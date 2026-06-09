/बीबी, संभल जाइए, वरना अकेले पड़ जाएंगे आप...ईरान से तनाव के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू को दिया अल्टीमेटम

ट्रंप के एतराज के बावजूद, नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस को बताया कि इजरायल लिमिटेड हमलों के साथ आगे बढ़ेगा. इसके बाद इजरायल ने ईरान में मौजूद जगहों को निशाना बनाया, जिससे तेहरान ने इजरायल की तरफ मिसाइलें दागी. US डिफेंस अधिकारियों के मुताबिक, US मिलिट्री ने हमलों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने आने वाली ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल की मदद की. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इलाके के कई देशों ने उनसे संपर्क करके संयम बरतने की अपील की थी. साथ ही कहा कि ईरानी अधिकारियों ने बिचौलियों के जरिए इशारा किया था कि अगर इजरायल भी ऐसा ही करता है तो वे हमले रोकने के लिए तैयार हैं.