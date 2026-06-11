जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान पर बड़ा हमला, मिसाइल अटैक में राख हुए F-35, F-15

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को बेहद आक्रामक लहजे में चेतावनी देते हुए ऐलान किया है कि अमेरिका आज रात ही ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और जबरदस्त हमला करने जा रहा है. इस बार निशाना ईरान के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक सैन्य केंद्र होंगे. हेगसेथ ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को और ज्यादा चुनौती देना ईरान की भारी नादानी होगी. पेंटागन के मुताबिक, इस सैन्य कार्रवाई से न सिर्फ अमेरिकी हितों की रक्षा होगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर वॉशिंगटन की कूटनीतिक स्थिति भी बेहद मजबूत हो जाएगी