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Hindi Newsदुनियाईरानी बंदरगाहों के करीब पहुंचा USS अब्राहम लिंकन, US कर रहा तेहरान की समुद्री घेरेबंदी; मची हलचल

ईरानी बंदरगाहों के करीब पहुंचा USS अब्राहम लिंकन, US कर रहा तेहरान की समुद्री घेरेबंदी; मची हलचल

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है. अमेरिकी नौसेना का शक्तिशाली विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन ईरानी बंदरगाहों के आसपास सक्रिय नजर आ रहा है.  यह पोत न सिर्फ इलाके में गश्त कर रहा है, बल्कि वहां से गुजरने वाले जहाजों पर भी कड़ी नजर रख रहा है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 10:55 AM IST
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ईरानी बंदरगाहों करीब पहुंचा USS अब्राहम लिंकन (AI-Image)
ईरानी बंदरगाहों करीब पहुंचा USS अब्राहम लिंकन (AI-Image)

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं. अमेरिकी नौसेना का विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन इस समय ईरानी बंदरगाहों के आसपास सक्रिय है और वहां आने-जाने वाले जहाजों पर नजर रखते हुए अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को लागू कर रहा है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, 18 अप्रैल को अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन ने सप्लाई शिप USNS कार्ल ब्राशियर के साथ 'वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट' के जरिए जरूरी सामान हासिल किया. यह प्रक्रिया आमतौर पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से समुद्र में तैनात जहाजों तक आपूर्ति पहुंचाने के लिए की जाती है, जिससे लंबे समय तक ऑपरेशन जारी रखने में मदद मिलती है। इससे साफ संकेत मिलता है कि अमेरिकी नौसेना इस क्षेत्र में लंबी तैनाती के लिए तैयार है.

यह तैनाती ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस संघर्ष में अमेरिका मजबूत स्थिति में है और ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना का प्रदर्शन शानदार रहा है और मीडिया के कुछ हिस्से हालात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं. ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान के खिलाफ लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी तब तक नहीं हटाई जाएगी, जब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो जाता. उनके इस रुख से संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन दबाव की रणनीति को जारी रखना चाहता है.

ईरान जंग के मैदान में खोलेगा नए पत्तेः गालिबफ

दूसरी ओर, ईरान ने अमेरिकी रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई है. ईरान के शीर्ष वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने ट्रंप पर कूटनीतिक प्रयासों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि दबाव में आकर ईरान कोई बातचीत नहीं करेगा और अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो तेहरान 'जंग के मैदान में नए पत्ते खोलने के लिए तैयार है.' दरअसल, दोनों देशों के बीच यह गतिरोध ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा जैसे पुराने मुद्दों से जुड़ा है. फिलहाल 14 दिन का युद्धविराम लागू है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अविश्वास इतना गहरा है कि स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है.

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अमेरिका लगातार उकसाने वाले कदम उठा रहाः अराघची

इसी बीच खबरें हैं कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता से दूरी बना सकता है. ईरानी मीडिया के मुताबिक, अमेरिका की अत्यधिक मांगें और अस्थिर रुख इसकी बड़ी वजह हैं. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी अमेरिकी कदमों को उकसाने वाला बताते हुए कहा कि बार-बार युद्धविराम का उल्लंघन शांति की राह में सबसे बड़ी बाधा बन गया है. 22 अप्रैल की युद्धविराम की समयसीमा जैसे-जैसे करीब आ रही है, दोनों देशों के बीच टकराव का खतरा बढ़ता जा रहा है. ऐसे में इस्लामाबाद में प्रस्तावित बातचीत की सफलता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है.

यह भी पढ़ेंः समुद्र में उतरी अमेरिकी नई महाशक्ति: बिना गोली-बारूद जलकर राख होंगे दुश्मन के ड्रोन

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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