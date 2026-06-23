US-Iran Talks: मिडिल ईस्ट में महीनों से जारी भीषण तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ईरान और अमेरिका रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) पर एक विशेष टेलीफोन हॉटलाइन और कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने पर सहमत हो गए हैं. इस ऐतिहासिक कदम का मुख्य उद्देश्य खाड़ी से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय जहाजों के संबंध में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या सैन्य टकराव को रोकना और उसका तुरंत समाधान निकालना है.
सोमवार को स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ हुई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत से लौटते समय ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने ईरानी सरकारी मीडिया से इस समझौते की पुष्टि की. गालिबफ ने स्पष्ट किया कि अब होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ईरानी व्यवस्थाओं के तहत मैनेज किया जाएगा और यह कभी भी युद्ध से पहले वाली सामान्य स्थिति में नहीं लौटेगा. उन्होंने आगे कहा कि जैसे लेबनान या अन्य मोर्चों पर दिक्कतें आ सकती हैं, वैसे ही होर्मुज स्ट्रेट में भी कुछ रातों में झड़पें देखी गई हैं. इस हॉटलाइन का मकसद यहां सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा और ट्रैफिक फ्लो को पक्का करना है.
स्विट्जरलैंड में हुई इस वार्ता के दौरान ईरान को बड़ी आर्थिक राहत मिलती दिख रही है. ईरानी मुख्य वार्ताकार गालिबफ ने दावा किया कि बातचीत में अमेरिका द्वारा फ्रीज किए गए 12 बिलियन डॉलर (करीब 1 लाख करोड़ रुपये) के ईरानी फंड तक तेहरान की पहुंच और तेल प्रतिबंधों को हटाने से जुड़ी अंतिम डिटेल्स को फाइनल कर लिया गया है. दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को करीब 80 मिनट तक चली इस बैठक का मुख्य फोकस प्रतिबंधों में राहत देने और 'इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' के तहत प्रतिबद्धताओं को लागू करने पर रहा. इस बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को इस कूटनीतिक प्रगति को बहुत, बहुत अच्छा दिन करार दिया। वेंस ने वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने काफी सकारात्मक और ठोस प्रगति की है. यह क्वाड (Quad) फ्रेमवर्क के तहत बातचीत का पहला दौर था, जिसका उद्देश्य वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक बड़े और स्थायी शांति समझौते को आगे बढ़ाना है.
इस नए सुरक्षा सिस्टम की कार्यप्रणाली को समझाते हुए ईरानी वार्ताकार गालिबफ ने कहा कि यदि अमेरिकी नौसेना या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय जहाज को किसी रूट, चेकिंग या किसी भी विषय पर कोई आपत्ति या क्लैरिटी चाहिए होगी, तो वे सीधे इस सेंटर को कॉल कर सकेंगे. ईरान ने आश्वासन दिया है कि वह इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों को पूरी तरह से और ठीक से लागू करेगा और पानी के रास्ते में उठने वाली किसी भी सुरक्षा चुनौती को तेजी से हल करेगा. इस हॉटलाइन के बनने से वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए सबसे संवेदनशील माने जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट में किसी बड़े युद्ध की आशंका फिलहाल टलती नजर आ रही है.