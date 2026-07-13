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वो समंदर में चुपचाप आया और फिर बूम... जंग में पहली बार अमेरिका ने इस हथियार का किया इस्तेमाल

अमेरिका ने पहली बार समुद्री ड्रोन (Corsair USVs) का इस्तेमाल करते हुए ईरान के बंदर अब्बास नौसैनिक अड्डे के मेंटिनेंस सेंटर पर हमला किया है. CENTCOM ने इसका वीडियो जारी कर दावा किया कि इससे ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर हुई है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 13, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:28 PM IST
वो समंदर में चुपचाप आया और फिर बूम... जंग में पहली बार अमेरिका ने इस हथियार का किया इस्तेमाल
Image Credit: अमेरिका का समुद्री ड्रोन जिसने टारगेट को हिट कर ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया.

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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