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Hindi Newsदुनियाअचानक आई बोट्स, चेहरे पर मास्क और हाथ में हथियार... भारत की ओर आ रहे जहाज को कैसे IRGC ने किया जब्त; पहला वीडियो आया सामने

अचानक आई बोट्स, चेहरे पर मास्क और हाथ में हथियार... भारत की ओर आ रहे जहाज को कैसे IRGC ने किया जब्त; पहला वीडियो आया सामने

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बुधवार (22 अप्रैल) को एक्शन लेते हुए होर्मुज के पास दो जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया था. इसमें से एक जहाज भारत की ओर आ रहा था. अब ईरान की ओर से आईआरजीसी के एक्शन का एक वीडियो सामने आया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:15 PM IST
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Photo- Screengrab
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US and Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष पर भले ही कुछ अस्थायी विराम लगा हो, लेकिन इसका सबसे अधिक असर होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ा है. बुधवार (23 अप्रैल) को ईरान की सेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास दो जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया, इसमें से एक जहाज भारत की ओर आ रहा था. आईआरजीसी की ओर से बताया गया कि दोनों जहाज समुद्री सुरक्षा की लिहाज से खतरनाक थे. अब आईआरजीसी के उस एक्शन का वीडियो सामने आया है. 

दरअसल, ईरान की ओर से दोनों जहाजों को सीज करने की कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया गया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ईरानी कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज के डेक पर उतर रहे हैं और उसको अपने नियंत्रण में ले रहे हैं. 

IRGC के ऑपरेशन का वीडियो आया सामने 

वीडियो में देखा जा सकता है कि कितनी बारीकी से ईरानी सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है. इस वीडियो में देखा जा सका है कि ईरानी झंडे वाली स्पीडबोटें जहाजों की ओर से आती हुई दिखाई दे रही हैं. आईआरजीसी के जवानों के चेहरे पर मास्क पहने हुए जहाजों पर चढ़ते हैं और राइफल तान लेते हैं. 

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IRGC ने दी है चेतावनी 

आईआरजीसी की ओर से होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की ओर से लागू किए गए नियमों की अवहेलना करने वाली किसी भी कार्रवाई के साथ-साथ समुद्री जलमार्ग से सुरक्षित आवागमन के विपरीत गतिविधियों के खिलाफ पहले ही चेतावनी दी है. आईआरजीसी नौसेना ने पहले ही कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में व्यवस्था और सुरक्षा को बाधित करना ईरान के लिए एक खतरे की घंटी माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: होर्मुज बना जंग का मैदान! क्या ईरान-US युद्ध की उलटी गिनती शुरू? 3 खतरनाक संकेत

ट्रंप ने बढ़ाया सीजफायर 

गौरतलब है कि आईआरजीसी की ओर से यह एक्शन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अस्थायी युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद हुआ है. इससे पहले आईआरजीसी ने बुधवार को ही तीन जहाजों पर फायरिंग की थी, लेकिन इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था. बता दे कि बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी सीजफायर की मियाद पूरी हो रही थी. 

इससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा सीजफायर बढ़ा दिया. एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान समझौता कर लेता है तो वह अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर सकता है. इसके अलावा उन्होंने तेहरान की परिस्थितियों में पूर्ण परिवर्तन की संभावना का उल्लेख किया. 

यह भी पढ़ें: झूठ बोल रहे हैं ट्रंप? पेंटागन के इस दावे ने किया सबको हैरान, युद्ध खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक नहीं गिरेंगे तेल के दाम!

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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