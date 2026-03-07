ईरान के पलटवार से घबराए खाड़ी देश, US पर सुरक्षा में नाकामी का लगाया आरोप; ट्रंप की नीयत पर उठाई उंगली

US-Iran War: अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच खाड़ी देशों में ट्रंप को लेकर नाराजगी बढ़ गई है. उनका आरोप है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले से पहले उन्हें जानकारी नहीं दी और उनकी सुरक्षा को भी पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी. ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, जिससे तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है.
US-Israel-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष ने पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया है. इस बीच अमेरिका के करीबी खाड़ी सहयोगी देश भी वॉशिंगटन से नाराज नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले से पहले उन्हें भरोसे में नहीं लिया और न ही संभावित पलटवार से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी का मौका दिया.
खाड़ी देशों के अधिकारियों के मुताबिक, 28 फरवरी को ईरान पर हुए शुरुआती हमले की जानकारी उन्हें पहले से नहीं दी गई थी. यदि ऐसा होता तो वे अपने रक्षा इंतजाम पहले ही मजबूत कर सकते थे. समाचार एजेंसी एपी के आंकड़ों के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने 5 खाड़ी देशों को निशाना बनाते हुए कम से कम 380 मिसाइलें और 1480 से अधिक ड्रोन दागे हैं. इन हमलों में अब तक कम से कम 13 लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच, कुवैत में भी एक ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई. यह हमला मुख्य सैन्य अड्डे से करीब 10 मील दूर एक नागरिक बंदरगाह में स्थित ऑपरेशन सेंटर पर किया गया था.
खाड़ी देशों की दूसरी बड़ी शिकायत यह है कि अमेरिका उनकी पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर पा रहा है. कुछ अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी सैन्य अभियान का ध्यान मुख्य रूप से इजरायल और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा पर रहा, जबकि खाड़ी देशों को अपनी रक्षा खुद संभालनी पड़ रही है.
इन देशों के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि उनकी सरकारें युद्ध को संभालने के अमेरिकी तरीके से निराश हैं. उनका यह भी कहना है कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस युद्ध के पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया.
खाड़ी देशों की सरकारों की ओर से आधिकारिक बयान कम आए हैं, लेकिन उनसे जुड़े कई प्रभावशाली लोगों ने अमेरिका और इजरायल की खुलकर आलोचना की है.
सऊदी अरब के पूर्व खुफिया प्रमुख प्रिंस तुर्की अल-फैसल ने सीएनएन से बातचीत में कहा कि यह नेतन्याहू का युद्ध है. उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने पक्ष में कर लिया.
इस बीच रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इजरायल और अमेरिका से बदला लेने की कोशिश में ईरान के लिए खाड़ी देश आसान लक्ष्य बन गए हैं. इसकी वजह यह है कि ये देश ईरान की कम दूरी की मिसाइलों की रेंज में आते हैं और यहां कई अमेरिकी सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं. इसके अलावा, इन क्षेत्रों में होने वाले हमलों से वैश्विक तेल आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है. खाड़ी देशों को यह भी चिंता है कि लगातार हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहे इंटरसेप्टर तेजी से खत्म हो रहे हैं, जिससे उनकी रक्षा क्षमता पर दबाव बढ़ रहा है.