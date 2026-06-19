/आखिरी मोड़ पर आकर क्यों रुकी US और ईरान की बातचीत? वैश्विक स्तर पर बढ़ सकती है अब नई टेंशन

मिडिल ईस्ट में महीनों से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में होने वाली अमेरिका और ईरान की अहम वार्ता फिलहाल टल गई है. स्विट्जरलैंड ने पुष्टि की है कि शुक्रवार को प्रस्तावित बैठक अब निर्धारित समय पर नहीं होगी. इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी अपनी संभावित स्विट्जरलैंड यात्रा का कार्यक्रम रद्द कर दिया, जिससे युद्धविराम के भविष्य को लेकर नई अनिश्चितता पैदा हो गई है. व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि इस तरह की संवेदनशील बातचीत की व्यवस्थाएं हमेशा जटिल और अप्रत्याशित रही हैं.
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए तैयार था और जैसे ही अंतिम मंजूरी मिलती, उसे स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट के लिए रवाना होना था. स्विस विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि वार्ता को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. हालांकि, स्विट्जरलैंड अब भी दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है और बर्गेनस्टॉक में बातचीत से जुड़ी तैयारियां जारी रखी जा रही हैं. दूसरी ओर, ईरान की तरफ से इस फैसले पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई. इससे पहले तेहरान ने संकेत दिया था कि वह तकनीकी स्तर की बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है. हाल ही में हुए 14-सूत्रीय समझौते के तहत नाजुक युद्धविराम को कम से कम 60 दिनों के लिए बढ़ाया गया था.
ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तेहरान चाहता है कि अमेरिका पहले अंतरिम समझौते को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए. इसी वजह से यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड जाएगा या नहीं. अमेरिका पहले समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित करने की बात कर चुका था, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे अनावश्यक बताया. ईरानी पक्ष का कहना है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, इसलिए अलग समारोह की जरूरत नहीं है.
यह संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद शुरू हुआ था. युद्ध के दौरान हजारों लोगों की जान गई, ऊर्जा बाजारों में भारी उथल-पुथल देखी गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा. हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम का ढांचा तैयार हुआ है, लेकिन क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. इज़राइल, जो इन शांति वार्ताओं का हिस्सा नहीं है, लेबनान में ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है.
वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ रिपब्लिकन सहयोगियों ने भी समझौते पर सवाल उठाए हैं. उनका मानना है कि युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान को जरूरत से ज्यादा रियायतें दे दी हैं. गौरतलब है कि मार्च में ट्रंप ने युद्ध को केवल ईरान के "बिना शर्त आत्मसमर्पण" के बाद खत्म करने की बात कही थी. लेकिन अब हुए समझौते में ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, अरबों डॉलर की संपत्तियों तक पहुंच और तेल निर्यात से जुड़ी कुछ छूटें दी गई हैं.
ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मोजतबा खामेनेई ने समझौते को अमेरिकी मजबूरी का परिणाम बताया है. उन्होंने संकेत दिया कि आने वाली परमाणु वार्ताएं आसान नहीं होंगी. उनका कहना है कि यदि अमेरिका अत्यधिक शर्तें थोपने की कोशिश करेगा तो ईरान उन्हें स्वीकार नहीं करेगा. वहीं ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी चेतावनी दी है कि समझौते के किसी भी उल्लंघन का जवाब सख्ती से दिया जाएगा. समझौते के तहत दोनों देशों के वार्ताकारों को 60 दिनों के भीतर ईरान के परमाणु कार्यक्रम की भविष्य की स्थिति पर सहमति बनानी होगी. आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है.
जब अमेरिका और इज़राइल ने सैन्य अभियान शुरू किया था, तब ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था कि उसका उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना, क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करना और तेहरान समर्थित समूहों की ताकत को कम करना है. हालांकि आलोचकों का कहना है कि समझौते के समय तक इनमें से कोई भी लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हुआ. ईरान ने एक बार फिर दोहराया है कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है, हालांकि अमेरिकी प्रशासन लंबे समय से इस दावे पर संदेह जताता रहा है. ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षण को स्वीकार किया है और अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार के प्रबंधन पर कुछ सहमति भी दी है, लेकिन वह सामग्री को देश से बाहर भेजने के अमेरिकी प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ.
युद्ध के दौरान दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सबसे बड़ी चिंता होरमुज जलडमरूमध्य को लेकर रही. यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. अब जब इस मार्ग से तेल टैंकरों की आवाजाही फिर शुरू हो रही है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर दबाव कम हुआ है. हालांकि ईरान ने संकेत दिया है कि भविष्य में वह ओमान के साथ मिलकर इस मार्ग के संचालन में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है.
युद्धविराम के बावजूद लेबनान में हिंसा थमती नहीं दिख रही. शुक्रवार को इज़राइली हमलों में कम से कम 18 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई. इज़राइल का कहना है कि उसके हमले हिज्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए. यही वजह है कि कई विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता तभी टिकाऊ साबित होगा जब क्षेत्र के अन्य संघर्षों को भी नियंत्रित किया जा सके. फिलहाल मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में कदम तो बढ़ा है, लेकिन स्थायी समाधान अभी भी दूर नजर आता है.