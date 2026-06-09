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बीबी, संभल जाइए, वरना अकेले पड़ जाएंगे आप...ईरान से तनाव के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू को दिया अल्टीमेटम

US-Iran Tensions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नेतन्याहू को चेताया है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर इजरायल किसी भी तरह का कोई हमला करता है तो वह पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 09, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:30 AM IST
बीबी, संभल जाइए, वरना अकेले पड़ जाएंगे आप...ईरान से तनाव के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू को दिया अल्टीमेटम

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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