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Hindi Newsदुनियामोजतबा खामेनेई की कोई तस्‍वीर क्‍यों नहीं आ रही सामने? काले जादू से कनेक्‍शन; रिपोर्ट के मुताबिक झुलस गया है चेहरा

मोजतबा खामेनेई की कोई तस्‍वीर क्‍यों नहीं आ रही सामने? काले जादू से कनेक्‍शन; रिपोर्ट के मुताबिक झुलस गया है चेहरा

Mojtaba Khamenei: मिडिल ईस्ट में भले ही जंग थम गई है लेकिन अमेरिकी और इजरायली हमले मे ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया है. दावा किया जा रहा है कि इस हमले में मोजतबा खामेनेई बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और उन्हें बोलने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 24, 2026, 10:20 AM IST
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मोजतबा खामेनेई की कोई तस्‍वीर क्‍यों नहीं आ रही सामने? काले जादू से कनेक्‍शन; रिपोर्ट के मुताबिक झुलस गया है चेहरा

Mojtaba Khamenei: अमेरिका और ईरान के बीच हुई जंग में भीषण तबाही मची थी. अमेरिकी-इजरायली हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी. इसके अलावा ईरान के कई लीडर मारे गए थे. अब दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं. उनका चेहरा काफी हद तक जल चुका है, उन्हें बोलने में भी तकलीफ हो रही है, इतना ही नहीं मोजतबा के सार्वजनिक रूप से न दिखने की वजह काला-जादू भी है. डर है कि उनकी नई तस्वीरों का इस्तेमाल इजरायल ‘जादू-टोने’ के लिए कर सकता है और उनके स्वास्थ्य और दिमाग पर भी हमला किया जा सकता है.

बोलने में हो रही दिक्कत

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोजतबा खामेनेई ने उनसे बातचीत करने में मुश्किल होने की वजह से फैसले लेने का अधिकार रिवोल्यूशनरी गार्ड के जनरलों को दे दिया है. मोजतबा खामेनेई तक मैसेज लिखकर भरोसेमंद ह्यूमन चेन के जरिए पहुंचाए जाते हैं. उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत होगी, चोट लगने के बाद से उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है. इजरायली- अमेरिकी हमले में खामेनेई का चेहरा और होंठ बुरी तरह जल गए थे और उनके एक हाथ की सर्जरी हुई थी और वह धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. हमले में मोजतबा का एक पैर घायल हो गया था और वह नकली अंग लगने का इंतजार कर रहे हैं, और चोट लगने के बावजूद उनकी दिमागी हालत अभी भी ठीक है. 

काला जादू का है डर

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन एक डॉक्टर के तौर पर मोजतबा खामेनेई के इलाज में मदद कर रहे हैं. उन तक लोग कम पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से डॉक्टरों की एक टीम से घिरे हुए हैं. इसके अलावा ईरान को एक डर और भी है वह है काला जादू का. दावा किया जा रहा है कि काला जादू के डर की वजह से भी मोजतबा छिपे हुए हैं. ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सदस्य सालार विलायतमादार ने कहा कि मोजतबा खामेनेई की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा अधिकारियों के साथ-साथ धार्मिक विद्वानों, कोम और मशहद के उलेमा ने काफी अहम फैसला लिया है. इस फैसले में कहा गया है कि मोजतबा की कोई भी नई फोटो या वीडियो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा.

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इजरायल करता है जादू-टोने पर रिसर्च

उन्होंने ये भी दावा किया कि इजरायल के तेल अवीव जैसे शहरों में ऐसे संस्थान हैं जहां पर 'गुप्त विद्याओं' और 'जादू-टोने' पर रिसर्च की जाती है. ईरान को ये डर है कि मोजतबा की नई तस्वीरों के जरिए जादू-टोने का इस्तेमाल करके उनके स्वास्थ्य और दिमाग पर हमला किया जा सकता है. ऐसे में ईरान की सरकार और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते. चाहे वो खतरा मिसाइल का हो या ‘काले जादू’ का. ईरानी मीडिया और कुछ धार्मिक नेताओं ने दावा किया है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद सैन्य शक्ति के साथ-साथ 'अदृश्य शक्तियों' और जिन्नों का सहारा ले रही है. यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने ऐसे दावे किए गए हैं. इससे पहले भी ईरान ने इजरायल पर अपनी सीमाओं पर तंत्र-मंत्र के इस्तेमाल का आरोप लगाया था.

ये भी पढ़ें: ईरान की एकजुटता से लगा दुश्मन को झटका...ट्रंप के ' आंतरिक कलह' वाले बयान पर क्या-क्या बोले खामेनेई, गलीबाफ

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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