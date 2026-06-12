Add Zee Business As A Preferred Source
App

कतर, UAE या फिर कोई और... किसके कहने पर ट्रंप ने ईरान पर रोक दी बमों की बारिश?

US Iran Tensions: अमेरिका और ईरान में काफी ज्यादा तनाव है, इस तनाव के बीच ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि वो ईरान पर बड़ा हमला करेंगे. हालांकि, अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कदम पीछे खींच लिया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:38 PM IST
कतर, UAE या फिर कोई और... किसके कहने पर ट्रंप ने ईरान पर रोक दी बमों की बारिश?

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
2172 करोड़ का लोन 579 करोड़ में सेटल, सवालों का जवाब देने से क्‍यों बच रही NARCL
NARCL9 min ago
2
weather update10 min ago
3
FIFA World Cup 202612 min ago
4
Delhi news13 min ago
5
ahmedabad plane crash20 min ago