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111 दिन US-तेहरान में चली जंग, MoU के 14 पॉइंट्स से समझें अमेरिका जीता या ईरान?

Iran - US MoU: 111 दिन चली अमेरिका-ईरान जंग के बाद हुए MoU के 14 बड़े पॉइंट्स जानिए. समझें समझौते की शर्तें, परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर तथा किसे मिली बड़ी रणनीतिक बढ़त.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 18, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:19 AM IST
111 दिन US-तेहरान में चली जंग, MoU के 14 पॉइंट्स से समझें अमेरिका जीता या ईरान?
Image Credit: AI Generated Photo

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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