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Hindi Newsदुनियाईरान से जल्द निकलेंगे, लेकिन आखिरी वार बाकी... मिडिल ईस्ट जंग पर जेडी वेंस के बयान से दुनिया में बढ़ी टेंशन

ईरान से जल्द निकलेंगे, लेकिन आखिरी वार बाकी... मिडिल ईस्ट जंग पर जेडी वेंस के बयान से दुनिया में बढ़ी टेंशन

Donald Trump: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ने ईरान में अपने सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, लेकिन परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा. वेंस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप लंबे प्रवास के पक्ष में नहीं हैं. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:51 AM IST
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ईरान से जल्द निकलेंगे, लेकिन आखिरी वार बाकी... मिडिल ईस्ट जंग पर जेडी वेंस के बयान से दुनिया में बढ़ी टेंशन

Iran-US War: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान में अपने अधिकांश सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर लिया है, लेकिन तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए अभियान कुछ समय तक जारी रहेगा. एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में वेंस ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में लंबी सैन्य मौजूदगी बनाए रखने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने कहा कि अमेरिका अपना मिशन पूरा कर जल्द ही क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा.

परमाणु खतरे को लेकर अमेरिका चिंतित

वेंस ने कहा कि ईरान अब भी परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके हटने के बाद लंबे समय तक दोबारा ऐसी स्थिति पैदा न हो. होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल पर वेंस ने इसे अल्पकालिक प्रतिक्रिया बताया. उन्होंने भरोसा जताया कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, गैस और तेल की कीमतें फिर से नीचे आ जाएंगी.

इसी बीच, संयुक्त राज्य मध्य कमान ने ईरानी नौसैनिक जहाजों पर किए गए हवाई हमलों का फुटेज जारी किया. कमान ने कहा कि ईरानी पोत लंबे समय से क्षेत्रीय जलक्षेत्र में वैश्विक जहाजों को धमकाते रहे हैं, लेकिन अब इस पर कार्रवाई की गई है.

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ईरान ने पलटवार का किया दावा

ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार, दुबई में अमेरिकी ठिकानों पर किए गए हमलों में भारी नुकसान हुआ है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि मिसाइल और ड्रोन हमलों में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक घायल हुए, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने खाड़ी देशों को अमेरिका-इजरायल गठबंधन का समर्थन न करने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्रीय देश विकास और सुरक्षा चाहते हैं, तो उन्हें अपनी जमीन से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की अनुमति नहीं देनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: इजरायल का ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, जवाब में तेहरान ने US बेस को बनाया टारगेट; कई अमेरिकी सैनिक घायल

होर्मुज स्ट्रेट पर फिर बढ़ा तनाव

राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को बाधित करता है, तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमले कर सकता है. हालांकि, उन्होंने ईरान को जवाब देने के लिए निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाकर 10 दिन और दे दिए हैं. वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर इसके असर को लेकर दुनियाभर में चिंताएं बनी हुई हैं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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