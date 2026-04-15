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Hindi NewsदुनियाUS vs Iran: दूसरे दौर की बातचीत से पहले US ने ईरान के सामने रखीं 2 सख्त शर्तें, क्या मानेगा तेहरान?

US vs Iran: दूसरे दौर की बातचीत से पहले US ने ईरान के सामने रखीं 2 सख्त शर्तें, क्या मानेगा तेहरान?

US-Iran Talk: वॉशिंगटन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि बिना कुछ तय शर्तों को माने कोई भी वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी. यानी, बातचीत की मेज सजने से पहले ही अमेरिका अपनी शर्तें सामने रख चुका है. यह रुख इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब बिना ठोस आश्वासन के आगे बढ़ने के मूड में नहीं है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 07:25 AM IST
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अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में फिर होगी बातचीत (Donald Trump)
अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में फिर होगी बातचीत (Donald Trump)

अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए दो अहम शर्तें रखी हैं. मंगलवार (14 अप्रैल) को आई  ‘इजरायल हयोम’ की रिपोर्ट के मुताबिक, ये जानकारी कूटनीतिक सूत्रों के हवाले से सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार, पहली शर्त यह है कि बातचीत शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जलमार्ग को पूरी तरह से खोल दिया जाए, ताकि वहां से गुजरने वाला अंतरराष्ट्रीय व्यापार सामान्य हो सके. दूसरी शर्त यह है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत में जो भी सहमति बने, उसे ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी मिलनी चाहिए. इन शर्तों के साथ अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बातचीत ठोस और प्रभावी हो, और उसके नतीजों को लागू करने में किसी तरह की बाधा न आए.

अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते एक बार फिर कूटनीतिक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं. लंबे समय से तनाव और अविश्वास के बीच अब बातचीत की संभावनाएं फिर से उभरती दिख रही हैं, लेकिन इस बार अमेरिका ने साफ कर दिया है कि किसी भी वार्ता से पहले कुछ शर्तों का पालन जरूरी होगा. अमेरिका की पहली शर्त होर्मुज जलमार्ग को खोलने की रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है ताकि वहां से तेल और अन्य जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके. यह इलाका वैश्विक व्यापार के लिहाज से काफी अहम माना जाता है. वहीं दूसरी शर्त यह है कि इस्लामाबाद में होने वाली किसी भी बातचीत या समझौते को अंतिम रूप देने से पहले ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. यानी बिना वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति के कोई भी फैसला मान्य नहीं होगा. 

जल्दी ही दोनों देशों में होगी बातचीतः ट्रंप

न्यूयॉर्क पोस्ट और खलीज टाइम्स की रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच एक नई कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है. इस्लामाबाद में पिछले सप्ताह के अंत में हुई शुरुआती बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी. हालांकि, बातचीत का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ है. अब संभावना जताई जा रही है कि दोनों पक्ष आगे की चर्चा पाकिस्तान में ही जारी रख सकते हैं, ताकि किसी समाधान तक पहुंचने की कोशिश जारी रह सके. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर जल्द ही आयोजित हो सकता है. 

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फिर पाकिस्तान करेगा मध्यस्थता

डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि यह अहम बैठक अगले दो दिनों के भीतर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह बातचीत क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाएगी. विशेषज्ञों का मानना है कि इस वार्ता का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करना और दोनों देशों के बीच किसी ठोस समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है. अब सभी की नजर इस संभावित बैठक पर टिकी है, जो मिडिल ईस्ट की सियासत में एक नया मोड़ ला सकती है.

ट्रंप ने पहले कहा यूरोप में होगी बातचीत, फिर...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में न्यूयॉर्क पोस्ट के एक रिपोर्टर से फोन पर बातचीत में चल रही स्थिति पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है, लेकिन इसकी रफ्तार फिलहाल थोड़ी धीमी है. शुरुआत में ट्रंप ने संकेत दिया कि संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत का अगला दौर यूरोप में हो सकता है. लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने दोबारा फोन कर अपनी बात में बदलाव कर दिया. ट्रंप ने कहा कि अभी वहीं बने रहना बेहतर होगा, क्योंकि अगले दो दिनों में हालात तेजी से बदल सकते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनकी टीम वहां जाने के लिए ज्यादा इच्छुक है और इसकी संभावना भी काफी ज्यादा है.

यह भी पढ़ेंः इस्लामाबाद में फिर सजेगी US-ईरान वार्ता की मेज, क्या इस बार निकलेगा हल?

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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