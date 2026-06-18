111 दिन US-तेहरान में चली जंग, MoU के 14 पॉइंट्स से समझें अमेरिका जीता या ईरान?

Iran - US MoU 14 Points: अमेरिका और ईरान के बीच 111 दिनों से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. दोनों देशों के बीच जिस समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी है, उसका उद्देश्य केवल संघर्ष विराम (Ceasefire) को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माने जाने वाले होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में सामान्य समुद्री आवाजाही बहाल करना भी है. हालांकि, यह दस्तावेज अपेक्षाकृत छोटा है और अंग्रेजी में 800 शब्दों से भी कम का बताया जा रहा है. संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने 17 जून को आपसी सहमति और नेक नीयती से इन बातों पर सहमति व्यक्त की है आइए आपको आसान भाषा में बताते हैं अमेरिका-ईरान MOU के वो 14 बड़े पॉइंट्स
युद्ध खत्म करने पर सहमति
अमेरिका और ईरान ने सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकने और भविष्य में एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध या बल प्रयोग न करने का वादा किया है.
संप्रभुता का सम्मान
दोनों देश एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे.
60 दिनों में अंतिम समझौते की कोशिश
दोनों पक्ष अधिकतम 60 दिनों के भीतर एक स्थायी और व्यापक समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करेंगे.
अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटेगी
अमेरिका ईरान के खिलाफ लागू नौसैनिक नाकाबंदी को चरणबद्ध तरीके से हटाएगा और क्षेत्र में अपनी अतिरिक्त सैन्य मौजूदगी कम करेगा.
हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को राहत
ईरान 60 दिनों तक बिना किसी शुल्क के व्यावसायिक जहाजों को सुरक्षित आवाजाही की अनुमति देगा.
300 अरब डॉलर के विकास पैकेज का प्रस्ताव
अमेरिका और उसके क्षेत्रीय साझेदार ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की योजना तैयार करेंगे.
प्रतिबंध हटाने का वादा
अमेरिका ने ईरान पर लगे विभिन्न आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों को खत्म करने की दिशा में काम करने की बात कही है.
परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान
ईरान ने दोहराया है कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा, हालांकि उसके परमाणु कार्यक्रम के कई तकनीकी मुद्दों पर अभी चर्चा बाकी है.
यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति
अंतिम समझौते तक ईरान अपने मौजूदा परमाणु कार्यक्रम में बड़ा बदलाव नहीं करेगा और अमेरिका नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा.
ईरानी तेल निर्यात को राहत
अमेरिका ईरानी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यक छूट और अनुमति देगा.
फ्रीज की हुई संपत्तियां होंगी जारी
ईरान की विदेशों में फंसी या फ्रीज की गई संपत्तियों और फंड्स को उपयोग के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी.
दोनों देशों के बीच बनेगा निगरानी तंत्र
समझौते के पालन और प्रगति की निगरानी के लिए दोनों देशों के बीच एक संयुक्त तंत्र स्थापित किया जाएगा.
चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी बातचीत
शुरुआती वादों को लागू करने के बाद ही अंतिम समझौते के बाकी बिंदुओं पर विस्तृत वार्ता शुरू होगी.
UNSC की मंजूरी ली जाएगी
अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्ताव के जरिए कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मान्यता देने की योजना है.