जिस बात का डर था, वही हुआ. अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का इजरायल ने विरोध कर दिया है. इजरायल ने साफ कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील से हम नहीं बंधे हैं. इजरायल ने इससे खुद को अलग करते हुए कहा कि हम अमेरिका के अधीन नहीं हैं. हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं.
इजरायली नेता बेन ग्विर ने कहा कि हमारा कर्तव्य इजरायली नागरिकों की सुरक्षा है. उन्होंने कहा कि जब भी हमने इजरायल की सुरक्षा की कीमत पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव माना, हमें इसका नुकसान उठाना पड़ा है.
यह बात ओस्लो समझौते के समय भी सच थी, 2006 के लेबनान समझौते के समय भी, और गाजा में भी. बेन ने तल्खी दिखाए बगैर कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि हम अमेरिका से प्रेम करते हैं. राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति आभारी हैं, इसके बावजूद इज़राइल कोई 'बनाना रिपब्लिक' नहीं है. बेन ने कहा कि वे इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी इस बारे में चर्चा करते रहते हैं. उन्होंने कहा कि जब इतिहास निर्णायक मोड़ पर हो, तो ऐतिहासिक फैसले लेने पड़ते हैं.
बेन ने कहा कि हमारा रुख बिल्कुल साफ है. हम ऐसे किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं हैं, जो हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता. अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता किसी भी रूप में हम पर बाध्यकारी नहीं है. हम हिज़्बुल्ला के सफाए से कम किसी बात पर समझौता नहीं कर सकते. हमारे सैनिकों ने जिन इलाकों को आतंकवाद से मुक्त कराया है, वहां कब्जे से हम पीछे नहीं हटेंगे. इज़राइल पर होने वाली किसी भी गोलीबारी या हमला होने पर हम एक पल के लिए भी चुप नहीं रह सकते. लेबनान से इज़राइल की ओर छोड़ा गया हर ड्रोन, यूएवी या मिसाइल का करारा जवाब दिया जाएगा.
ההסכם של טראמפ אינו מחייב אותנו. ישראל לא כפופה לארצות הברית ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית!
חובתנו לאזרחי ישראל לחיילי צה״ל ולעם היהודי וחובתנו ההיסטורית לנרדפים ולנרצחים היהודים באלפי שנות גלות, להעניק ביטחון ליהודים בארץ ישראל.
בכל פעם שנכנענו ללחץ בינלאומי על חשבון ביטחון…
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 15, 2026
उन्होंने कहा कि इज़राइल का 3000 साल पुराना एक समृद्ध इतिहास रहा है. अपने वतन के लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं. लंबी लड़ाई के बाद हम अपने वतन लौटे हैं. अब दुश्मनों के सामने झुकने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि वे दिन लद चुके जब यहूदी मार सहकर भी चुप रहता था. अब करारा पलटवार होगा.