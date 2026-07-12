तेहरान के दावे पर अमेरिका का जवाब, 'होर्मुज खुला है'; जंग के बीच आया बड़ा अपडेट

Iran US War Middle East latest: अमेरिका और ईरान के बीच शांति की हर उम्मीद अब धुएं में उड़ती नजर आ रही है. दोनों देश कई बार टॉक टेबल पर बैछे लेकिन बात बनी नहीं और एक बार फिर दोनों देशों ने हथियार उठा लिए हैं. अमेरिका ने ईरान पर 140 मिसाइलें दागकर तबाही मचा दी तो ईरान ने यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर संदेश दे दिया कि अमेरिका को हर जख्म की कीमत चुकानी होगी.
मिडिल ईस्ट में तबाही का वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है. ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर भीषण जंग छिड़ चुकी है.
अमेरिका की ईरान पर एयरस्ट्राइक
न्यूक्लियर सिटी बुशहर पर अटैक
ईरान की जवाबी कार्रवाई
अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए तो ईरान ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई. ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर और इजरायल के ऊपर मिसाइलों और खतरनाक ड्रोन की बौछार कर दी.
इसी बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री लाइफलाइन होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने का एलान कर दिया. ईरान का दावा है कि एक जहाज गलत रास्ते पर जा रहा था जिस पर हमला हुआ और उसे जब्त कर लिया गया.
रविवार को ईरान के इस दावे का जवाब अमेरिकी फौज ने दो बार दिया. एक बार वीडियो जारी करके अमेरिकी सेना ने ईरान के दावे को गलत बताया दूसरी बार फैक्ट चेक के रूप में तेहरान के दावों का खंडन कर दिया.
CLAIM: The Iranian commander for the Islamic Revolutionary Guard Corps-Navy recently said on state-owned media that no foreign vessels may pass through the Strait of Hormuz without being identified, tracked, and monitored by Iranian forces.
FACT: Iran does not control the… pic.twitter.com/8lRDNiOpXQ
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026
ये पहली बार नहीं है जब दोनों देश इस तरह आमने-सामने हैं. इससे पहले पूरे 111 दिन तक चली भीषण जंग का हश्र पूरी दुनिया ने देखा था. 111 दिनों तक बारूद बरसता रहा, लाशें गिरती रहीं और समंदर सुलगता रहा. उस तबाही के बाद कुछ महीनों की शांति जरूर रही, लगा कि शायद मामला शांत हो गया है.
लेकिन वो शांति सिर्फ एक तूफान से पहले का सन्नाटा थी. अब एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग की वो आग भड़क उठी है जिसकी लपटें सीधे वाशिंगटन और तेहरान तक पहुंच रही हैं. दुनिया एक बार फिर महासंकट में है क्योंकि इस बार होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ठप हो जाना.
ईरानी सेना के प्रवक्ता ने अपने वीडियो संदेश में कहा, 'औद्योगिक सैन्य ठेकेदारों, तुम्हारे विषैले लोग, तुम्हारे सैनिक, तुम्हारी राजनीतिक संप्रभुता, राजनेता और राजनेता खुद को इंसान कहलाने का दिखावा करते हैं. हम अपनी ताकत बढ़ा चुके हैं. हम दुश्मनों को पतन के कगार पर ला खड़ा करेंगे. यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और क़तर से जुड़े ऊर्जा एवं अन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा. संयम का समय समाप्त हो गया है.'
ईरान की इस हिमाकत पर अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस बार अमेरिकी हमलों का सबसे बड़ा फोकस ईरान के दक्षिणी तटीय इलाके हैं. अमेरिका चुन-चुनकर ईरान के सामरिक ठिकानों को मटियामेट कर रहा है. अमेरिका ने ईरान के प्रमुख क्षेत्रों को निशाना बनाया है.
बंदर अब्बास और सीरिक जहां ईरान के बड़े नौसैनिक अड्डे हैं.
केश्म द्वीप और असालुयेह ईरान के सबसे बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं.
बुशेहर प्रांत और जास्क जहां ईरान के परमाणु और नौसैनिक ठिकाने हैं.
कोनारक, चाबहार और माहशहर जहां से ईरान अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है.
इन इलाकों में अमेरिकी बमबारी से ईरान के नौसैनिक अड्डे, बंदरगाह और मिलिट्री बेस धू धू कर जल रहे हैं लेकिन अमेरिका के इस एक्शन पर ईरान का रिएक्शन और भी खौफनाक है. ईरान ने भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले कई गुना तेज कर दिए हैं.
ये जंग पार्ट 2 अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है. अगर ये युद्ध नहीं रुका तो दुनियाभर में तेल का संकट खड़ा हो जाएगा. महंगाई आसमान छूने लगेगी और महाशक्तियां आपस में टकरा जाएंगी. तबाही का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और दुनिया सांसें रोककर देख रही है कि इस महायुद्ध का अंजाम क्या होगा.