'स्ट्रेट ऑफ ट्रंप', US राष्ट्रपति ने होर्मुज का बदल दिया नाम, कहा- तूफान आने वाला है; क्या होगा कुछ बड़ा?

Donald Trump New Post: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से एक बार बढ़ता नजर आ रहा है. दोनों देशों के बीच पहले चरण की वार्ता में कोई निष्कर्स नहीं निकल सका था. इसके बाद अब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते को लेकर बातचीत पर जोर दे रहे हैं. ठीक दूसरी तरफ ईरान की ओर से अपनी अलग शर्ते रखी जा रही हैं.

इन सबके बीच ट्रंप ने गुरुवार (30 अप्रैल) एक ऐसा पोस्ट किया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रख दिया है. इतना ही नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी है. ट्रंप का कहना है कि तूफान आने वाला है और उसको कोई नहीं रोक सकता है. ट्रंप के इस पोस्ट के बाद अलग स्तर की हलचल देखने को मिल रही है.

जब होर्मुज स्ट्रेट का ट्रंप ने बदला नाम

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने एक नक्शा दिखाया, जिसमें ईरान के पास वाले महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट को उन्होंने 'स्ट्रेट ऑफ ट्रंप' बताया. चूंकि, मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट केंद्र बना हुआ है. ईरान ने इस संकरे समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है. इसके बाद अमेरिका ने चेतावनी देते हुए पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है. इस रास्ते पर रोक के कारण पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो गया है.

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ट्रंप के पोस्ट के बाद बढ़ी हलचल

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह पोस्ट ऐसे समय पर आया है, जब ईरान और अमेरिका दूसरे दौर की शांतिवार्ता को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना कम समय में कोई बड़ा हमला करने की योजना बना रही है. हालांकि, इसको लेकर किसी आधिकारी की ओर से कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है. इसी कारण ट्रंप के इस पोस्ट के बाद कई आशंकाएं बढ़ी हैं.

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