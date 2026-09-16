/ईरान युद्ध पर अमेरिकी संसद में घमासान, रक्षामंत्री के खिलाफ आया महाभियोग प्रस्ताव; ट्रंप के सांसद ने ही किया पेश

US News: अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष बढ़ता जा रहा है. इस युद्ध के कारण दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा है. अमेरिका की ईरान के खिलाफ की युद्ध नीति अब केवल जंग के मैदान तक नहीं, बल्कि संसद के भीतर भी पहुंच गई है. हाल में रिपब्लिकन प्रतिनिधि थॉमस मैसी ने अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है. इस फैसले से साबित हो गया है कि ईरानी जंग को लेकर ट्रंप प्रशासन में भी दरार पड़ने लगी है.
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि वह किसी भी कीमत पर ईरान को परास्त करके ही दम लेंगे. इस बीच ट्रंप प्रशासन में ही दरार पड़ते नजर आ रही है. गत मंगलवार को प्रतिनिधि सभा में बोलते हुए मैसी ने हेगसेथ पर 'गंभीर संवैधानिक और कानूनी उल्लंघन' करने का आरोप लगाया।
रिपब्लिकन प्रतिनिधि थॉमस मैसी ने आरोप लगाया कि हेगसेथ ने 1973 के वार पावर्स रेजोल्यूशन का उल्लंघन किया. ईरान संघर्ष में अमेरिकी सैन्य भागीदारी खत्म करने से जुड़े कांग्रेस के निर्देशों को नजरअंदाज किया, आम नागरिकों के हताहत होने को कम करने के लिए बनाए गए कानूनों का पालन नहीं किया और संदिग्ध ड्रग तस्करों के खिलाफ अदालत की प्रक्रिया के बिना किए गए हमलों को मंजूरी दी या उनकी निगरानी की।
आईएएनएस की एक रिपोर्ट में सिन्हुआ समाचार एजेंसी के हवाले से बताया गया कि मैसी ने हेगसेथ पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पद के अधिकारों का दुरुपयोग किया। उनके अनुसार, ट्रंप प्रशासन की आलोचना करने वाले लोगों को उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल करने पर निशाना बनाया गया।
इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ईरान युद्ध अब सातवें महीने में प्रवेश कर चुका है और अमेरिकी जनता के बीच यह अलोकप्रिय बन चुका है. ऐसे में रिपब्लिकन लॉमेकर्स पर भी दबाव बढ़ रहा है. इस बीच यह साफ नहीं हो सका है कि मैसी के अलावा कितने रिपब्लिकन लॉमेकर्स और डेमोक्रेट इस महाभियोग प्रस्तान का समर्थन करेंगे.
जानकारी के अनुसार, यह कदम तब उठाया गया, जब द हिल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पेंटागन ने पिछले महीने कांग्रेस (अमेरिकी संसद) को यह जानकारी दी थी कि ईरान युद्ध की लागत 42 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गई है। यह खर्च रक्षा विभाग के पहले सार्वजनिक अनुमान से 4.5 अरब डॉलर ज्यादा है।
जानकारों ने उम्मीद जताई है कि प्रतिनिधिन सभा गुरुवार तक मैसी के प्रस्ताव पर कार्रवाई कर सकती है.माना जा रहा है कि इससे लॉमेकर्स के पास इस मुद्दे पर विचार करने के लिए बहुत कम समय होगा। बता दें कि सदन इसी हफ्ते नवंबर में होने वाले मिड-टर्म इलेक्शन के चुनावों से पहले होने वाले शीतकालीन अवकाश के लिए स्थगित होने वाला है.
हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया हो, इससे पहले अप्रैल में हाउस के डेमोक्रेट लॉमेकर्स ने छह आरोपों वाला एक महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। उधर, व्हाइट हाउस ने रक्षा मंत्री हेगसेथ का समर्थन किया। (इनपुट- आईएएनएस)