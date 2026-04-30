Advertisement
trendingNow13199217
Hindi Newsदुनियास्ट्रेट ऑफ ट्रंप, US राष्ट्रपति ने होर्मुज का बदल दिया नाम, कहा- तूफान आने वाला है; क्या होगा कुछ बड़ा?

'स्ट्रेट ऑफ ट्रंप', US राष्ट्रपति ने होर्मुज का बदल दिया नाम, कहा- तूफान आने वाला है; क्या होगा कुछ बड़ा?

ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसने हलचल पैदा कर दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का एक नक्शा शेयर कर उसको स्ट्रेट ऑफ ट्रंप करार दिया है. अब इस पोस्ट के बाद कई बातों को लेकर आशंका जताई जा रही है. 

|Last Updated: Apr 30, 2026, 05:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'स्ट्रेट ऑफ ट्रंप', US राष्ट्रपति ने होर्मुज का बदल दिया नाम, कहा- तूफान आने वाला है; क्या होगा कुछ बड़ा?

Donald Trump New Post: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से एक बार बढ़ता नजर आ रहा है. दोनों देशों के बीच पहले चरण की वार्ता में कोई निष्कर्स नहीं निकल सका था. इसके बाद अब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते को लेकर बातचीत पर जोर दे रहे हैं. ठीक दूसरी तरफ ईरान की ओर से अपनी अलग शर्ते रखी जा रही हैं. 

इन सबके बीच ट्रंप ने गुरुवार (30 अप्रैल) एक ऐसा पोस्ट किया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रख दिया है. इतना ही नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी है.  ट्रंप का कहना है कि तूफान आने वाला है और उसको कोई नहीं रोक सकता है. ट्रंप के इस पोस्ट के बाद अलग स्तर की हलचल देखने को मिल रही है. 

जब होर्मुज स्ट्रेट का ट्रंप ने बदला नाम 

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने एक नक्शा दिखाया, जिसमें ईरान के पास वाले महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट को उन्होंने 'स्ट्रेट ऑफ ट्रंप' बताया. चूंकि, मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट केंद्र बना हुआ है. ईरान ने इस संकरे समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है. इसके बाद अमेरिका ने चेतावनी देते हुए पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है. इस रास्ते पर रोक के कारण पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: भारत का कोहिनूर लौटा दो... बरसों से जो चीज भारतीयों को चुभ रही थी, मेयर ममदानी ने ब्रिटिश किंग से साफ कह दिया

 

ट्रंप के पोस्ट के बाद बढ़ी हलचल 

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह पोस्ट ऐसे समय पर आया है, जब ईरान और अमेरिका दूसरे दौर की शांतिवार्ता को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना कम समय में कोई बड़ा हमला करने की योजना बना रही है. हालांकि, इसको लेकर किसी आधिकारी की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है. इसी कारण ट्रंप के इस पोस्ट के बाद कई आशंकाएं बढ़ी हैं.  

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान से संभला नहीं तो भारत के 'टच' में आया ईरान, तेहरान से आए एक फोन कॉल की इनसाइड स्टोरी

TAGS

Donald Trumpiranus

Trending news

एग्जिट पोल में 'लापता', आखिर में पलट देते हैं नतीजे, कौन होते हैं साइलेंट वोटर्स?
Election
एग्जिट पोल में 'लापता', आखिर में पलट देते हैं नतीजे, कौन होते हैं साइलेंट वोटर्स?
पवन खेड़ा को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित; असम पुलिस अलर्ट
Pawan Khera
पवन खेड़ा को मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर SC ने फैसला रखा सुरक्षित; असम पुलिस अलर्ट
36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; जानें
Jammu and Kashmir
36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; जानें
Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
West Bengal Election 2026
Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
crime news
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
Hajj 2026
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
Himachal Pradesh
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
Supreme Court News
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
Bhagwant Mann
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह
Heatwave
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह