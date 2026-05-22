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Hindi Newsदुनियादिखावे की दोस्ती या जंग की तैयारी? US-ईरान शांति वार्ता में बार-बार रोड़ा बन रही हैं ये दो चीजें, फिर उलझी गुत्थी

दिखावे की दोस्ती या जंग की तैयारी? US-ईरान शांति वार्ता में बार-बार रोड़ा बन रही हैं ये दो चीजें, फिर उलझी गुत्थी

Hormuz Strait: अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव बरकरार है. बातचीत में कुछ प्रगति के संकेत मिले हैं, लेकिन यूरेनियम भंडार और समुद्री नियंत्रण पर दोनों देशों के बीच बड़ा मतभेद कायम है. ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा. इससे वैश्विक तेल बाजार और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 22, 2026, 07:52 AM IST
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US-Iran Talks
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US-Iran Talks: अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में कुछ सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन तेहरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार और होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव अब भी बरकरार है. इस गतिरोध ने वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और मध्य-पूर्व में नए सैन्य संघर्ष की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो (Marco Rubio) ने हालिया बातचीत को लेकर कहा कि वार्ता में कुछ अच्छे संकेत देखने को मिले हैं, हालांकि उन्होंने किसी समाधान को लेकर सावधानी बरतने की बात कही. वहीं, एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच मतभेद पहले से कुछ कम हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया है.

यूरेनियम भंडार बना सबसे बड़ा विवाद

पूरे विवाद का मुख्य कारण ईरान का अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम भंडार है. अमेरिका का आरोप है कि ईरान इस यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार विकसित करने के लिए कर सकता है, जबकि तेहरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बता रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को इस भंडार पर नियंत्रण बनाए रखने नहीं देगा. ट्रंप ने कहा कि हम इसे हासिल कर लेंगे. हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम उन्हें इसे रखने नहीं देंगे. जरूरत पड़ी तो इसे नष्ट भी किया जा सकता है. दूसरी ओर, ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपने यूरेनियम भंडार को देश से बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने समृद्ध यूरेनियम के हस्तांतरण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.

होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ी तनातनी

तनाव का दूसरा बड़ा कारण होर्मुज है, जिसे दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा गलियारा माना जाता है. वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. ट्रंप ने होर्मुज में जहाजों पर किसी भी तरह के शुल्क या प्रतिबंध लगाने की ईरानी कोशिशों का विरोध करते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है और इसे खुला एवं स्वतंत्र रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम इसे खुला और मुफ्त चाहते हैं. यहां किसी तरह का टोल स्वीकार नहीं किया जाएगा. हालांकि, तेहरान का कहना है कि हालिया सैन्य तनाव और क्षेत्रीय हालात को देखते हुए उसे अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का पूरा अधिकार है.

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तेल बाजार और समुद्री व्यापार पर असर

अमेरिका-ईरान तनाव का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दिखने लगा है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency) ने चेतावनी दी है कि मौजूदा हालात दुनिया को गंभीर ऊर्जा संकट की ओर धकेल सकते हैं. एजेंसी के अनुसार, जुलाई और अगस्त में बढ़ती गर्मियों की मांग के दौरान तेल बाजार खतरे के दौर में पहुंच सकता है. समुद्री यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. ईरानी मीडिया के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में केवल 31 जहाजों ने होर्मुज स्ट्रेट पार किया, जबकि पहले प्रतिदिन 125 से अधिक जहाज गुजरते थे.

इस बीच पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिशें तेज कर दी हैं. आसिम मुनीर के तेहरान दौरे की संभावना जताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच संवाद प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, हालात अब भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं.

ये भी पढ़ें: युद्ध या शांति? ट्रंप के एक फोन कॉल से भड़क उठे नेतन्याहू, ईरान डील को लेकर दोनों नेताओं के बीच हुई तीखी बहस

ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि बातचीत से सही समाधान नहीं निकला तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है. वहीं, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी साफ कहा है कि किसी नए हमले का जवाब पूरे क्षेत्र में दिया जाएगा. कई दौर की बातचीत और नाजुक युद्धविराम के बावजूद ईरान अब भी अपने यूरेनियम भंडार, मिसाइल कार्यक्रम और ड्रोन क्षमताओं को बनाए हुए है. ऐसे में दुनिया की नजरें अब अमेरिका-ईरान वार्ता के अगले दौर पर टिकी हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ मध्य-पूर्व ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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