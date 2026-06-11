/होर्मुज में US का सीक्रेट ऑपरेशन! बिना लाइट जलाए अमेरिकी सेना ने निकाला करोड़ों बैरल तेल, ट्रंप ने खुद बताया पूरा प्लान

Iran-US Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की नाक के नीचे से चुपके से करोड़ों बैरल कच्चा तेल सुरक्षित निकाल लिया है. ट्रंप के मुताबिक, ईरान द्वारा ब्लॉक किए गए होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से अमेरिका ने एक टॉप-सीक्रेट मिशन के तहत 200 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित पास कराया और ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगी. ताजा जानकारी के अनुसार, बुधवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने इस गुप्त सैन्य ऑपरेशन की पूरी कहानी दुनिया के सामने रखी.
ट्रंप ने बताया कि पिछले महीने, मैंने हमारी महान अमेरिकी सेना को होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों और अन्य कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए एक गुप्त मिशन चलाने का निर्देश दिया था. राष्ट्रपति ने कामयाबी का एलान करते हुए कहा कि इस गुप्त कोशिश के नतीजे में 10 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल इस बंद रास्ते से गुजरकर खुले बाजार तक पहुंचा है, जिससे दुनिया भर में तेल का संकट टल गया.
याद दिला दें कि बीती 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद बौखलाए ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को नौसैनिक आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दिया था. यह दुनिया का वो सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक बाजार का करीब 20% तेल गुजरता है.
ट्रंप ने बेहद फिल्मी और आक्रामक अंदाज में इस ऑपरेशन की बारीकियां साझा कीं. उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार वहां से लाखों बैरल तेल निकालता रहा और ईरान हाथ मलता रह गया. ट्रंप ने कहा कि मैं अब यह बात बता सकता हूं, जो आपको पहले पता नहीं थी. हम वहां से लगातार लाखों बैरल तेल निकालते रहे और किसी को कानों-कान खबर नहीं हुई. जानते हैं किसे पता नहीं चला? ईरान को, कम से कम अभी तक तो बिल्कुल नहीं. कुछ रात पहले ही हमने कुछ जहाजों को बिना लाइट जलाए देर रात वहां से निकाला. हमने ईरान के रडार सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया था, इसलिए उनके पास कोई रडार ट्रैकिंग नहीं थी.
इस गुप्त ऑपरेशन का बड़ा आर्थिक असर भी देखने को मिला है. राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अगर अमेरिकी सेना यह साहसिक कदम नहीं उठाती, तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू लेतीं और $200 प्रति बैरल के पार चली जातीं. लेकिन इस गुप्त मिशन की बदौलत ही ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल से नीचे बनी हुई हैं.
गौरतलब है कि मई की शुरुआत में अमेरिका ने इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए आधिकारिक तौर पर 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' नाम का एक सैन्य अभियान शुरू किया था, लेकिन शुरू करने के महज एक दिन बाद ही इसे अचानक रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी. हालांकि, बाद में अमेरिकी मीडिया में खबरें आईं थी कि ये ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है, लेकिन उस वक्त अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने इन खबरों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था. अब ट्रंप के इस कबूलनामे से साफ हो गया है कि अमेरिका ने रणनीतिक तौर पर इस पूरे मिशन को पूरी दुनिया और खासकर ईरान से छिपाकर अंजाम दिया.