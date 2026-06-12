US Iran Tensions: ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है. दोनों देश एक-दूसरे के ठिकानों पर जमकर हवाई हमले कर रहे हैं. अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि ईरान पर वो बड़ा हमला करेंगे, हालांकि, अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम को पीछे खींच लिया. इसके बाद ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक शानदार समझौता किया है. इस समझौते में कतर, संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने काफी अहम भूमिका निभाई है.
'पोलिटिको' के अनुसार, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के नेताओं ने ट्रंप को तय हमले रोकने के लिए मनाने में अहम भूमिका निभाई. अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों और बातचीत की जानकारी रखने वाले एक राजनयिक का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बाद कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और पाकिस्तान ने व्यक्तिगत रूप से ट्रंप से संपर्क किया.
इसके बाद अमीर तमीम बिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कूटनीति को और समय देने का आग्रह किया और तर्क दिया कि तेहरान के साथ एक शुरुआती फ्रेमवर्क समझौता पहले से ही संभव था. जिसे लेकर एक अधिकारी ने कहा कि तीनों देशों से मिले इस आश्वासन ने कि बातचीत में प्रगति हो रही है, और उन्होंने ट्रंप के सैन्य कार्रवाई रोकने के फैसले में अहम भूमिका निभाई.
वहीं, ट्रंप ने कहा, इन देशों का तेहरान और सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पर प्रभाव है. उन्होंने आश्वासन दिया कि समझौता करीब है, जिसने ट्रंप को हमले की योजनाओं से पीछे हटने में काफी ज्यादा मदद की. जिसके बाद ट्रंप ने संकेत दिया कि कुछ ही दिनों में समझौता अंतिम रूप ले सकता है, क्योंकि हमने ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक शानदार समझौता किया है और अब बस दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है.
'ट्रुथ सोशल' पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि बातचीत को अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और अन्य सहित सभी संबंधित पक्षों ने मंजूरी दे दी है. हालांकि, ईरान अब भी सतर्क है. उसका मानना है कि मुद्दे अभी भी काफी ज्यादा अनसुलझे हुए हैं.