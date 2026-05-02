सीवर के चूहे! अंधेरे में बैठे हैं ईरानी नेता...अमेरिका का तेहरान पर तीखा हमला, होर्मुज को लेकर फिर बढ़ा तनाव

US-Iran Tensions: अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरानी नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें गटर पाइप में चूहे जैसे शब्दों से संबोधित किया. उन्होंने कहा कि तेहरान में शासन कर रहे लोग जमीनी वास्तविकताओं से पूरी तरह कटे हुए हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब उनके खिलाफ एकजुट हो रहा है. यह टिप्पणी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जवाब में की, जिसमें ईरान की रणनीतिक स्थिति पर सवाल उठाए गए थे.

होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी दावा

बेसेंट ने दावा किया कि अमेरिका का दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक, होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण है. उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता तब तक बाधित रहेगी जब तक पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं हो जाती. उनके अनुसार, इस रणनीतिक मार्ग पर निगरानी और नियंत्रण अमेरिकी सुरक्षा हितों के लिए आवश्यक है.

ईरान पर आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय दबाव के आरोप

अपने बयान में बेसेंट ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान विदेशी मुद्रा संकट, विशेषकर डॉलर की कमी, भोजन और पेट्रोल की राशनिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहा है. उन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय अब ईरान के खिलाफ खड़ा हो चुका है और उस पर दबाव लगातार बढ़ रहा है.

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ईरानी दूतावास की तीखी प्रतिक्रिया

दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने बेसेंट के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. दूतावास ने अमेरिका और उसके नेतृत्व पर पलटवार करते हुए आरोप लगाए और कहा कि ये टिप्पणियां हार और निराशा को दर्शाती हैं. बयान में अमेरिका की नीतियों और उसके नेतृत्व पर भी तीखी आलोचना की गई.

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नौसैनिक नाकाबंदी और नई चेतावनी

रिपोर्टों के अनुसार, 13 अप्रैल को मध्य पूर्व में वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नौसैनिक प्रतिबंध लगाए है. इसके बाद अमेरिकी वित्त विभाग ने शिपिंग कंपनियों और समुद्री ऑपरेटरों को चेतावनी जारी की है कि यदि वे होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित मार्ग के लिए ईरान को कोई भुगतान करते हैं, तो उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. अमेरिकी OFAC ने भी यह संकेत दिया है कि उसे इस क्षेत्र में जहाजों पर ईरानी दबाव और कथित टोल वसूली जैसी गतिविधियों की जानकारी मिली है. स्थिति को लेकर दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.