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Hindi Newsदुनियाफाइनल हो गई ईरान-US के बीच दूसरे दौर की वार्ता! फिर इस्लामबाद बैठेंगे दोनों देश, ट्रंप भी हो सकते हैं शामिल

फाइनल हो गई ईरान-US के बीच दूसरे दौर की वार्ता! फिर इस्लामबाद बैठेंगे दोनों देश, ट्रंप भी हो सकते हैं शामिल

US-Iran Second Peace Talks: ईरानी सूत्रों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का अगला दौर सोमवार को पाकिस्तान में हो सकता है. ट्रंप ने समझौते के करीब होने का दावा किया, लेकिन ईरान ने रियायतों पर संदेह जताया. आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, जबकि मतभेद भी बरकरार हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 18, 2026, 06:43 AM IST
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US-Iran Peace Talks
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US-Iran Peace Talks: ईरानी सूत्रों के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक बातचीत का अगला दौर पाकिस्तान में आयोजित होने की संभावना है. जानकारी के अनुसार, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस हफ्ते पाकिस्तान पहुंच सकते हैं और सोमवार को औपचारिक वार्ता इस्लामाबाद में शुरू होने की उम्मीद है. हालांकि, अमेरिका की ओर से अभी तक इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

मतभेद अब भी कायम

वार्ता के अगले चरण को लेकर जहां उम्मीदें जताई जा रही हैं, वहीं दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी बने हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका और ईरान किसी समझौते के करीब हैं. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. इसके विपरीत, एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने ट्रम्प के कुछ दावों पर सवाल उठाए हैं. अधिकारी का कहना है कि तेहरान की ओर से किसी बड़ी रियायत की बात बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जा रही है. ईरान का रुख अब भी सतर्क बना हुआ है और वह अपने रणनीतिक हितों से समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहा.

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का सख्त रुख

इस बीच मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण और सख्त कर दिया है. ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों को निर्धारित मार्ग और ईरानी अनुमति के आधार पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी.

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ये भी पढ़ें: जंग और वैश्विक तनाव के बीच भारत के इस नेता को ट्रंप ने दी बधाई, आखिर क्या है वजह?

अमेरिका पर तीखा हमला

गालिबफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्रंप के हालिया बयानों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक घंटे में सात झूठे दावे किए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका न तो युद्ध में जीत हासिल कर पाया है और न ही वार्ता में कोई ठोस परिणाम ला सका है. ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी समुद्री नाकाबंदी जारी रखता है, तो तेहरान जवाबी कार्रवाई करेगा. गालिबफ के अनुसार, स्ट्रेट खुला है या बंद, यह जमीनी हालात के आधार पर तय होगा, न कि राजनीतिक बयानों या सोशल मीडिया के जरिए.

IRGC ने रखी सख्त शर्तें

इस बीच, IRGC नौसेना ने जहाजों के आवागमन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत सभी जहाजों को पहले अनुमति लेनी होगी, नागरिक जहाज केवल तय मार्गों से गुजरेंगे, जबकि सैन्य जहाजों के पारगमन पर प्रतिबंध रहेगा. बता दें कि दुनिया के करीब 20% तेल और गैस आपूर्ति का मार्ग होने के कारण होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह का व्यवधान वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है. ऐसे में पाकिस्तान में संभावित यह बैठक दोनों देशों के रिश्तों में नई दिशा तय कर सकती है. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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