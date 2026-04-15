फिर ‘टेररिस्तान’ में सजेगी शांति की मेज! ट्रंप के बाद ईरान भी नरम, इस बार US से कौन होगा चेहरा?

US-Iran Peace Talks: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को कम करने के प्रयासों के तहत दोनों देशों की बातचीत करने वाली टीमें इस हफ्ते के अंत तक एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद लौट सकती हैं. पाकिस्तानी और ईरानी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है. हालांकि, इस प्रस्तावित वार्ता को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सूत्रों के मुताबिक, वॉशिंगटन और तेहरान को इस्लामाबाद में बातचीत दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है. दोनों पक्षों के डेलीगेशन के शुक्रवार से रविवार के बीच लौटने की संभावना जताई जा रही है.

पहले दौर की बातचीत रही थी फेल

पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में आयोजित शांति वार्ता का पहला दौर बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गया था. यह बैठक एक घोषित युद्धविराम के 4 दिन बाद हुई थी और इसे एक दशक से अधिक समय में अमेरिका और ईरान के बीच पहली सीधी बातचीत माना जा रहा था. विशेषज्ञों के अनुसार, यह बातचीत 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण संवादों में से एक थी, लेकिन इस बैठक में दोनों देश किसी सहमति पर नहीं पहुंच सके.

पाकिस्तान निभा रहा है अहम भूमिका

पाकिस्तान इस पूरे कूटनीतिक प्रयास में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि इस्लामाबाद ने ईरान से संपर्क किया है और उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. अधिकारी के अनुसार, ईरान ने संकेत दिया है कि वह बातचीत के दूसरे दौर के लिए तैयार है. वहीं, पाकिस्तान दोनों पक्षों के साथ समन्वय बनाकर बैठक की संभावित तारीख तय करने में जुटा हुआ है.

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अहम मुद्दों पर फंसी है बातचीत

इस वार्ता में कई संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है होर्मुज स्ट्रेट. यह स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. ईरान द्वारा इसे अवरुद्ध करने की स्थिति ने अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है, जबकि अमेरिका ने इसे फिर से खोलने का आश्वासन दिया है. इसके अलावा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उस पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध भी बातचीत के प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं.

इजरायल हायोम की रिपोर्ट में बड़ा दावा

इस बीच, अमेरिका ने ईरान के साथ दोबारा शांति वार्ता शुरू करने के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं. इजरायली अखबार इजरायल हायोम की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉशिंगटन ने पाकिस्तान में प्रस्तावित बातचीत से पहले 2 प्रमुख मांगें सामने रखी हैं. रिपोर्ट में डिप्लोमैटिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पहली शर्त के तहत ईरान को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से फिर से खोलना होगा.

दूसरी शर्त: समझौते पर शीर्ष स्तर की मंजूरी जरूरी

अमेरिका की दूसरी शर्त के अनुसार, इस्लामाबाद में होने वाली किसी भी संभावित सहमति को ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों की औपचारिक मंजूरी मिलनी चाहिए. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बातचीत के दौरान किए गए फैसलों को तेहरान में उच्च स्तर पर समर्थन प्राप्त हो.

वार्ता पर टिकी दुनिया की नजरें

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रस्तावित यह वार्ता वैश्विक स्तर पर अहम मानी जा रही है. यदि दोनों पक्ष इन शर्तों पर सहमत होते हैं, तो इससे क्षेत्र में तनाव कम होने और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है.

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इस बीच बता दें कि पिछले दौर की बातचीत के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि अमेरिका एक स्पष्ट और अंतिम प्रस्ताव लेकर आया था. उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे कि ईरान इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है या नहीं. वहीं, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने भी अपने देश के रुख को मजबूती से रखा था. हालांकि, अभी तक इस प्रस्तावित दूसरे दौर की वार्ता को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कूटनीतिक सूत्रों का मानना है कि अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो यह बातचीत क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है.