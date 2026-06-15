Trump on US-Iran Peace Deal: कई हफ्तों तक चली बैकडोर बातचीत के बाद आखिरकार यूएस और ईरान में स्थायी युद्धविराम पर समझौता हो ही गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इसकी घोषणा की, उन्होंने कहा, अमेरिका-ईरान के बीच सौदा पूरी तरह से साइन हो चुका है और होर्मुज स्ट्रेट पहले से ही आंशिक रूप से खोल दिया गया है. जहाज अब निकलने शुरू हो गए हैं और शुक्रवार तक यह पूरी तरह से खुल जाएगा.
रॉयटर्स के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने इस समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए. वाशिंगटन और तेहरान दोनों ने पुष्टि कर दी है कि समझौता हो गया है. अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि समझौते की शर्तें अगले कुछ दिनों में सार्वजनिक कर दी जाएंगी. जबकि प्रत्यक्ष समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होने की उम्मीद है.
ट्रंप की ओर से 8 अप्रैल को एकतरफा सीजफायर के एलान के बाद से दोनों मुल्कों के बीच बैकडोर बातचीत जारी थी. जिसमें 2 महीने बाद अब जाकर सफलता मिली है. इसमें सबसे अहम शर्त होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलना था, जिस पर दोनों पक्ष राजी हो गए हैं. हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने के मुद्दे पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है. इसे आगे की बातचीत के लिए छोड़ दिया गया है.
फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचने के बाद ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट शुक्रवार तक जहाजों के लिए पूरी तरह खुल जाएगा. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समझौता शुक्रवार के समारोह के बाद सार्वजनिक कर दिया जाएगा. वहीं अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि फिलहाल ईरानी बंदरगाहों से जुड़े प्रतिबंध बरकरार हैं और उन्हें हटाया नहीं गया है. हालांकि, दूसरे देशों के जहाज होर्मुज से अपने जहाजों का आवागमन कर सकते हैं.
हालांकि, यह समझौता कितने दिनों तक टिकेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. इसकी वजह लेबनान है. जहां पर हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच लगातार सैन्य तनातनी बनी हुई है. यूएस-इजरायल की ओर से समझौते के एलान के बाद इजरायल के एक ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान में जा रहे एक वाहन पर हमला किया. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस हमले पर ईरान ने गहरी नाराजगी जताई और अमेरिका से इजरायल पर अंकुश लगाने के लिए कहा.