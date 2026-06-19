Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /आखिरी मोड़ पर आकर क्यों रुकी US और ईरान की बातचीत? वैश्विक स्तर पर बढ़ सकती है अब नई टेंशन

आखिरी मोड़ पर आकर क्यों रुकी US और ईरान की बातचीत? वैश्विक स्तर पर बढ़ सकती है अब नई टेंशन

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत आखिरी चरण में आकर क्यों अटक गई? जानिए किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी, इसका मिडिल ईस्ट और वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, और आगे क्या संभावनाएं हैं?

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 19, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:59 PM IST
आखिरी मोड़ पर आकर क्यों रुकी US और ईरान की बातचीत? वैश्विक स्तर पर बढ़ सकती है अब नई टेंशन
Image Credit: Reuters Video Grab

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
5 द‍िन की तेजी के बाद फ‍िर क्‍यों गि‍रा शेयर बाजार, इन 5 कारण से खाक हुए 5 लाख करोड़
share market1 min ago
2
us3 min ago
3
Kedarnath Dham Yatra14 min ago
4
Names Astrology16 min ago
5
FIFA19 min ago