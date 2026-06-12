US Iran Tensions: ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है. दोनों देश एक-दूसरे के ठिकानों पर जमकर हवाई हमले कर रहे हैं. अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि ईरान पर वो बड़ा हमला करेंगे, हालांकि, अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम को पीछे खींच लिया. इसके बाद ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक शानदार समझौता किया है. इस समझौते में कतर, संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने काफी अहम भूमिका निभाई है.