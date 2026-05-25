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Hindi Newsदुनियाकूरियर नेटवर्क से भेजे जाते हैं मैसेज, बाहरी दुनिया से नहीं है कोई नाता... मोजतबा खामेनेई तक कैसे पहुंचाई जा रही शांति वार्ता की बात?

कूरियर नेटवर्क से भेजे जाते हैं मैसेज, बाहरी दुनिया से नहीं है कोई नाता... मोजतबा खामेनेई तक कैसे पहुंचाई जा रही शांति वार्ता की बात?

Mojtaba Khamenei: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हो गया है. दोनों देशों में समझौते की भी कोशिश की जा रही है. इसी बीच एक खबर आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर, मोजतबा खामेनेई, किसी अनजान जगह पर सीक्रेट तरीके से रह रहे हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 25, 2026, 11:08 AM IST
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कूरियर नेटवर्क से भेजे जाते हैं मैसेज, बाहरी दुनिया से नहीं है कोई नाता... मोजतबा खामेनेई तक कैसे पहुंचाई जा रही शांति वार्ता की बात?

Middle East Tensions: ईरान और अमेरिका के बीच शांति की लगातार पहल की जा रही है. हालांकि, होर्मुज स्ट्रेट पर अब भी तनाव है. युद्ध के बाद से ही ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हेल्थ को लेकर चर्चाएं होती रही है, अब उन्हें लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, रिपोर्ट के मुताबिक  ईरान के सुप्रीम लीडर, मोजतबा खामेनेई, किसी अनजान जगह पर सीक्रेट तरीके से रह रहे हैं, जहां से बाहरी दुनिया तक उनकी पहुंच बहुत कम है.

कैसे पहुंचाया जा रहा मैसेज

इस मामले की जानकारी रखने वाले US अधिकारियों के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर तक सिर्फ कूरियर के नेटवर्क से ही पहुंचा जा रहा है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने के लिए ऑथराइज्ड ईरानी अधिकारियों को अपने ही सरकारी सिस्टम के अंदर बातचीत करने में मुश्किल हो रही है, यही एक मुख्य कारण है कि बातचीत धीमी गति से आगे बढ़ रही है. CBS ने कहा कि जब US प्रपोज्ड डिटेल्स भेजता है, तो सुप्रीम लीडर तक पहुंचने में मुश्किल के कारण US को जवाब मिलने में बहुत देर हो जाती है.

नहीं है संपर्क का सीधा तरीका

रिपोर्ट में बताया गया है कि सुप्रीम लीडर जहां सबसे सावधानी से कदम उठा रहे हैं, वहीं ईरानी सरकार के सबसे ऊंचे लेवल के अधिकारियों को भी उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं है और उनके पास उनसे सीधे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है. इसके बजाय, मैसेज कूरियर के एक नेटवर्क से भेजे जाते हैं, जो सुप्रीम लीडर की लोकेशन को छिपाने के लिए बनाए गए हैं. इसके अलावा कहा कि मिली हर जानकारी पुरानी होती है, और सुप्रीम लीडर के जवाबों में बहुत देर होती है.

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नहीं दिखाई दिए खामेनेई

एक अधिकारी ने यह भी कहा कि ईरानी सरकार के अंदर से मिली अमेरिकी और इजरायली इंटेलिजेंस से युद्ध के दौरान ईरानी सीनियर लीडरशिप के ज्यादातर लोगों का पता लगाना और उन्हें खत्म करना मुमकिन हुआ. हालांकि, ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी और इजरायली हमलों में घायल हो गए थे, और तब से वे अपने पिता, अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या वाले हमलों जैसे हमलों से बचने के लिए बहुत सोच-विचार करके कदम उठा रहे हैं. युद्ध शुरू होने से पहले से उन्हें पब्लिक में लाइव नहीं देखा गया है, लेकिन ईरानी मीडिया में उनके नाम से मैसेज रेगुलर रिपोर्ट किए जाते हैं. (ANI)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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