होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, तीन शिप को बनाया गया निशाना; क्रू मेंबर सुरक्षित

Firing At 3 Vessels: होर्मुज स्ट्रेट से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर ईरानी जलक्षेत्र के पास अलग-अलग तीन जहाजों पर गोलीबारी हुई है. गनीमत है कि इन हमलों में किसी भी चालक दल के सदस्य को कोई चोट नहीं लगी है और वह पूरी तरीके से सुरक्षित हैं. बताया जाता है कि इन जहाजों में आग लगने के बाद भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है.

दरअसल, यह घटना ऐसे समय पर हुई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी सीजफायर की मियाद आज पूरी हो गई और ट्रंप ने खुद फिर से सीजफायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, एक जहाज की ओर से बताया गया कि फायरिंग से पहले एक IRGC की गनबोट उसके काफी पास पहुंच गई थी. इस घटना ने एक बार फिर से समुद्री व्यापार मार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

इन देशों के जहाजों को बनाया गया निशाया

रिपोर्ट्स के अनुसार, ओमान के उत्तर-पूर्व में गोलीबारी के बाद लाइबेरिया का झंडा लगे एक जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा है. यूकेएमटीओ की ओर से बताया गया कि जहाज के कैप्टन ने जानकारी देते हुए बताया कि आईआरजीसी की एक गनबोट उनके जहाज के करीब आई. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके बाद ही जहाज पर गोलीबारी की गई.

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तीनों जहाजों को क्रू मेंबर सुरक्षित

बताया जाता है कि इस गोलीबारी मे तीनों जहाजों पर यात्रा कर रहे उसके क्रू मेंबर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं लगी है. वहीं, इस घटना में एक जहाज पर हल्की आग लगने की सूचना थी, लेकिन इसमें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है. सूत्रों के अनुसार, आईआरजीसी की गनबोट पर तीन लोगों के सवाल होने की सूचना मिली.

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