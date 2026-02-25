ईरान को चौतरफा घेर रहे हैं ट्रंप! जंग की आहट के बीच इजरायल में लैंड हुए अमेरिका के एक दर्जन F-22

US Iran Tension: अमेरिका और ईरान के बीच जंग के आसार दिखाई दे रहे हैं. इसी बीच करीब एक दर्जन अमेरिकी फाइटर प्लेन F-22 इजरायल में उतरे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर लगातार दबाव बना रहे हैं.
US Iran Tension: अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं. अमेरिकी मीडिया की मानें तो अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला कर सकता है. इसी बीच करीब एक दर्जन अमेरिकी फाइटर प्लेन F-22 इजरायल में उतरे हैं. वेस्ट एशिया में भी अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स का जमावड़ा जारी है. दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए तनाव के बीच इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जंग हो सकती है.
इजरायली डेली ने ओपन-सोर्स फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और एयरक्राफ्ट स्पॉटर्स का हवाला देते हुए कहा कि स्टील्थ फाइटर प्लेन यूनाइटेड किंगडम के लेकनहीथ एयरबेस से उड़ान भरते हुए देखे गए, इसके अलावा US अधिकारी ने भी कंफर्म किया कि पांचवीं जेनरेशन का एयरक्राफ्ट साउथ इजराइल में एक इजरायली एयर फोर्स एयरबेस पर उतरा है. फाइटर प्लेन अपने ट्रांसपोंडर डीएक्टिवेट करके उड़े लेकिन उनके साथ रीफ्यूलिंग टैंकर भी थे जिनमें उनके ट्रांसपोंडर ऑन थे.
मिडिल ईस्ट की ओर जाते दिखे फाइटर जेट
इजरायली अधिकारियों का मानना है कि US ईरान पर हमला करने ही वाला है और दोनों दोनों देशों के टॉप मिलिट्री अधिकारी संपर्क में हैं. इजराइली डेली ने कहा कि मिलिट्री एयर ट्रैकिंग अलायंस ने हाल के दिनों में दर्जनों फाइटर जेट, जैसे F-35s, F-22s, F-15s और F-16s को मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए देखा है.
ईरान बना रहा खतरनाक मिसाइलें
US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने US कांग्रेस के जॉइंट सेशन में अपने भाषण में कहा कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है जो US इलाके तक पहुंच सकती हैं. ये मिसाइलें यूरोप और विदेशों में हमारे बेस के लिए खतरा बन सकती हैं. मेरी कोशिश इस प्रॉब्लम को डिप्लोमेसी से हल करना है.
अमेरिका कर रहा है तैयारी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कतर के अल उदीद बेस से सैकड़ों सैनिकों को ट्रांसफर किया गया है. इसी तरह के लॉजिस्टिक बदलाव बहरीन, नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर, साथ ही इराक, सीरिया, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूनाइटेड अरब अमीरात में अमेरिकी फैसिलिटी के एक नेटवर्क में देखे गए हैं. सरकारी अधिकारियों को डर है कि इस इलाके में अभी तैनात 30,000 से 40,000 US सैनिक पूरी तरह से जंग की हालत में इस्लामिक रिपब्लिक का मुख्य टारगेट बन सकते हैं. (ANI)