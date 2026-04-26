फिर पाक लौटेंगे अराघची! नहीं बन पाई बात; अपनी-अपनी शर्तों पर अड़ा अमेरिका-ईरान, अबतक क्या हुआ?

Donald Trump: अमेरिका और ईरान के बीच जंग भले ही रुक गई हो लेकिन तनाव अब भी नहीं खत्म हुआ है, हवा से लड़ाई पानी में आ गई है. होर्मुज स्ट्रेट पर काफी ज्यादा तनातनी है. ईरान और अमेरिका दोनों ने नाकेबंदी की है. ईरानी डेलिगेशन पाकिस्तान पहुंचा था, जिसके बाद शांति वार्ता की उम्मीद जागी थी, हालांकि अराघची बिना बताए ही इस्लामाबाद से निकल गए, वहीं ट्रंप ने भी अपने दूतों इस्लामाबाद जाने से रोक दिया, ईरान-पाकिस्तान और अमेरिका में 12-14 घंटों में जो कुछ भी हुआ, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि शांति के लिए बात नहीं बन पाई, दावा है कि अराघची फिर पाक लौटेंगे. प्वाइंट्स में समझते हैं कि अब तक क्या-क्या हुआ?

अराघची का इस्लामाबाद दौरा

25 अप्रैल को शांति वार्ता के लिए उम्मीद उस समय जागी जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची इस्लामाबाद पहुंचे. हालांकि यहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने अमेरिका से सीधी बातचीत के लिए इनकार कर दिया और फिर शाम में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात किए बिना अराघची ओमान निकल गए.

पाकिस्तान के जरिए पाक तक बात पहुंचाएगा ईरान

अब्बास अराघची ने यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को ईरान की शर्तें और अमेरिकी मांगों पर अपनी आपत्तियां भी सौंप दी हैं. ईरान अपनी बात अब पाकिस्तान के जरिए अमेरिका पहुंचाएगा. अराघची ने10 शर्तों वाला लेटर थमाया है. यही लेटर लेकर शहबाज-मुनीर अमेरिकी दल को देंगे.

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विटकॉफ और कुश्नर की थी चर्चा

जब अराघची यहां पहुंचे तो फिर चर्चा होने लगी थी कि ट्रंप के सबसे भरोसेमंद विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्टैंड बाय में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अमेरिका की तरफ से कोई भी अधिकारी पाकिस्तान नहीं पहुंचा.

शहबाज शरीफ की ईरानी राष्ट्रपति से बात

इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत की और कहा कि जब तक अमेरिका की ओर से नाकाबंदी और दबाव जारी रहेगा, तब तक कोई सीधी बातचीत संभव नहीं है. उन्होंने साफ किया कि ईरान दबाव, धमकियों में बातचीत नहीं करेगा.

ट्रंप ने रद्द की यात्रा

पहले चर्चा थी कि अमेरिकी डेलिगेशन भी पाकिस्तान जाएगा. हालांकि, अमेरिका ने इसे रद्द कर दिया. जिसके बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, 'मैंने अपने प्रतिनिधियों की पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरानियों से मुलाकात की यात्रा रद्द कर दी है. यात्रा में बहुत समय बर्बाद होता, बहुत काम होता... किसी को नहीं पता कि सत्ता किसके हाथ में है, यहां तक ​​कि उन्हें भी नहीं. साथ ही, हमारे पास सारे अधिकार हैं, उनके पास कुछ नहीं! अगर वे बात करना चाहते हैं, तो उन्हें बस फोन करना होगा.' यह पूरा मामला जटिल नहीं है.

ट्रंप ने किया बड़ा दावा

इसके बाद ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि उनके द्वारा यात्रा रद्द करने के मात्र 10 मिनट के भीतर ईरान ने एक नया और 'बेहतर' प्रस्ताव भेजा है. ट्रंप ने दोहराया, "सौदा बिल्कुल सीधा है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते. उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका एक मजबूत स्थिति में है और अब बातचीत वाशिंगटन की शर्तों पर होगी. साथ ही कहा जो भी इस मामले को संभाल रहा है, मैं उससे निपट लूंगा, लेकिन दो दिन तक इंतजार करने या लोगों को 16 से 17 घंटे की यात्रा कराने का कोई मतलब नहीं है.

तीसरे पक्ष की भूमिका में पाक

पाकिस्तान लगातार इस मसले को हल करने में लगा है. पाकिस्तान पाकिस्तान जैसे तीसरे पक्ष के देश अमेरिका और ईरान के बीच संदेश पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. लेकिन लगातार पाकिस्तान की फजीहत हो रही है. हालांकि ट्रंप ने कहा कि ईरान को बातचीत करना हो तो वह उनसे संपर्क कर सकता है. अमेरिका ने बातचीत का विकल्प पूरी तरह बंद नहीं किया है, लेकिन कूटनीतिक समाधान की संभावना अभी भी बनी हुई है.

मुलाकात को लेकर क्या बोले शहबाज शरीफ

इस बातचीत को लेकर शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची और उनके डेलीगेशन से मिलकर खुशी हुई. मौजूदा इलाके के हालात पर बहुत अच्छे और दोस्ताना विचारों का आदान-प्रदान हुआ. हमने आपसी फायदे के मामलों पर भी चर्चा की, जिसमें पाकिस्तान-ईरान के आपसी रिश्तों को और मजबूत करना भी शामिल है.

फिर पाकिस्तान लौटेंगे अराघची

अराघची भले ही पाकिस्तान से निकल गए हैं लेकिन सरकारी मीडिया ने दावा किया किया है कि अराघची ओमान का अपना दौरा पूरा करने और रूस जाने से पहले फिर से पाकिस्तान जा सकते हैं. हालांकि उनके साथ गया डेलिगेशन का एक हिस्सा ईरान लौट आया है. इससे पहले चर्चा था कि अराघची रूस की राजधानी मॉस्को जाएंगे.