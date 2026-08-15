होर्मुज संकट के बीच अमेरिका में पेट्रोल 29% महंगा..ट्रंप बोले-'थोड़ा बढ़ा दाम सह लें', ईरान का बातचीत से इनकार

अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव गहरा गया है. तेल और गैस आपूर्ति का यह अहम समुद्री रास्ता अभी भी बंद है, जिसका असर अमेरिका पर महंगाई के रूप में पड़ रहा है. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नागरिकों से पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें झेलने की अपील की है. दूसरी तरफ, ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं कर रहा है.
न्यूयॉर्क में एक रैली के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने जनता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा, 'नागरिकों को पेट्रोल के थोड़े बढ़े हुए दाम स्वीकार करने चाहिए.' उन्होंने तर्क दिया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए यह कीमत बहुत छोटी है.
दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे गतिरोध का सीधा असर आम जनता और वैश्विक बाजार पर पड़ रहा है. अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत $4.08 प्रति गैलन तक पहुंच गई है, भारतीय रुपयों में कहें तो यह 95-100 रुपये प्रति लीटर है. नई कीमतें पिछले साल के मुकाबले लगभग 29 प्रतिशत अधिक हैं.
ट्रंप ने यह दावा भी दोहराया कि ईरान को हराने के बाद अमेरिका होर्मुज को अपना क्षेत्र घोषित करेगा. इसके साथ ही अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान पर नए कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं.
ईरान ने अमेरिका के 'होर्मुज को अपना क्षेत्र घोषित करेंगे' वाले बयानों को सिरे से खारिज कर दिया है. ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि होर्मुज जलमार्ग केवल ईरान के आदेश पर ही खुलेगा या बंद होगा. उन्होंने अमेरिका से कहा कि वह अपनी हार को स्वीकार करे. विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पुष्टि की कि अमेरिका के साथ सीजफायर को लेकर कोई नई बातचीत नहीं हो रही है. ईरान का कहना है कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, तेल टैंकरों की आवाजाही शुरू नहीं होगी.
लगातार बढ़ती महंगाई ने अमेरिका में आम लोगों और सरकार दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई (WTI) तेल की कीमतों में भारी साप्ताहिक उछाल दर्ज किया गया है. ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल की कीमतें तय करने वाले दुनिया के दो सबसे प्रमुख और बड़े इंटरनेशनल बेंचमार्क हैं. जब भी वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के भाव घटते या बढ़ते हैं, तो इन्हीं दोनों पैमानों की कीमतों को आधार बनाया जाता है.
अमेरिका अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल और पेट्रोलियम मुख्य रूप से अपने पड़ोसी देशों से खरीदता है. कनाडा, अमेरिका का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है, जहां से वह अपनी जरूरत का लगभग 52% से 60% तेल आयात करता है. दूसरे नंबर पर मैक्सिको का नाम है, जहां से अमेरिका करीब 10% तेल मंगाता है. इसके अलावा बाकी की जरूरतें पूरी करने के लिए अमेरिका सऊदी अरब और इराक जैसे मध्य-पूर्व के देशों से भी तेल खरीदता है.
कनाडा और मैक्सिको से आने वाला तेल सीधे पाइपलाइनों और जमीनी मार्गों के जरिए अमेरिका पहुंचता है, जबकि खाड़ी देशों यानी सऊदी अरब और इराक जैसे दूर स्थित देशों से तेल बड़े समुद्री जहाजों (ऑयल टैंकरों) के जरिए अमेरिकी बंदरगाहों तक लाया जाता है.