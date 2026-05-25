होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच एक्टिव हुई ब्रिटिश नेवी, जिब्राल्टर के तट पर युद्धपोत ने डाला डेरा; क्या है प्लान?

US Iran Tensions: अमेरिका और ईरान के बीच भले ही जंग खत्म हो गई हो लेकिन होर्मुज स्ट्रेट पर अब भी तनाव बना हुआ है, ईरान और अमेरिका दोनों ने होर्मुज पर नाकेबंदी की है. जिसकी वजह से यहां पर तेल टैंकर गुजरने से कतरा रहे हैं, तनाव के बीच जिब्राल्टर के तट पर ब्रिटिश युद्धपोत RFA लाइम बे खड़ा है. ये होर्मुज स्ट्रेट में लगे माइंस को साफ करने के मिशन का इंतजार कर रहा है. तनाव बढ़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये आरोप रगाया था कि सहयोगी देश ईरान के खिलाफ अमेरिका की पर्याप्त मदद नहीं कर रहे हैं. समझिए आखिरी पूरा माजरा क्या है.

हथियारों से लदा हुआ है जहाज

जब ट्रंप ने कहा कि सहयोगी देश मदद नहीं कर रहे हैं तो फिर NATO ने कहा था कि अपना तेल खुद ले आओ और खुद होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित करो. हालांकि, ट्रंप के बयान के बाद से ही ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर एक संभावित अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं. जो जहाज तट पर खड़े हैं उनमें माइंस साफ करने वाले ड्रोन हैं, इसके अलावा ये सोनार और हथियारों से लदा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज जल्द ही जिब्राल्टर से रवाना होगा और स्वेज नहर से होकर फारस की खाड़ी तक जाएगा. हालांकि, ये दोनों देश शांति समझौता होने के बाद ही अपने ऑपरेशन शुरू करेंगे.

नहीं गुजर पाए हैं जहाज

ये जहाज स्वेज कैनाल से फारस की खाड़ी तक जाने से पहले एयर सपोर्ट के लिए U.K. के डिस्ट्रॉयर HMS ड्रैगन और साथी जहाजों से जुड़ेगा. अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को युद्ध शुरू करने के बाद, तेहरान ने क्षेत्र के तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरक के लिए एक प्रमुख जलमार्ग, स्ट्रेट को प्रभावी ढंग से बंद करके जवाबी कार्रवाई की, जिसका असर दुनिया भर में पड़ रहा है. इस वजह से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार प्रभावित हुए. ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार, संघर्ष शुरू होने के बाद करीब 6,000 जहाज इस रास्ते से गुजर नहीं पाए.

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ट्रंप ने कही ये बात

मौजूदा हालात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजरायल और इलाके के दूसरे साथियों के साथ बातचीत कर रहा है. ईरान के साथ काफी हद तक बातचीत हो भी गई है लेकिन अभी भी इसे फाइनल करना बाकी है.