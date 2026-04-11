US-ईरान शांति-वार्ता नाकाम होती है तो क्या होगा ट्रंप का बैकअप प्लान? दे दिया ये जवाब

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अहम बातचीत शुरू होने जा रही है. इस बैठक को युद्ध खत्म करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान के साथ बातचीत विफल होती है, तो अमेरिका के पास कोई 'प्लान बी' नहीं है. जब उनसे पूछा गया कि अगर वार्ता टूट जाती है या ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग को दोबारा खोलने से इनकार कर देता है, तो अमेरिका क्या करेगा? इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि इसकी जरूरत ही नहीं है.

ट्रंप ने इस सवाल के जवाब में दावा करते हुए बताया कि ईरान की सैन्य ताकत काफी कमजोर हो चुकी है. ट्रंप के मुताबिक, 'ईरान के पास अब बहुत कम मिसाइलें बची हैं, उनकी उत्पादन क्षमता भी सीमित हो गई है, और हमने उन्हें तगड़ा झटका दिया है, हमारी सेना ने शानदार काम किया है.' हालांकि, जमीनी स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा दी है, जबकि पिछले कुछ सप्ताह से जारी भीषण मिसाइल हमलों के बाद फिलहाल दो सप्ताह का एक अस्थायी संघर्षविराम लागू है.

शांति वार्ता से खुलेगा रास्ता, या फिर....

इसी बीच, पाकिस्तान में होने जा रही इस उच्चस्तरीय बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है. व्हाइट हाउस के अनुसार, यह वार्ता शनिवार सुबह (स्थानीय समय) शुरू होगी. ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जिसमें विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची भी शामिल हैं.

अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ये बातचीत मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता खोलेगी या तनाव को और बढ़ा देगी.

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ट्रंप प्रशासन ने ईरान को भेजा था 15 सूत्रीय प्रस्ताव

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की शर्तों को लेकर पहले से ही मतभेद बने हुए थे. ट्रंप प्रशासन ने एक 15-सूत्रीय प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें ईरान से अपने उच्च स्तर के समृद्ध यूरेनियम को छोड़ने और अपनी सैन्य क्षमताओं पर सीमाएं स्वीकार करने की मांग की गई थी. वहीं, ईरान ने इसके जवाब में 10-सूत्रीय योजना पेश की, जिसमें उसने हर्जाने की मांग के साथ-साथ अमेरिका से होर्मुज जलडमरूमध्य पर तेहरान की संप्रभुता को मान्यता देने की बात कही. इसी बीच, एक अन्य मोर्चे पर लेबनान और इजरायल के बीच भी हलचल तेज हो गई है. दोनों देश अगले हफ्ते बातचीत की तैयारी में जुटे हैं. हाल ही में हुए भीषण हमलों के बाद फिलहाल थोड़ी राहत मिली है, जिसने अमेरिका-ईरान वार्ता के पूरी तरह पटरी से उतरने का खतरा पैदा कर दिया था.

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