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अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते में इजरायल ने डाला 'अड़ंगा'! डील मानने से किया साफ इनकार

अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते को इजरायल ने तगड़ा झटक दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के कुछ ही घंटे के भीतर इजरायल ने दो टूक कहा कि इस डील से उनके हाथ नहीं बंधे हैं. संप्रभु राष्ट्र का हवाला देते हुए इजरायल ने कहा कि यहूदियों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 15, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:58 PM IST
अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते में इजरायल ने डाला 'अड़ंगा'! डील मानने से किया साफ इनकार
Image Credit: israel rejects us iran peace deal

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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