Trump-Netanyahu Clash: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता पर सहमति बन गई है. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सैन्य अभियान समाप्त हो जाएंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की पुष्टि की है. उन्होंने ईरान के साथ डील पर रजामंदी बनने की घोषणा करते हुए होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी हटाने का एलान किया. इसके साथ ही उन्होंने इस स्ट्रेट को वाणिज्यिक जहाजों के लिए दोबारा से खोलने का भी अनाउंसमेंट किया.
बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले जिस ऐतिहासिक शांति समझौते पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं, वह रविवार को एक बहुत बड़े कूटनीतिक ड्रामे में बदल गया था. रविवार सुबह इजरायली सेना (IDF) ने अचानक लेबनान की राजधानी बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी कर दी थी. इस हमले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कदर भड़क गए थे कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (बिबी) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धज्जियां उड़ा दीं थी. ट्रंप ने बंद कमरे में नेतन्याहू को बुरी तरह लताड़ा और मीडिया के सामने साफ कह दिया कि 'बिबी में जरा भी समझदारी नहीं है.
अंदरूनी खबरों के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर तो गुस्सा जाहिर किया ही, लेकिन बाद में Axios के साथ फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने मर्यादा की सीमाएं लांघते हुए नेतन्याहू पर तीखा हमला बोला. ट्रंप ने कहा कि
बिबी को वह हमला करने की क्या जरूरत थी? मैं बहुत नाराज था और मैंने उन्हें फोन पर साफ-साफ बता दिया कि उनमें जरा भी समझदारी नहीं है. अगर बेरूत पर यह हमला न हुआ होता, तो ईरान के साथ शांति समझौता एक घंटे पहले ही साइन हो चुका होता. इस बेवकूफी ने सब कुछ हिलाकर रख दिया और डील में कुछ घंटों की देरी करा दी. ट्रंप ने तर्क दिया कि उत्तरी इजरायल पर हिज्बुल्लाह के छोटे हमले के जवाब में सीधे बेरूत को निशाना बनाना जरूरत से ज्यादा बड़ी और गैर-जिम्मेदाराना प्रतिक्रिया थी.
इस US-ईरान समझौते (MOU) की इनसाइड स्टोरी सामने आने के बाद इजरायल के सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मच गया है. दरअसल, ट्रंप चाहते हैं कि इस समझौते में यह लिखित गारंटी शामिल हो कि इजरायल सिर्फ बेरूत ही नहीं, बल्कि पूरे लेबनान (दक्षिणी लेबनान समेत) में अपनी सभी आक्रामक कार्रवाइयां और हमले पूरी तरह रोकेगा. खबरों के मुताबिक, ट्रंप ने नेतन्याहू को दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना पूरी तरह हटाने का भी प्रस्ताव दिया था, जिसे नेतन्याहू ने सिरे से खारिज कर दिया था. अब इजरायली अधिकारियों को डर है कि अमेरिका उनकी सैन्य आजादी को पूरी तरह खत्म करना चाहता है.
ट्रंप के इस बदले रूप और तीखे हमले से यरूशलेम पूरी तरह स्तब्ध और हैरान है. इजरायल के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ट्रंप का ये बयान हमारे चेहरे पर एक जोरदार तमाचे जैसा है. यह उम्मीद करना कि हम अपनी सुरक्षा के लिए लेबनान में कहीं भी हमला नहीं करेंगे, एक रणनीतिक सहयोगी के व्यवहार के बिल्कुल खिलाफ है. वहीं एक अन्य अधिकारी ने आरोप लगाया कि अमेरिका अब इजरायल पर होने वाली गोलीबारी और हमलों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है.