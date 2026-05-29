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Hindi Newsदुनियाहोर्मुज पर फंसे ट्रंप को ईरान ने फिर दिया झटका, मिडिल ईस्ट शांति समझौता में अब कहां फंसा पेच?

होर्मुज पर फंसे ट्रंप को ईरान ने फिर दिया झटका, मिडिल ईस्ट शांति समझौता में अब कहां फंसा पेच?

अमेरिका के राष्ट्रपति ने फिर एक बार दावा किया है कि ईरान के साथ शांतिवार्ता अपने आखिरी चरण में है. इस बीच तेहरान की ओर से ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया गया है. अगर ट्रंप के दावे को ईरान ने खारिज किया, तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच शांतिवार्ता पर बात कब बनेगी. इसी मुद्दे पर हम अपने आर्टिकल में बात करेंगे.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 29, 2026, 11:12 PM IST
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होर्मुज पर फंसे ट्रंप को ईरान ने फिर दिया झटका, मिडिल ईस्ट शांति समझौता में अब कहां फंसा पेच?

US-Iran War: अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ऐलान किया है. ट्रंप ने शुक्रवार (29 मई) कहा कि अमेरिकी नौसेना अपनी नाकेबंदी होर्मुज से हटाएगी. उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईरान के साथ बातचीत लगभग पूरी हो गई है और जल्द ही डील पर साइन भी होगा. हालांकि, अब ईरान ने ट्रंप के इस दावे को फिर से खारिज कर दिया है. 

दरअसल, यह कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने डील को लेकर दावा किया हो. 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से ही ट्रंप कई बार यह दावा दोहरा चुके हैं कि ईरान के साथ शांतिवार्ता को लेकर बात बन गई है. हालांकि, हमेशा ईरान ने ट्रंप के इन दावों को निराधार ही बताया है. शुक्रवार को ट्रंप के इस ऐलान के बाद ईरान की ओर से इसे खारिज कर दिया गया है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यही होता रहा, तो आखिर अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कब होगी. ट्रंप के दावे और ईरान के पलटवार से यह तय है कि मिडिल ईस्ट में 'ऑल इज वेल' तो नहीं चल रहा. 

पहले जानिए ट्रंप ने क्या कहा? 

शुक्रवार शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट किया. ट्रंप ने लिखा कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट से अपनी नाकेबंदी हटाने जा रही है. वहीं, ट्रंप ने इस पोस्ट में कहा कि अमेरिका किसी भी स्थिति में ईरान से यूरेनियम निकाल के रहेगा. 

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वहीं, उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी बाधा के अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए तुरंत खोलना ही होगा. इतना ही नहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा.  

ईरान ने किया ट्रंप के दावे को खारिज 

ईरान ने तनाव के बीच जब भी ट्रंप की ओर से कोई भी दावा शांति वार्ता को लेकर किया गया है, उसको अस्वीकार करते हुए खारिज किया है. ठीक इसी कड़ी में ईरान ने शुक्रवार को ट्रंप की ओर से शांति समझौते को लेकर किए गए दावे को खारिज किया. इससे पहले ट्रंप के बयान के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या वास्तव में ईरान के साथ शांतिवार्ता आखिरी चरण में पहुंच गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा और फिर ईरान का इसे खारिज करना, इससे स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच बात आसानी से तो नहीं बनने वाली है. 

यह भी पढ़ें: 'मैं अब सिचुएशन रूम में जा रहा हूं, फिर...', ईरान संग शांति वार्ता के बीच ट्रंप ने किया होर्मुज से नाकेबंदी हटाने का ऐलान

ट्रंप क्यों करते आए हैं एकतरफा करार का ऐलान 

गौर करने वाली बात है कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब ट्रंप एक तरफा शांतिवार्ता को लेकर ऐलान किया हो. इससे खास है कि ईरान की ओर से ट्रंप के सभी दावों को खारिज किया गया है. ईरान ने हमेशा कहा कि वह अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा. 

कुछ जानकारों का कहना है कि ईरान और अमेरिका डील पर पहले साइन नहीं करना चाहते हैं. ईरान डील पर साइन करने से इसलिए बच रहा है क्योंकि अगर वह पहले साइन करता है और ट्रंप बाद में चलकर पलटी मार देते हैं, तो ईरान को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, डील में केवल 60 दिन के सीजफायर की बात कही गई है, ऐसे में अगर ट्रंप पहले साइन कर देते हैं और ईरान कुछ अलग कर देता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति की किरकिरी हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: ब्रह्मोस का चक्रव्यूह: साइप्रस डील से तुर्किये पस्त, भारतीय Sukhoi की जद में चीन के 6 एयरबेस; ग्लोबल डिफेंस का नया किंग बना भारत!

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About the Author
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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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