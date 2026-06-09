/बीबी, संभल जाइए, वरना अकेले पड़ जाएंगे आप...ईरान से तनाव के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू को दिया अल्टीमेटम

Trump Targets Netanyahu: ईरान और अमेरिका के बीच कई महीनों से तनाव चल रहा है. होर्मुज स्ट्रेट पर दोनों देश निगरानी कर रहे हैं. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फिर चेताया है. ट्रंप ने कहा है कि अगर इजरायल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्शन फिर से शुरू किया, तो वह खुद को अलग-थलग पा सकता है. इजरायल पूरी तरह से अकेले पड़ जाएगा. इसके अलावा ट्रंप ने क्या कहा जानते हैं.
मैंने कहा, 'बीबी, आप सावधान रहें, वरना आप बहुत जल्द अकेले पड़ जाएंगे', ट्रंप ईरान के साथ डिप्लोमैटिक समझौता (डील) करने की कोशिश कर रहे हैं. वे नहीं चाहते कि नई लड़ाई शुरू हो जाए, ट्रंप ने नेतन्याहू से ईरान पर हमला न करने की अपील भी की, क्योंकि अगर लड़ाई फिर से शुरू होती है तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, साथ ही साथ कहा कि ईरान के साथ हो रही बातचीत में कुछ दिन में सफलता मिल सकती है.
ट्रंप ने नेतन्याहू को ये चेतावनी ऐसे समय पर दी है, जब जब इजरायल ने बेरूत में हिज्बुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हमला किया है. इस हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमले किए, इसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से अपील की कि वह आगे सैन्य कार्रवाई से बचें. वहीं, ईरान ने घोषणा की है कि उसने फिलहाल इजराइल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दी है. हालांकि, ये ईरान ने ये भी कहा कि अगर इजरायल किसी भी तरह का हमला करता है तो कड़ा जवाब दिया जाएगा.
ट्रंप के एतराज के बावजूद, नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस को बताया कि इजरायल लिमिटेड हमलों के साथ आगे बढ़ेगा. इसके बाद इजरायल ने ईरान में मौजूद जगहों को निशाना बनाया, जिससे तेहरान ने इजरायल की तरफ मिसाइलें दागी. US डिफेंस अधिकारियों के मुताबिक, US मिलिट्री ने हमलों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने आने वाली ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल की मदद की. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इलाके के कई देशों ने उनसे संपर्क करके संयम बरतने की अपील की थी. साथ ही कहा कि ईरानी अधिकारियों ने बिचौलियों के जरिए इशारा किया था कि अगर इजरायल भी ऐसा ही करता है तो वे हमले रोकने के लिए तैयार हैं.