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कई हफ्तों की गुप्त वार्ता सफल, US - ईरान में हुआ शांति समझौता; ट्रंप बोले- शुक्रवार तक पूरी तरह खुल जाएगा होर्मुज स्ट्रेट

US-Iran Peace Deal Latest News: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बारे में एलान किया. उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट आंशिक तौर पर खुल गया है और शुक्रवार से वहां सभी जहाजों का आवागमन शुरू हो जाएगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 15, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:19 PM IST
कई हफ्तों की गुप्त वार्ता सफल, US - ईरान में हुआ शांति समझौता; ट्रंप बोले- शुक्रवार तक पूरी तरह खुल जाएगा होर्मुज स्ट्रेट

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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