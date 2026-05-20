Advertisement
trendingNow13223156
Hindi Newsदुनियाहमारी सेना ने F-35 मार गिराया...ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा, बोले- जंग हुई तो फिर सरप्राइज देंगे

हमारी सेना ने F-35 मार गिराया...ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा, बोले- जंग हुई तो फिर सरप्राइज देंगे

US-Iran Tensions: ईरानी के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार अमेरिकी एफ-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 20, 2026, 06:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हमारी सेना ने F-35 मार गिराया...ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा, बोले- जंग हुई तो फिर सरप्राइज देंगे

US-Iran Tensions: अमेरिका और ईरान में भले ही सीजफायर हो गया हो लेकिन तनाव अब भी बरकरार है. अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं, इसी बीच  ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार अमेरिकी एफ-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है. उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध से मिले अनुभवों के बाद अगर दोबारा संघर्ष हुआ तो दुनिया को और भी ‘कई सरप्राइज’ देखने को मिलेंगे. इसके अलावा युद्ध में हुए नुकसान के लिए उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट का हवाला दिया है. 

अराघची ने किया ट्वीट 

उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ईरान पर युद्ध शुरू होने के कई महीनों बाद अब अमेरिकी संसद (कांग्रेस) ने माना है कि युद्ध में उनके कई अरबों डॉलर कीमत वाले विमान नष्ट हुए हैं. ईरान ने दावा किया है कि उसकी सेना दुनिया की पहली ऐसी सेना बन गई है जिसने अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है. इस युद्ध से उन्हें कई अहम सबक और नई जानकारियां मिली हैं, और अगर दोबारा युद्ध हुआ तो दुनिया को और भी बड़े सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं.

अमेरिकी कांग्रेस ने कही ये बात

अमेरिकी कांग्रेस ने एक रिपोर्ट में लिखा कि 28 फरवरी, 2026 को, अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी (OEF) नाम से ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, इस लड़ाई में पूरे मिडिल ईस्ट में हवाई, समुद्री और मिसाइल से लड़ाई हुई. अप्रैल में सीजफायर के बाद लड़ाई की रफ्तार कम हो गई. कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ हमले फिर से शुरू हो गए, और हालात अभी भी ठीक नहीं हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

नहीं किया है पब्लिश

डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस (DOD, जो 5 सितंबर, 2025 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14347 के तहत  एक सेकेंडरी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम का इस्तेमाल कर रहा है)  OEF में लड़ाई में हुए नुकसान का पूरा असेसमेंट पब्लिश नहीं किया है.  इसमें ये भी दावा किया गया है कि युद्ध के दौरान अमेरिका को अब तक कम से कम 42 विमानों और ड्रोन का नुकसान हुआ है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Abbas Araghchi

Trending news

करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
Jammu Kashmir
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
West Bengal
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
Bullet train
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
kolkata
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
Nirmala Sitharaman
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
Abhishek Banarjee
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
बंगाल: OBC आरक्षण पर BJP ने कर दिया खेल, TMC का फैसला पलटा; 2010 वाला फार्मूला लागू
West Bengal
बंगाल: OBC आरक्षण पर BJP ने कर दिया खेल, TMC का फैसला पलटा; 2010 वाला फार्मूला लागू
इस राज्य में मिलती है सबसे ताजी मछलियां, झींगे और केकड़े, कहलाता है सीफूड कैपिटल
India popular dish
इस राज्य में मिलती है सबसे ताजी मछलियां, झींगे और केकड़े, कहलाता है सीफूड कैपिटल
खुद स्वीकार किया इस्लाम या हुआ धर्मांतरण, यूपी का विशाल कश्मीर में कैसे बना 'हमजा'?
jammu kashmir news
खुद स्वीकार किया इस्लाम या हुआ धर्मांतरण, यूपी का विशाल कश्मीर में कैसे बना 'हमजा'?
विजय का तमिल राष्ट्रवाद और कांग्रेस की कश्मकश! प्रभाकरन का 'जिन्न' फिर क्यों जागा?
Vijay Thalapathy
विजय का तमिल राष्ट्रवाद और कांग्रेस की कश्मकश! प्रभाकरन का 'जिन्न' फिर क्यों जागा?