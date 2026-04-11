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Hindi Newsदुनियाप्लान B या हालात होंगे बदतर! अगर फेल हुई शांतिवार्ता, तो क्या-क्या हो सकता है आगे?

प्लान B या हालात होंगे बदतर! अगर फेल हुई शांतिवार्ता, तो क्या-क्या हो सकता है आगे?

मिडिल ईस्ट में जारी जंग दो हफ्ते के लिए रूकी है. अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के अस्थायी संघर्ष विराम पर बात बनी है. अब स्थायी शांति के लिए दोनों देश के प्रतिनिधि इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां पर चर्चा हो रही है. इस बीच सवाल है कि अगर यह शांति वार्ता असफल होती है, तो इसका नतीजा क्या होगा? 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 11, 2026, 10:22 PM IST
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प्लान B या हालात होंगे बदतर! अगर फेल हुई शांतिवार्ता, तो क्या-क्या हो सकता है आगे?

Iran US Peace Talk: मिडिल ईस्ट की जंग पर भले कुछ दिनों का ब्रेक लगा हो, लेकिन असली लड़ाई अब टेबल पर हो रही है. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच स्थायी शांतिवार्ता पर चर्चा चल रही है. आतंक का गढ़ माना जाने वाला पाकिस्तान इस शांतिवार्ता की मेजबानी कर अपनी छवि को बनाने में जुटा है. इस शांति वार्ता पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं. 

दरअसल, 8 अप्रैल को दोनों देशों के बीच अचानक अस्थायी युद्धविराम तो हो गया था, लेकिन अब इसको स्थायी रूप देने की जो चर्चा चल रही है उसमें तनाव नजर आ रहा है. एक या दो नहीं खई ऐसी शर्तें हैं, जिसको ईरान और अमेरिका मानने को तैयार नहीं है. इस बीच कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बातचीत जितनी आहम है, उतनी ही जोखिम भरी हुई भी है. ऐसे में अगर बातचीत फेल होती है, तो ऐसे में क्या होगा आइए आपको बताते हैं...

इस्लामाबाद टाक्स पर टिकी नजरें 

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रही इस शांतिवार्ता पर दुनिया कि नजरें टिकी हैं. पाक ने इस युद्ध के दौरान खुद के बड़े मध्यस्थ के रूप में पेश किया है. लेकिन आंतक की इस धरती से हो रहे शांति के प्रयासों पर सभी को चिंता सता रही है. अगर किसी भी स्थिति में यह शांति वार्ता असफल होती है, तो सबसे पहले दांव पर लगी पाक की साख को झटका लगेगा. 

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इस्लामाबाद वार्ता फेल हुई तो आगे क्या

एक्सपर्ट्स पहले ही अंदेशा जता चुके हैं कि अगर इस्लामाबाद में भले यह वार्ता हो रही है, लेकिन इसके सफल होने की संभावना न के बराबर है. अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के सामने कई ऐसी शर्तें रखी हैं, जिसपर दोनों देशों को ऐतराज है. इस स्थिति में इन दोनों देशों को समझाने में पाकिस्तान के भी पसीने छूट सकते हैं. कुछ जानकारों का मानना है कि अगर यह शांति वार्ता सफल नहीं होती है, तो या तो अस्थायी सीजफायर को बढ़ाया जा सकता है या दोनों देश फिर से युद्ध के मैदान में आमने सामने आ सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि वार्ता फेल होने पर क्या संभवाना हो सकती है? 

लेबनान पर पड़ेगा बुरा असर

स्थायी छोड़िए, अस्थायी सीजफायर में भी बहुत कन्फ्यूजन है. ईरान और पाकिस्तान का कहना है कि उस सीजफायर का हिस्सा लेबनान है, जबकि अमेरिका और इजरायल ने कहा कि दो हफ्ते के लिए हुए सीजफायर में लेबनान का जिक्र नहीं है. यही कारण है सीजफायर के ऐलान के बाद भी इजरायल लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा है. इन सबके बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर यह शांति वार्ता असफल होती है, तो सबसे बुरा असर लेबनान पर पड़ेगा. 

होर्मुज पर बढ़ेगी रार 

युद्ध की शुरुआत के साथ ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जिसका वैश्विक असर देखने को मिला. अगर यह शांतिवार्ता असफल होती है, तो इसका सबसे गहरा असर भी होर्मुज स्ट्रेट पर होगा. जहां एक और अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान इसको खोलने के लिए तैयार है, तो वहीं तेहरान की ओर से इसके उलट दावा किया जा रहा है. एक अमेरिकी रिपोर्ट में यहां तक दावा कर दिया गया कि होर्मुज स्ट्रेट से यूएस नेवी की जहाज गुजरी है, लेकिन ईरान ने इसको खारिज कर दिया है. अगर यह शांति वार्ता असफल होती है, तो इसका सबसे गहरा होर्मुज स्ट्रेट की तनातनी पर पडे़गा. 

(यह भी पढ़ें: इन 4 शर्तों पर US के सामने अड़ा है ईरान, अमेरिका बोला- हम कर रहे एक्शन की तैयारी)

लंबी खिंच सकती है जंग 

पाकिस्तान में हो रही इस शांति वार्ता के बीच एक ही सवाल है कि अगर इस बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है,तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध देखने को मिल सकता है. ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान अब हार मान चुका है. उधर ईरानी नेताओं का कहना है कि वह अमेरिका के किसी भी हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे.

चीन की भी होगी एंट्री 

गौरतलब है कि इस युद्ध में अप्रत्यक्ष तौर से चीन की भी एंट्री होने जा रही है. हाल में ही आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगले कुछ हफ्तों में चीन ईरान को नई एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है. हालांकि, यह एक भड़काउ कदम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि शांतिवार्ता अगर किसी भी स्थिति मे असफल होती है, तो फिर से जो युद्ध शुरू होगा, उसमें एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है. इस बीच एक विरोधाभास स्थिति यह भी है कि चीन ने खुद दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए अस्थायी सीजफायर को बनाने में मजज की थी. 

(यह भी पढ़ें: आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश है PAK... शांति वार्ता से पहले इजरायल ने एक बार फिर आतंकिस्तान को लताड़ा)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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