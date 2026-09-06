/नौसेना पर वार तो तेल का बेड़ा तार-तार! ईरान को हेगसेथ की खुली धमकी- US जहाज को छेड़ा तो डुबो देंगे सबकुछ

Strait of Hormuz: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बारूदी जंग का खतरा मंडरा रहा है. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ताजा बयान में दावा किया गया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य से अनधिकृत रास्तों से गुजर रहे तीन तेल टैंकरों और अन्य जगहों पर तीन अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है. हालांकि अमेरिका ने ईरान के इस दावे की फौरन पुष्टि नहीं की, इसके उलट खाड़ी में तैनात अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के तीन तेल टैंकरों पर हमला किया.
दोनों सेनाओं की बयानबाजी के बीच में कूदे अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरानी के एलीट सेना आईआरजीसी को दो टूक धमकी दी है. पीट हेगसेथ ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हमला किया तो अमेरिका उसके तेल टैंकरों को नष्ट करके उसका पूरा बेड़ा डुबोने से पीछे नहीं हटेगा.
बताते चलें कि खार्ग द्वीप के पास हुए हमलों और तेहरान की ओर से और गंभीर जवाब की धमकियों के बीच अमेरिका और ईरान के बच तनाव और बढ़ गया है.
हेगसेथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, यह बहुत आसान है अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर गोली चलाता है, तो हम उसके तेल टैंकरों को नष्ट कर देंगे और डुबो देंगे. उन्हें बस इतना करना है कि वे अमेरिकी नौसेना पर गोली न चलाएं.
उनका यह बयान अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की चेतावनी के बाद आया. कूपर ने कहा था कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो उसे इसकी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है.
कूपर ने भी ईरानी फौज को चेतावनी दी कि अगर IRGC ने दो अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो अमेरिकी सेना जवाब में ईरान के तीन बचे खुचे जहाजों को बर्बाद कर देगी. उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने में हिचकेगा नहीं और जरूरत पड़ी तो ईरान के सीमित और असुरक्षित तेल बेड़े को भी निशाना बनाया जा सकता है. ईरान और अमेरिका दोनों में किसने किसके ऊपर हमला करके बढ़त बनाई इस बहस से इतर एक बार फिर से खाड़ी में तनाव गहरा गया है.
अमेरिकी सेना ने ईरान के जिन तीन तेल टैंकरों पर हमला करने का दावा किया उनमें एक टैंकर ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप के पास मौजूद था. CENTCOM ने कहा कि ये एक्शन तब लिया गया, जब IRGC ने अमेरिकी नौसेना के दो जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं. अमेरिकी कमांड के मुताबिक, ईरान की हिमाकत को यूएस एयर डिफेंस सिस्टम ने भांपते हुए उसे हवा में ही उड़ा दिया. इस तरह ईरानी हमले में अमेरिकी सेना के किसी भी सैनिक को खरोंच तक नहीं आई.
अमेरिकी हमलों और चेतावनियों के जवाब में ईरान ने भी तेवर तीखे किए हैं. ईरानी सैन्य कमांड ने कहा है कि अगर उसके जहाजों को परेशान करने और नौसैनिक नाकेबंदी का सिलसिला जारी रहा तो अमेरिकी सैन्य जहाजों के खिलाफ ईरान के हमले पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं और उसके एक्शन का दायरा भी बढ़ सकता है.
खार्ग द्वीप इस पूरे तनाव का एक अहम केंद्र बन गया है. वहां तेल का भारी उत्पादन होता है. ईरान की ऑयल-गैस इंडस्ट्री पर अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच यहां हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं. ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम ने बताया है चार अमेरिकी मिसाइलों ने खार्ग के एंकरेज यानी जहाजों के ठहरने वाले इलाके के पास एक टैंकर को निशाना बनाया. हमले में कोई हताहत नहीं हुआ और टैंकर के चालक दल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.