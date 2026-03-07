Advertisement
trendingNow13132300
Hindi Newsदुनियाईरान के पलटवार से घबराए खाड़ी देश, US पर सुरक्षा में नाकामी का लगाया आरोप; ट्रंप की नीयत पर उठाई उंगली

ईरान के पलटवार से घबराए खाड़ी देश, US पर सुरक्षा में नाकामी का लगाया आरोप; ट्रंप की नीयत पर उठाई उंगली

US-Iran War: अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच खाड़ी देशों में ट्रंप को लेकर नाराजगी बढ़ गई है. उनका आरोप है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले से पहले उन्हें जानकारी नहीं दी और उनकी सुरक्षा को भी पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी. ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, जिससे तेल आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 07, 2026, 09:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो- X
फोटो- X

US-Israel-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष ने पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया है. इस बीच अमेरिका के करीबी खाड़ी सहयोगी देश भी वॉशिंगटन से नाराज नजर आ रहे हैं. उनका कहना है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले से पहले उन्हें भरोसे में नहीं लिया और न ही संभावित पलटवार से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी का मौका दिया.

हमले की जानकारी पहले से न देने की शिकायत

खाड़ी देशों के अधिकारियों के मुताबिक, 28 फरवरी को ईरान पर हुए शुरुआती हमले की जानकारी उन्हें पहले से नहीं दी गई थी. यदि ऐसा होता तो वे अपने रक्षा इंतजाम पहले ही मजबूत कर सकते थे. समाचार एजेंसी एपी के आंकड़ों के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने 5 खाड़ी देशों को निशाना बनाते हुए कम से कम 380 मिसाइलें और 1480 से अधिक ड्रोन दागे हैं. इन हमलों में अब तक कम से कम 13 लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच, कुवैत में भी एक ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई. यह हमला मुख्य सैन्य अड्डे से करीब 10 मील दूर एक नागरिक बंदरगाह में स्थित ऑपरेशन सेंटर पर किया गया था.

अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल

खाड़ी देशों की दूसरी बड़ी शिकायत यह है कि अमेरिका उनकी पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर पा रहा है. कुछ अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी सैन्य अभियान का ध्यान मुख्य रूप से इजरायल और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा पर रहा, जबकि खाड़ी देशों को अपनी रक्षा खुद संभालनी पड़ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: अमेरिका का ठिकाना कहां है, हमला कहां करना है...? पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा रूस- रिपोर्ट

इन देशों के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि उनकी सरकारें युद्ध को संभालने के अमेरिकी तरीके से निराश हैं. उनका यह भी कहना है कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस युद्ध के पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया.

नेतन्याहू पर युद्ध भड़काने का आरोप

खाड़ी देशों की सरकारों की ओर से आधिकारिक बयान कम आए हैं, लेकिन उनसे जुड़े कई प्रभावशाली लोगों ने अमेरिका और इजरायल की खुलकर आलोचना की है.
सऊदी अरब के पूर्व खुफिया प्रमुख प्रिंस तुर्की अल-फैसल ने सीएनएन से बातचीत में कहा कि यह नेतन्याहू का युद्ध है. उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने पक्ष में कर लिया.

आसान निशाने बने खाड़ी देश

इस बीच रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इजरायल और अमेरिका से बदला लेने की कोशिश में ईरान के लिए खाड़ी देश आसान लक्ष्य बन गए हैं. इसकी वजह यह है कि ये देश ईरान की कम दूरी की मिसाइलों की रेंज में आते हैं और यहां कई अमेरिकी सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं. इसके अलावा, इन क्षेत्रों में होने वाले हमलों से वैश्विक तेल आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है. खाड़ी देशों को यह भी चिंता है कि लगातार हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहे इंटरसेप्टर तेजी से खत्म हो रहे हैं, जिससे उनकी रक्षा क्षमता पर दबाव बढ़ रहा है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

US-Iran WarUS-Israel-Iran War

Trending news

खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
Rahul Gandhi
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
CISF
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान