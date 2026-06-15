बेन ने कहा कि हमारा रुख बिल्कुल साफ है. हम ऐसे किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं हैं, जो हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता. अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता किसी भी रूप में हम पर बाध्यकारी नहीं है. हम हिज़्बुल्ला के सफाए से कम किसी बात पर समझौता नहीं कर सकते. हमारे सैनिकों ने जिन इलाकों को आतंकवाद से मुक्त कराया है, वहां कब्जे से हम पीछे नहीं हटेंगे. इज़राइल पर होने वाली किसी भी गोलीबारी या हमला होने पर हम एक पल के लिए भी चुप नहीं रह सकते. लेबनान से इज़राइल की ओर छोड़ा गया हर ड्रोन, यूएवी या मिसाइल का करारा जवाब दिया जाएगा.