/होर्मुज से लेबनान तक सीक्रेट डील! US-Iran वार्ता के पहले दौर में बनी सहमति, इन 5 फैसलों से क्या शांत हो जाएगी जंग?

स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में ईरान और अमेरिका के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता के पहले दौर में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को दावा किया कि बातचीत सकारात्मक रही और दोनों देशों ने तकनीकी स्तर पर आगे की चर्चाएं जारी रखने पर सहमति बनाई है. यह वार्ता इसी महीने हस्ताक्षरित 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय तनाव को कम करना और दीर्घकालिक राजनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है. हालांकि अमेरिका की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के जरिए महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. उनके मुताबिक तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात से जुड़े कुछ प्रतिबंधों में राहत, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के कदम और पुनर्निर्माण योजनाओं पर चर्चा हुई है. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और संयुक्त बयान में कुछ बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया.दोनों पक्षों ने अगले 60 दिनों के भीतर एक व्यापक समझौते तक पहुंचने के लिए रोडमैप तैयार करने पर सहमति जताई है. इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, जो विभिन्न तकनीकी समूहों को राजनीतिक दिशा देगी. आइए 5 प्वाइंट्स में जानते हैं पहले दौर की सहमति की बड़ी बातें
दोनों देशों ने अगले 60 दिनों के भीतर व्यापक समझौते तक पहुंचने के लक्ष्य पर सहमति जताई है. इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, जो तकनीकी टीमों को राजनीतिक दिशा और निगरानी प्रदान करेगी. संयुक्त बयान के अनुसार, यह रोडमैप आगे की बातचीत के लिए आधार तैयार करेगा.
बैठक में लेबनान से जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा हुई. दोनों पक्षों ने लेबनान के साथ मिलकर एक ‘डी-कॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म’ बनाने पर सहमति जताई है. इसका उद्देश्य सैन्य टकराव को रोकना और संघर्षविराम व्यवस्था को बनाए रखना है. हाल के महीनों में सीमा पर बढ़े तनाव को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
ईरान और अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी गलतफहमी या दुर्घटना से बचने के लिए सीधी संचार व्यवस्था स्थापित करने पर सहमति बनाई है. इसका मकसद अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है. यह व्यवस्था फिलहाल बातचीत की 60 दिन की अवधि तक लागू रहेगी.
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दावा किया कि वार्ता के बाद तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात में राहत, कुछ प्रतिबंधों में ढील और जमी हुई संपत्तियों तक सीमित पहुंच जैसे आर्थिक लाभ सामने आए हैं. हालांकि संयुक्त बयान में इन दावों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया. ऐसे में इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है.
दोनों देशों ने सहमति जताई कि जिन मुद्दों पर अभी समाधान नहीं निकला है, उन पर तकनीकी विशेषज्ञों की टीमें चर्चा जारी रखेंगी. इन बैठकों में परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों का ढांचा, समझौते के क्रियान्वयन और विवाद समाधान जैसे विषय शामिल रहेंगे. वार्ता का अगला चरण इसी सप्ताह बर्गेनस्टॉक में जारी रहने की उम्मीद है.