हालांकि, यह समझौता कितने दिनों तक टिकेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. इसकी वजह लेबनान है. जहां पर हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच लगातार सैन्य तनातनी बनी हुई है. यूएस-इजरायल की ओर से समझौते के एलान के बाद इजरायल के एक ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान में जा रहे एक वाहन पर हमला किया. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस हमले पर ईरान ने गहरी नाराजगी जताई और अमेरिका से इजरायल पर अंकुश लगाने के लिए कहा.