दोहा में US-Iran की सीक्रेट डील! $3 बिलियन फंड और दोहा में पर्दे के पीछे क्या हुआ?

मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच कतर की राजधानी दोहा में हुई ताजा अप्रत्यक्ष वार्ता से कुछ सकारात्मक संकेत सामने आए हैं. दोनों देशों ने इस दौरान पहले हुए समझौता ज्ञापन (MoU) को लागू करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की. बातचीत में ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों, समझौते के उल्लंघन की निगरानी के लिए नई व्यवस्था और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति जैसे कई संवेदनशील मुद्दे शामिल रहे. हालांकि दोनों पक्षों के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं, लेकिन मध्यस्थ देशों ने बातचीत में हुई प्रगति को उत्साहजनक बताया है.
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए MoU को लागू करने के संबंध में हुई बातचीत का यह चरण पूरा हो गया है. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि समझौते के संभावित उल्लंघनों की जानकारी साझा करने और उनका रिकॉर्ड रखने के लिए जल्द ही एक विशेष संचार चैनल स्थापित किया जाएगा. गरीबाबादी के मुताबिक यह व्यवस्था भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में संवाद बनाए रखने में मदद करेगी.
ईरानी पक्ष का कहना है कि दोहा में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों की आमने-सामने कोई बैठक नहीं हुई. पूरी बातचीत कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए अलग-अलग कमरों में आयोजित की गई. गरीबाबादी ने यह भी बताया कि कतर में फ्रीज किए गए ईरानी धन के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई. उनके अनुसार, ईरान की आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर उन्हें ईरान भेजने पर सहमति बनी है.
अरब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि दोहा वार्ता के दौरान ईरान को लगभग 3 अरब डॉलर की फ्रीज राशि जारी करने को लेकर शुरुआती सहमति बनी है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस राशि को बातचीत में प्रगति के साथ चरणबद्ध तरीके से जारी करने का प्रस्ताव रखा गया. हालांकि अमेरिकी पक्ष ने इस दावे की पुष्टि नहीं की. एक अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल ईरान की कोई भी फ्रीज संपत्ति जारी नहीं की गई है और भविष्य में भी तभी जारी होगी जब तेहरान समझौता ज्ञापन में तय सभी शर्तों को पूरा करेगा. अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, यदि भविष्य में किसी राशि को जारी किया जाता है तो उसके उपयोग पर अंतिम मंजूरी अमेरिका की होगी. उनका कहना था कि इस धन का इस्तेमाल मानवीय जरूरतों के लिए, विशेष रूप से अमेरिकी किसानों से कृषि उत्पाद खरीदकर ईरान की जनता तक खाद्य सामग्री पहुंचाने में किया जा सकता है.
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान, कतर और पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय बैठक में समझौते के क्रियान्वयन के अलावा लेबनान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति पर भी विचार-विमर्श हुआ. रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने आरोप लगाया कि लेबनान में इजरायल की सैन्य मौजूदगी समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधा बन रही है. वहीं तेहरान ने एक बार फिर दोहराया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान और ओमान की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए. बताया गया कि ईरान ने आगे की व्यापक चर्चा से पहले समझौते की पांच प्रमुख शर्तों को लागू करने की मांग भी रखी है. वहीं ओमान की ओर से पेश किए गए नए प्रस्ताव पर भी विचार जारी है और दोनों पक्ष अपने-अपने देशों में इस पर आगे की सलाह-मशविरा करेंगे.
कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों ने अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं. उन्होंने कहा कि इस दौर की बातचीत में इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन से जुड़े कई मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति हुई है. साथ ही दोनों पक्षों ने वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई है. कतर के अनुसार, अगली बैठक ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों के बाद जल्द आयोजित की जाएगी.
दोहा में चल रही यह अप्रत्यक्ष वार्ता मंगलवार रात शुरू हुई थी और बुधवार तक जारी रही. बातचीत में मुख्य वार्ताकारों के साथ तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल रहे. सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार एवं दामाद जारेड कुशनर ने वार्ता शुरू होने से पहले कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर बातचीत की रूपरेखा तैयार की थी. मौजूदा दौर की बातचीत का मुख्य फोकस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और परमाणु समझौते के कार्यान्वयन पर है. अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि यदि व्यापक परमाणु समझौता होता है तो ईरान को आर्थिक रूप से उससे अधिक लाभ मिलेगा, जितना वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाली आय से प्राप्त कर सकता है. दोनों देशों ने पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय 60 दिनों के भीतर व्यापक परमाणु समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया था. इसी दिशा में वर्तमान दौर की वार्ता को अहम माना जा रहा है.