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जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान पर बड़ा हमला, मिसाइल अटैक में राख हुए F-35, F-15

Iran-US Tensions: ईरान और अमेरिका में फिर से जंग छिड़ गई है. इसी बीच अब जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने बड़ा हमला किया है, इस हमले में कई जेट नष्ट हो गए हैं.

Published: Jun 11, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:25 AM IST
जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान पर बड़ा हमला, मिसाइल अटैक में राख हुए F-35, F-15

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