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Hindi NewsदुनियाUS Iran Peace Talks: शहबाज की गजबे बेइज्जती हो गई, ईरान बोला-चीन बने गारंटर, झोला उठाकर इस्लामाबाद चले वेंस; क्या आतंक की धरती पर हो पाएगी Peace Talk

US Iran Peace Talks: शहबाज की गजबे बेइज्जती हो गई, ईरान बोला-चीन बने गारंटर, झोला उठाकर इस्लामाबाद चले वेंस; क्या आतंक की धरती पर हो पाएगी Peace Talk

US-Iran News: इस्लामाबाद में स्टेज सज चुका है. अमेरिकी मेहमान रवाना हो चुके हैं. लेकिन ईरान ने पत्ते नहीं खोले हैं. उसकी मीडिया किसी भी डेलिगेशन के पाकिस्तान में होने की बात से इनकार कर रही है. लेकिन क्या वार्ता सफल हो पाएगी या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:11 PM IST
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US Iran Peace Talks: शहबाज की गजबे बेइज्जती हो गई, ईरान बोला-चीन बने गारंटर, झोला उठाकर इस्लामाबाद चले वेंस; क्या आतंक की धरती पर हो पाएगी Peace Talk

US-Iran Peace Talks: कहते हैं जिनके घर शीशे के हों, उनको दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. यह बात पाकिस्तान पर सटीक लागू होती है. ईरान की जंग में पाकिस्तान की हालत खाया-पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा बारह आना वाली हो गई है. यानी उस पर ना तो ईरान को यकीन है और ना ही अमेरिका को. शांति वार्ता की शर्तों को लेकर उसने जो खेल किया है, उस पर उसे अमेरिका और ईरान दोनों से सुनना पड़ रहा है. वह बस 'पोस्टमैन' बनकर रह गया है.

वेंस इस्लामाबाद के लिए रवाना

लेकिन अब वार्ता तो करनी है. जंग हमेशा तो चल नहीं सकती. लिहाजा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शांति समझौते पर वार्ता के लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं. लेकिन प्लेन में बैठने से पहले वेंस ने ईरान को एक तरह से धमकी दे दी है. पहले जानिए वेंस ने क्या कहा फिर आपको बताएंगे कि इस जंग में कैसे चीन ने परदे के पीछे रहकर गेम खेला है और क्यों ईरान जिद पर अड़ा है.

वेंस ने कहा, 'हम बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मुझे लगता है कि यह पॉजिटिव होगी. जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है, अगर ईरानी लोग सद्भावना के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, तो हम निश्चित रूप से उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं. लेकिन अगर वे हमारे साथ चाल चलने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी बातचीत करने वाली टीम इतनी नरम नहीं है. हम एक सकारात्मक बातचीत करने की कोशिश करेंगे. राष्ट्रपति ने हमें बहुत ही स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं.'

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ईरानी डेलिगेशन का अता-पता नहीं

अब फाइलें, लाव-लश्कर और पूरे जोशो-खरोश के साथ जेडी वेंस तो इस्लामाबाद के लिए निकल गए. लेकिन अभी ईरानी डेलिगेशन का कोई अता-पता नहीं है. दरअसल, ईरानी सरकारी मीडिया लगातार इस बात से इनकार कर रही है कि कोई भी ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में मौजूद है. उसने यह बात भी दोहराई है कि जब तक लेबनान में सीजफायर नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका के साथ शांति वार्ता में शामिल होने की ईरान की कोई योजना नहीं है.' यानी ईरान ने पूरी तरह से पत्ते नहीं खोले हैं.

'चीन बने गारंटर'

इसके अलावा, रॉयटर्स ने एक रायनयिक सूत्र के हवाले से खबर दी है कि ईरान चाहता है जब वॉशिंगटन के साथ उसकी बातचीत हो तो गारंटर की भूमिका चीन निभाए. ईरान ऐसा क्यों चाहता है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है. वो आपको बताएंगे. लेकिन उससे पहले जानिए कि वेंस के पाकिस्तान जाने से पहले वहां क्या-क्या हुआ.

इस्लामाबाद में सेरेना होटल में ईरान और अमेरिकी डेलिगेशन की वार्ता होनी है. यह रेड जोन के अलावा पाक विदेश मंत्रालय के बगल में स्थित है. नूर खान एयरबेस पर हलचल तेज हो गई है. एक अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 ट्रांसपोर्ट विमान, जिसकी पूंछ पर "Charleston" लिखा हुआ था, इस्लामाबाद के PAF बेस नूर खान पर उतरा. इसके कुछ ही देर पहले UAE का एक C-130 विमान भी इसी बेस पर उतरा था. पूरे देश में 10 और 11 अप्रैल की सार्वजनिक छुट्टी कर दी गई है.

...फिर चीन ने मारी एंट्री

अब आते हैं मध्यस्थता में चीन के बैकडोर वाले खेल पर. जब डोनाल्ड ट्रंप ने सभ्यता के अंत वाली धमकी दे दी. तो ईरान में खलबली मच गई. भारतीय इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक, चीन ने ईरान से सीजफायर को लेकर बात की. एएफपी ने इस मामले के जानकार पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से कहा, 'सीजफायर की रात, जब उम्मीदें धुंधली पड़ रही थीं, तब चीन आगे आया और उसने ईरान को शुरुआती सीजफायर के लिए मनाया.'

सूत्र ने बताया कि चीन के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के अपने समकक्षों को करीब 26 फोन किए. चीन चाहता था कि शुरुआती बातचीत इस्लामाबाद में हो. 15 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन जा रहे हैं. 

भारतीय इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक, 'ट्रंप की धमकियों और ईरान की ना झुकने वाली जिद की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति को मुंह छिपाने के लिए कोई बहाना चाहिए था. उस वक्त चीन ने एंट्री मारी.'

ईरानियों को नहीं ट्रंप पर भरोसा

इस्लामाबाद में एडवांस्ड डेलीगेशन और चीन की पर्दे के पीछे की कोशिशों ने ईरान को बातचीत की टेबल पर आने पर मजबूर कर दिया. सूत्रों ने कहा, 'ईरानियों को ट्रंप के भरोसे पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह चाहते हैं कि इस हाई-स्टेक समिट में चीन गारंटर बने.'

सूत्रों ने आगे कहा, 'ईरान युद्ध के कारण, चीन को बड़ा नुकसान हो रहा है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में. यह उनके एक्सपोर्ट-ड्रिवन ग्रोथ मॉडल पर असर डाल रहा है. US-ईरान युद्ध की मिलिटेंसी, रिफ्यूजी फ्लो या चीनी वर्कर्स और ग्वादर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तक हमलों का बढ़ना कॉरिडोर के  लिए खतरा साबित हो सकता था.

10000 सुरक्षाबल तैनात

सूत्रों ने कहा कि चीन पूरी तरह से इस्लामाबाद पर निर्भर है जबकि उसने तेहरान को सुरक्षा का आश्वासन दिया है ताकि पूरे CPEC कॉरिडोर का इकोसिस्टम सुरक्षित रहे.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, अमेरिका और ईरान का डेलिगेशन आज रात तक इस्लामाबाद पहुंच सकता है. सुरक्षा के लिए 10000 सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है. लेकिन अबतक पाकिस्तानी प्रशासन की ओर से डेलिगेशन के आने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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