोने के दामों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखी.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 जून को सोने के दाम 3 प्रतिशत गिरकर करीब 4112 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गए.
11 जून को सोने के दामों में थोड़ी तेजी आई और इसकी कीमत 4154 डॉलर प्रति औंस हो गई.
12 जून को सोने में और तेजी दिखी. सोना 4200 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया.
भारत में 10 ग्राम सोने का दाम आज 1 लाख 50 हजार 675 रुपये तक रहा.
चांदी का दाम आज प्रति किलोग्राम 2 लाख 46 हजार 604 रुपये रहा.
शांति की उम्मीद के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम बढ़ रहे हैं. आपके मन में जिज्ञासा होगी कि क्या सोने के दाम और बढ़ेंगे, क्या अभी सोना खरीदना चाहिए.
हमने आपके लिए शोध तैयार की है. शोध के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग कम हो सकती है. इससे सोने की कीमतों में कमी आ सकती है. अगले एक से तीन महीनों में यदि डॉलर कमजोर होता है और ब्याज दरों में कटौती होती है, तो सोने के दाम स्थिर हो सकते हैं. भारत में अगर डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ, तो सोने के दाम गिर सकते हैं. शादी-विवाह के मौसम में बढ़ती मांग और आयात नीति का असर भी सोने के दामों पर दिखाई देगा. युद्ध खत्म हुआ तो चांदी की औद्योगिक मांग बढ़ेगी. ऐसे में चांदी की कीमत सोने के मुकाबले तेजी से बढ़ सकती है.
यहां हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे. युद्ध खत्म होने पर विमानन कंपनियों, तेल विपणन कंपनियों, रसायन क्षेत्र, वाहन क्षेत्र, उर्वरक क्षेत्र और रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनियों को सीधा फायदा होगा.
अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया, युद्ध खत्म हो गया, तो क्या दुनिया फिर से युद्ध-पूर्व जैसे हालात में लौट पाएगी? इसे समझना बहुत जरूरी है.
समझौता होने के बाद कच्चे तेल के दाम 1 से 3 हफ्तों में और कम हो सकते हैं. यह युद्ध शुरू होने से पहले वाले यानी 70 डॉलर के स्तर तक तत्काल नहीं पहुंचेगा.
पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम तत्काल नहीं घटेंगे, लेकिन इससे जुड़ी कंपनियां 8 से 10 हफ्तों में दाम घटाने की स्थिति में होंगी.
विमानन कंपनियां करीब 6 हफ्तों में किराया घटाने की स्थिति में आ जाएंगी.
खाने-पीने के सामान की महंगाई 1 से 3 महीनों में कुछ कम हो सकती है.
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शेयर बाजार में तेज सुधार हो सकता है.
युद्ध खत्म होगा — महंगाई घटेगी — आम आदमी का फायदा
ईरान कह रहा है कि शांति समझौते के बाद भी होर्मुज जलडमरूमध्य से परिवहन पहले की तरह नहीं रहेगा. ईरान होर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क लेने की बात कह रहा है. यानी कच्चे तेल के दाम शायद 70 डॉलर तक न पहुंचें. लेकिन इतना तय है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हुआ, तो कई मोर्चों पर राहत मिलेगी. अगले 6 महीनों में दुनिया फिर 28 फरवरी 2026 जैसे शांतिपूर्ण दौर में पहुंच सकती है.