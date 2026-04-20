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बिना ईरान कैसे होगी शांतिवार्ता? US के दो प्लेन की पाकिस्तान में लैंडिंग; कुछ देर में वेंस भी पहुंचेंगे

अमेरिका और यूएस के बीच दूसरे दौर की शांतिवार्ता को लेकर जहां एक ओर असमंजस की स्थिति बनी है, तो दूसरी ओर ईरान ने कहा कि वह इस वार्ता में शामिल नहीं होगा. इधर, अमेरिका की ओर से उप राष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद में अब से कुछ समय में पहुंचने वाले हैं. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 20, 2026, 08:09 PM IST
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बिना ईरान कैसे होगी शांतिवार्ता? US के दो प्लेन की पाकिस्तान में लैंडिंग; कुछ देर में वेंस भी पहुंचेंगे

US News: अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांतिवार्ता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. ईरान ने स्पष्ट कहा कि वह इस शांतिवार्ता में शामिल नहीं होगा. उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए काफी पहले रवाना हो चुके हैं और वह अब से कुछ देर में पहुंच भी जाएंगे. 

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ईरान पर बातचीत के लिए कुछ ही घंटों में पाकिस्तान पहुंचने वाला है. ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर बातचीत में कोई प्रगति होती है, तो वह खुद भी ईरानी नेताओं से मिलने को तैयार हैं. वहीं, खबर है कि इस्लामाबाद के पास नूर खान एयर बेस पर अमेरिका के दो सैन्य और नागरिक विमान उतरे हैं. माना जा रहा है कि इसमें अमेरिका की ओर से भेजे गए प्रतिनिधिमंडल हो सकते हैं. 

ट्रंप ने कहा कि आज ही पाकिस्तान में साइन होगी ईरान डील 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि आज ही पाकिस्तान मे ईरान के साथ डील साइन होगी. इससे पहले उन्होंने कहा था कि उप राष्ट्रपति वेंस जल्द ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं. हैरान करने वाली बात है कि ट्रंप ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है, जब ईरान ने पहले ही इस शांतिवार्ता में शामिल होने से इनकार कर चुका है. 

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यह भी पढ़ें: ईरान की जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने दागी 5 मिसाइलें, कांप उठे पड़ोसी मुल्क; किम की ट्रंप को न्यूक्लियर थ्रेट!

जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा को लेकर रहा कन्फ्यूजन 

बता दें कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया था कि सुरक्षा कारणों से जेडी वेंस पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेंगे. हालांकि, इसके कुछ देर बाद ही व्हाइट हाउस ने क्लियर किया कि जेडी वेंस वार्ता के अगले दौर के लिए पाकिस्तान जाएंगे. इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि इस वार्ता पर अमेरिका की कूटनीतिक चाल सही नहीं है और इस कारण तेहरान शांतिवार्ता में हिस्सा नहीं लेगा. 

मुनीर ने किया ट्रंप को फोन 

ईरान ने जब जिद ठानी कि वह इस्लामाबाद में शांतिवार्ता के लिए नहीं जाएगा, इस स्थिति में पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और कहा कि होर्मुज स्ट्रेट और उसके पास ईरानी पोर्ट्स पर नाकाबंदी के कारण बातचीत में देरी हो रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे.

यह भी पढ़ें: ईरान में अचानक हुआ सत्ता परिवर्तन! अब्बास अराघची जैसे नेताओं को किया साइड, सामने आई वजह

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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