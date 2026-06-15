/US-Iran Peace Deal: 12 बिलियन डॉलर या 24 बिलियन डॉलर? अमेरिका और ईरान के बीच फ्रीज फंड को लेकर क्यों उलझा है पेच?

करीब तीन महीने तक चले संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की दिशा में अहम प्रगति हुई है. दोनों देशों ने एक प्रारंभिक रूपरेखा पर सहमति जताई है, लेकिन कई बड़े मुद्दे अब भी समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं. इनमें सबसे प्रमुख है ईरान की जमी हुई अरबों डॉलर की संपत्ति और उसका परमाणु कार्यक्रम. ईरानी समाचार एजेंसी मेहर ने दावा किया है कि वार्ता शुरू होने से पहले वाशिंगटन तेहरान की 12 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्ति जारी करेगा. एजेंसी ने अमेरिका और ईरान के बीच कथित 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि शेष लगभग 24 अरब डॉलर की संपत्ति 60 दिनों तक चलने वाली वार्ता अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से जारी की जा सकती है.
समझौते की घोषणा से ठीक पहले एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने भी समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा था कि मसौदा समझौते के तहत अमेरिका 24 अरब डॉलर की जमी हुई ईरानी संपत्ति को मुक्त करने पर सहमत हुआ है. वहीं, क्षेत्रीय अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि प्रस्तावित समझौते में ईरान पर लगे प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उसकी संपत्तियों को जारी करने का प्रावधान शामिल हो सकता है.
हालांकि, अमेरिकी पक्ष इस दावे से सहमत नजर नहीं आता. एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के इन दावों को खारिज कर दिया है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि किसी भी फंड को तभी जारी किया जाएगा, जब ईरान समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करेगा. एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह 'परफॉर्मेंस आधारित समझौता' है और ईरान की ओर से शर्तें पूरी किए बिना कोई भी जमी हुई राशि जारी नहीं की जाएगी. इससे संकेत मिलता है कि वाशिंगटन अब भी अपने पुराने रुख पर कायम है और ईरान के परमाणु तथा यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को समाप्त करने को प्राथमिक शर्त मान रहा है.
ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि शांति समझौते के तहत तेहरान की प्रतिबद्धताएं शुक्रवार से प्रभावी हो जाएंगी. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगला चरण आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने पर केंद्रित होगा, जिनका ईरानी अर्थव्यवस्था पर लंबे समय से असर पड़ रहा है. हालांकि ईरान ने यह स्पष्ट किया है कि वह आगे की वार्ता में तभी शामिल होगा, जब उसकी जमी हुई संपत्तियां जारी की जाएं, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त हो और पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म होने की औपचारिक घोषणा की जाए.
अमेरिका और इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बताते रहे हैं. यही मुद्दा हालिया तनाव और संघर्ष की प्रमुख वजहों में भी शामिल रहा है. यदि शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, तो इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर 60 दिनों की विस्तृत वार्ता शुरू होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम वाशिंगटन के लिए 'रेड लाइन' है और किसी भी समझौते के लिए तेहरान को अपने संवर्धन कार्यक्रम पर रोक लगानी होगी.
दूसरी ओर, ईरान ने अब तक अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करने की कोई सार्वजनिक प्रतिबद्धता नहीं दी है. हालांकि, तेहरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका उद्देश्य परमाणु हथियार विकसित करना नहीं है. न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस बात पर चर्चा कर रहा है कि क्या ईरान 20 वर्षों के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकने को तैयार होगा. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि 15 वर्षों की रोक पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन विस्तृत जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि वह मीडिया के जरिए बातचीत नहीं करना चाहते.