US-Iran Talks: स्विट्जरलैंड का शहर लूसर्न और बर्गेनस्टॉक इस समय वैश्विक राजनीति के सबसे बड़े अखाड़े बने हुए हैं. अमेरिका, ईरान, कतर और पाकिस्तान की 'चौकड़ी' ने स्विट्जरलैंड में एक ऐसी डील का ताना-बाना बुना है, जो मध्य-पूर्व और पूरी दुनिया का भूगोल बदल सकती है. जंग खत्म करने के इरादे से अमेरिका और ईरान के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के बीच स्विट्जरलैंड में रात भर सीधी बातचीत का पहला दौर चला.
अमेरिकी दल की कमान खुद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने संभाल रखी है. वहीं ईरान की तरफ से मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची मोर्चा संभाले हुए हैं. जेडी वेंस ने साफ किया कि ट्रंप ने जंग समाप्त करने की बात कही है, बशर्ते ईरान परमाणु हथियारों का सपना और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाना छोड़ दे. हालांकि, गालिबाफ ने अमेरिकी धमकियों को ठेंगे पर रखते हुए पलटवार किया क्या उन्हें लगता है कि उनकी धमकियों का कोई असर होता है? बातें वो करते हैं, एक्शन हम लेते हैं.
इस वार्ता के पीछे पाकिस्तान और कतर की भूमिका सबसे अहम रही है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख खुद स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं. पाकिस्तान ने पूरी लड़ाई के दौरान मध्यस्थ की भूमिका निभाई है और अमेरिका-ईरान के पिछले दौर की मेजबानी भी की थी. वहीं कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने भी पर्दे के पीछे से मध्यस्थता कर इस बातचीत का स्वागत किया है.
1. 60 दिनों का अल्टीमेटम: दोनों देश 60 दिनों के भीतर फाइनल डील पर सहमत होने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
2. 300 बिलियन डॉलर का पैकेज: शुरुआती डील में ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर का प्लान शामिल है, जिसके बदले अमेरिका ईरान पर से सभी तरह के बैन हटाएगा.
3. सैन्य नाकाबंदी का अंत: अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपना मिलिट्री ब्लॉकेड (नौसैनिक नाकाबंदी) हटाने को तैयार हुआ है.
इस पूरी डील की सबसे बड़ी शर्त दुनिया के 20% तेल और गैस की लाइफलाइन 'होर्मुज स्ट्रेट' को फिर से खोलना है. हालांकि ईरान ने दावा किया कि उसने इसे बंद कर दिया है, लेकिन सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक कई कार्गो जहाज अभी भी वहां से गुजर रहे हैं.
इस बीच, लेबनान में इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच जारी खूनी संघर्ष ने इस डील पर संकट के बादल मंडरा दिए हैं. 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग के बाद, 2 मार्च से अब तक लेबनान में 4057 लोग मारे जा चुके हैं. हालिया हवाई हमलों में 67 लेबनानी नागरिक मारे गए, तो हिज्बुल्लाह के जवाबी हमले में 5 इजरायली सैनिक ढेर हो गए.
ट्रंप ने हिज्बुल्लाह को न रोकने पर ईरान को 'जोरदार हमले' की धमकी दी है, वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की जिद है कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी. हिज्बुल्लाह नेता नईम कासिम ने भी झुकने से इनकार कर दिया है. अब देखना यह है कि स्विट्जरलैंड की इस चौखड़ी की बंद कमरे की बातचीत दुनिया को शांति की ओर ले जाती है या तीसरे विश्व युद्ध की ओर.
इस बीच, जेडी वेंस ने मीडिया से बात करते हुए बड़े कूटनीतिक संकेत दिए. उन्होंने जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी बहुत काम करना बाकी है. वेंस ने समझाया कि इस पहली बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आगे होने वाली विस्तृत और गहन बातचीत के लिए एक मजबूत, फ्रेमवर्क तैयार करना है, न कि एक ही दिन में सारे विवाद सुलझाना. अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बातचीत के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि लंबे समय के कूटनीतिक गतिरोध के बाद यह एक ऐतिहासिक मोड़ है. उन्होंने कहा कि आज जो असल में हो रहा है, वह एक टेक्निकल बातचीत की शुरुआत है. यह बैठक हमारी हर एक असहमति को तुरंत हल नहीं कर देगी, लेकिन यह हमें इतिहास में पहली बार आधिकारिक टीमों के रूप में एक साथ बैठने का एक बड़ा मौका देगी.
वेंस के मुताबिक, इस बैठक के जरिए दोनों पक्ष आमने-सामने बैठकर यह समझ पाएंगे कि संबंधित देशों के लिए सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तकनीकी शुरुआत से दोनों पक्ष एक-दूसरे की चिंताओं और विवादित मुद्दों को गहराई से समझ सकेंगे, उन्हें सुलझाने का रास्ता तलाशेंगे और क्षेत्र के एक बेहतर व शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकेंगे.