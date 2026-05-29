होर्मुज पर फंसे ट्रंप को ईरान ने फिर दिया झटका, मिडिल ईस्ट शांति समझौता में अब कहां फंसा पेच?

US-Iran War: अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ऐलान किया है. ट्रंप ने शुक्रवार (29 मई) कहा कि अमेरिकी नौसेना अपनी नाकेबंदी होर्मुज से हटाएगी. उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईरान के साथ बातचीत लगभग पूरी हो गई है और जल्द ही डील पर साइन भी होगा. हालांकि, अब ईरान ने ट्रंप के इस दावे को फिर से खारिज कर दिया है.

दरअसल, यह कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने डील को लेकर दावा किया हो. 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से ही ट्रंप कई बार यह दावा दोहरा चुके हैं कि ईरान के साथ शांतिवार्ता को लेकर बात बन गई है. हालांकि, हमेशा ईरान ने ट्रंप के इन दावों को निराधार ही बताया है. शुक्रवार को ट्रंप के इस ऐलान के बाद ईरान की ओर से इसे खारिज कर दिया गया है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यही होता रहा, तो आखिर अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कब होगी. ट्रंप के दावे और ईरान के पलटवार से यह तय है कि मिडिल ईस्ट में 'ऑल इज वेल' तो नहीं चल रहा.

पहले जानिए ट्रंप ने क्या कहा?

शुक्रवार शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट किया. ट्रंप ने लिखा कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट से अपनी नाकेबंदी हटाने जा रही है. वहीं, ट्रंप ने इस पोस्ट में कहा कि अमेरिका किसी भी स्थिति में ईरान से यूरेनियम निकाल के रहेगा.

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वहीं, उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी बाधा के अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए तुरंत खोलना ही होगा. इतना ही नहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा.

ईरान ने किया ट्रंप के दावे को खारिज

ईरान ने तनाव के बीच जब भी ट्रंप की ओर से कोई भी दावा शांति वार्ता को लेकर किया गया है, उसको अस्वीकार करते हुए खारिज किया है. ठीक इसी कड़ी में ईरान ने शुक्रवार को ट्रंप की ओर से शांति समझौते को लेकर किए गए दावे को खारिज किया. इससे पहले ट्रंप के बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या वास्तव में ईरान के साथ शांतिवार्ता आखिरी चरण में पहुंच गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा और फिर ईरान का इसे खारिज करना, इससे स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच बात आसानी से तो नहीं बनने वाली है.

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ट्रंप क्यों करते आए हैं एकतरफा करार का ऐलान

गौर करने वाली बात है कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब ट्रंप एक तरफा शांतिवार्ता को लेकर ऐलान किया हो. इससे खास है कि ईरान की ओर से ट्रंप के सभी दावों को खारिज किया गया है. ईरान ने हमेशा कहा कि वह अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा.

कुछ जानकारों का कहना है कि ईरान और अमेरिका डील पर पहले साइन नहीं करना चाहते हैं. ईरान डील पर साइन करने से इसलिए बच रहा है क्योंकि अगर वह पहले साइन करता है और ट्रंप बाद में चलकर पलटी मार देते हैं, तो ईरान को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, डील में केवल 60 दिन के सीजफायर की बात कही गई है, ऐसे में अगर ट्रंप पहले साइन कर देते हैं और ईरान कुछ अलग कर देता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति की किरकिरी हो जाएगी.

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