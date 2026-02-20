Advertisement
trendingNow13116022
Hindi Newsदुनियाईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप ने खामेनेई को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम, तेहरान-मॉस्को ने शुरू किया युद्धाभ्यास

ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप ने खामेनेई को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम, तेहरान-मॉस्को ने शुरू किया युद्धाभ्यास

Iran Nuclear Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते पर 10-15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कड़े परिणामों की चेतावनी दी है. इस बीच ईरान-रूस ने संयुक्त युद्धाभ्यास से तनाव को और बढ़ा दिया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 20, 2026, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

US-Iran Tensions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते को लेकर 10 से 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि इस अवधि के भीतर अमेरिका के साथ समझौता नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि या तो हमें समझौता मिल जाएगा, या फिर उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा... 10-15 दिन का समय पर्याप्त होगा.

ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करे: ट्रंप

ट्रंप ने संकेत दिया कि यदि बातचीत विफल होती है तो वाशिंगटन का रुख और अधिक आक्रामक हो सकता है. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ईरान हमारे साथ उस रास्ते पर चले जो हमारे कार्यों को पूरा करेगा. अगर वे हमारे साथ जुड़ते हैं तो यह अच्छा होगा, अगर नहीं जुड़ते तो भी एक अलग रास्ता होगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि तेहरान पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालना बंद करे और अपने परमाणु कार्यक्रम, विशेष रूप से यूरेनियम संवर्धन को रोकने पर सहमति दे.

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम एशिया में शुरू हुआ सैन्य जमावड़ा

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने पश्चिम एशिया में वायु और नौसेना बलों की बड़ी तैनाती की है, जिसे 2003 में ईराक पर अमेरिकी आक्रमण के बाद से सबसे महत्वपूर्ण सैन्य जमावड़ा माना जा रहा है. सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिकी सेना संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है, हालांकि अंतिम निर्णय अभी राष्ट्रपति स्तर पर लंबित है.

दी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी केंद्रीय कमान ने क्षेत्र में दर्जनों ईंधन टैंकर, 50 से अधिक अतिरिक्त लड़ाकू जेट और दो विमानवाहक पोत स्ट्राइक समूह तैनात किए हैं. इनमें विध्वंसक, क्रूजर और पनडुब्बियां भी शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार, विमानवाहक पोत USS Gerald R. Ford जिब्राल्टर के पास पहुंच रहा है और क्षेत्र में पहले से मौजूद USS Abraham Lincoln से जुड़ने वाला है. बता दें कि पिछले एक महीने में अमेरिका ने क्षेत्र में पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) जैसी उन्नत हवाई रक्षा प्रणालियां भी तैनात की हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम हैं. 

ये भी पढ़ें: जहां से गुजरता है दुनिया का 20% तेल, उसी Hormuz को ईरान ने क्यों किया बंद; दुनिया की सबसे कमजोर नस पर दबाव

तेहरान-मॉस्को ने शुरू किया सैन्य अभ्यास

इस बीच आपको बता दें कि ईरान और रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कर अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया है. इस युद्धाभ्यास में नौसेना और वायुसेना की भागीदारी रही, जहां दोनों देशों ने समन्वित ऑपरेशन, मिसाइल रक्षा और समुद्री सुरक्षा से जुड़े अभ्यास किए. यह कदम पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों और अमेरिका के बढ़ते दबाव के जवाब में उठाया गया है. जानकारों का मानना है कि आने वाले 10 दिनों में कूटनीतिक या सैन्य स्तर पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

US-Iran tensions

Trending news

चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
OpenAI CEO Sam Altman
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
Amruta Fadnavis
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम
Andhra Pradesh
विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम
मिनट में पूरा होगा दो घंटे का सफर, इस शहर में शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा
Air Taxi Services
मिनट में पूरा होगा दो घंटे का सफर, इस शहर में शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा