तो अब अमेरिका के निशाने पर है ओमान? ट्रंप ने अपने ही दोस्त को धमकाया, क्या है होर्मुज से कनेक्शन?

Strait of Hormuz: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही दोस्त देश ओमान को धमकी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर वह फिर से होर्मुज स्ट्रेट खोलने में ईरान का साथ देता है तो अमेरिका ओमान पर भी हमला कर देगा.
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Donald Trump: अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीजफायर हो गया है लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है, एक तरफ शांति की पहल की जा रही है तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं. अब अपने दोस्त देश ओमान को धमकाते हुए ट्रंप ने कहा है कि अगर वह फिर से होर्मुज स्ट्रेट खोलने में ईरान का साथ देता है तो अमेरिका ओमान पर भी हमला कर देगा.
व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह ईरान और ओमान के बीच किसी अस्थायी समझौते को मानेंगे, इस पर ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट सभी देशों के लिए खुला रहना चाहिए, ओमान को ठीक से काम करना चाहिए, वरना हम उन्हें उड़ा देंगे.
इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने कहा कि यह एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ता है, ऐसे में ओमान को सही तरह से काम करना होगा, नहीं तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी. जब ट्रंप ने ऐसा बयान दिया तो वहां पर मौजूद पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि उनका मतलब ईरान से था या फिर सच में ही उन्होंने ओमान का नाम लिया तो उन्होंने किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी.
ओमान अमेरिका का करीबी सहयोगी देश माना जाता है और वह मिडिल ईस्ट में शांति बातचीत कराने की कोशिश करता रहा है. वह खुद तेहरान के हमले का शिकार हुआ है, US स्टेट डिपार्टमेंट ने बाद में ओमान के बारे में ट्रंप की बातों की एक क्लिप और ट्रांसक्रिप्ट पोस्ट की, जिसमें कोई सुधार या सफाई नहीं दी गई थी.
वहीं ईरान ने इशारा किया है कि वह होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का पांचवां हिस्सा तेल आम तौर पर गुजरता है, वह आने-जाने वाले जहाजों पर टोल वसूल रहा है और रेवेन्यू ओमान के साथ शेयर कर रहा है. ऐसे में ट्रंप इस बात से और निराश हैं कि स्ट्रेट को फिर से खोलने की बातचीत एक बार फिर रुक गई है, जबकि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा था कि डील पास है.
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